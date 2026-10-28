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बृजभूषण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने दिया आखिरी मौका, बरी किए जाने के खिलाफ चार पहलवानों ने दाखिल की है याचिका

बृजभूषण को जवाब देने के लिए मिली मोहलत ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चार महिला पहलवानों की याचिका का जवाब देने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को अंतिम अवसर दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह को एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.

आज सुनवाई के दौरान बृजभूषण और तोमर की ओर से पेश वकीलों ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने एक हफ्ते का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया. कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 सितंबर को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को नोटिस जारी किया था.