बेंगलुरु की उजली दिवाली अंधेरे में बदली: 90 लोगों की आंखों में चोट, एक ने गंवाई रोशनी प्रदूषण का स्तर बढ़ा
बेंगलुरु में पटाखों से आंखों में चोट लगने के कारण 90 से ज्यादा लोग घायल हो गई. उनका अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है.
Published : October 22, 2025 at 7:52 PM IST
बेंगलुरु: इस साल बेंगलुरु में दिवाली का त्योहार बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि यहां 90 से ज्यादा लोग पटाखों से आंखों में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए. इनमें कई बच्चे शामिल हैं. प्रमुख नेत्र अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार अधिकतर पीड़ित सीधे पटाखे नहीं जला रहे थे, बल्कि वे राहगीर जो गलती से उड़ते हुए पटाखों के मलबे की चपेट में आ गए.
नारायण नेत्रालय में 51 मरीजों के भर्ती होने की सूचना मिली, जिनमें 27 बच्चे है. गंभीर चोटों के कारण छह लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ी, जबकि अन्य का इलाज आउट पेशेंट के रूप में किया गया. नारायण नेत्रालय की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ तेजल एसजे ने कहा, "करीब 38 लोग खुद पटाखे जलाते समय घायल हुए, जबकि कुछ लोग पास में हो रहे समारोहों से निकली चिंगारियों के कारण घायल हुए."
युवक ने गंवाई आंखों की रोशनी
मिंटो आई हॉस्पिटल ने 13 मरीजों का इलाज किया, जिनमें एक 20 साल का युवक भी शामिल था, जिसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई. वह अक्कीपेट में रहता था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था.
एक अन्य घटना में शहर की एक सड़क पर चल रहे 67 वर्षीय विदेशी नागरिक की आंख में पटाखे का टुकड़ा लगने से रेटिना में चोट लग गई. एक 10 वर्षीय लड़के को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिंगारी से जिसकी पलकें जल गईं और कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गया. इसके अलावा आई हॉस्पिटल में 13, प्रभा आई हॉस्पिटल में 6 और अग्रवाल नेत्र अस्पताल 3 में तीन पटाखों से संबंधित लोगों का इलाज किया.
त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण बिगड़ा
हादसों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ शहर की एयर क्वालिटी भी प्रभावित हुई. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के आंकड़ों से पता चला है कि दिवाली के दौरान बेंगलुरु का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़ गया, खासकर इंडस्ट्रेयल और कमर्शियल जोन में.
BWSSB कडुबीसनहल्ली में AQI का स्तर 140 तक पहुंच गया - जो शहर में दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है. वहीं, मैजेस्टिक में AQI 116, BTM लेआउट में 90, बापूजी नगर में 88 और जयनगर में 80 दर्ज किया गया. हेब्बल में 79 AQI के साथ सबसे कम प्रदूषण दर्ज किया गया. वहीं, ध्वनि का स्तर भी थोड़ा बढ़ा, 20 अक्टूबर को औसतन 77.7 डेसिबल रहा, जबकि एक सप्ताह पहले यह 73.9 डेसिबल था.
मिक्स रुझान और लोगों की चिंता
KSPCB के आंकड़ों के अनुसार पूरे कर्नाटक में दिवाली के पहले दिन एयर क्वालिटी पिछले साल की तुलना में 37 प्रतिशत कम और सामान्य दिनों की तुलना में 13 फीसदी कम रहा. हालांकि, बीदर, धारवाड़, शिवमोगा और बेलगावी में वायु प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यादगीर में हवा सबसे साफ रही.
मिंटो आई हॉस्पिटल की डॉ बीएल सुजाता राठौड़ ने निवासियों से सुरक्षात्मक चश्मे पहनने और पटाखे फोड़ते समय, खासकर बच्चों के आसपास, सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया. कलासीपल्लम में एक स्थानीय स्वयंसेवक ने बताया, "रात होते-होते हवा घनी हो गई. सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और इसे सेलिब्रेशन कहना और भी मुश्किल हो रहा है." इस बीच पर्यावरणविद जोसेफ ने कहा, "इस दिवाली आंकड़े धुएं से भी ज्यादा गहरी कहानी बयां करते हैं."
