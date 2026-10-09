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बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए मिला समय, महिला पहलवानों की अपील पर अब इस दिन सुनवाई

बृजभूषण को जवाब देने के लिए मिली मोहलत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने यौन शोषण मामले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चार महिला पहलवानों की याचिका का जवाब देने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को समय दे दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह को 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

आज सुनवाई के दौरान बृजभूषण और तोमर की ओर से पेश वकीलों ने जवाब देने के लिए समय देने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 सितंबर को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को नोटिस जारी किया था. चार महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट के 3 अगस्त के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है.