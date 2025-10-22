ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु की उजली ​​दिवाली अंधेरे में बदली: 90 लोगों की आंखों में चोट, एक ने गंवाई रोशनी प्रदूषण का स्तर बढ़ा

बेंगलुरु: इस साल बेंगलुरु में दिवाली का त्योहार बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि यहां 90 से ज्यादा लोग पटाखों से आंखों में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए. इनमें कई बच्चे शामिल हैं. प्रमुख नेत्र अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार अधिकतर पीड़ित सीधे पटाखे नहीं जला रहे थे, बल्कि वे राहगीर जो गलती से उड़ते हुए पटाखों के मलबे की चपेट में आ गए.

नारायण नेत्रालय में 51 मरीजों के भर्ती होने की सूचना मिली, जिनमें 27 बच्चे है. गंभीर चोटों के कारण छह लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ी, जबकि अन्य का इलाज आउट पेशेंट के रूप में किया गया. नारायण नेत्रालय की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ तेजल एसजे ने कहा, "करीब 38 लोग खुद पटाखे जलाते समय घायल हुए, जबकि कुछ लोग पास में हो रहे समारोहों से निकली चिंगारियों के कारण घायल हुए."

युवक ने गंवाई आंखों की रोशनी

मिंटो आई हॉस्पिटल ने 13 मरीजों का इलाज किया, जिनमें एक 20 साल का युवक भी शामिल था, जिसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई. वह अक्कीपेट में रहता था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था.

एक अन्य घटना में शहर की एक सड़क पर चल रहे 67 वर्षीय विदेशी नागरिक की आंख में पटाखे का टुकड़ा लगने से रेटिना में चोट लग गई. एक 10 वर्षीय लड़के को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिंगारी से जिसकी पलकें जल गईं और कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गया. इसके अलावा आई हॉस्पिटल में 13, प्रभा आई हॉस्पिटल में 6 और अग्रवाल नेत्र अस्पताल 3 में तीन पटाखों से संबंधित लोगों का इलाज किया.

त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण बिगड़ा

हादसों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ शहर की एयर क्वालिटी भी प्रभावित हुई. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के आंकड़ों से पता चला है कि दिवाली के दौरान बेंगलुरु का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़ गया, खासकर इंडस्ट्रेयल और कमर्शियल जोन में.