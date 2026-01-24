ETV Bharat / bharat

बिहार में गजब की इंजीनियरिंग! बीच खेत में खड़ा कर दिया पुल

नदी से करीब 100 मीटर दूर खेत में पुल (ETV Bharat)

पुल से आगे बहती है नदी: 5 साल पहले यहां पुल का निर्माण हुआ, पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड भी बनाया गया. ग्रामीणों की माने तो ''ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहां पुल निर्माण में इंजीनियरों ने गलती से मिस्टेक कर दिया. पुल को खेत के ऊपर बना दिया, जबकि पुल से आगे करीब 100 मीटर की दूरी पर रमजान नदी बहती है, जहां पुल का निर्माण होना था.''

खेत में खड़ा पुल, न सड़क, न नदी (ETV Bharat)

खेत में खड़े पुल की कहानी: बिहार के किशनगंज जिले टेउसा पंचायत में हर साल बाढ़ और बारिश का पानी तबाही मचाता है. रमजान नदी का पानी किसानों की फसल, घर बार अपने साथ बहा ले जाता है. ऐसे में ग्रामीण सालों से रमजान नदी पर एक पुल बनाने की मांग कर रहे थे. ऐसे में सरकार ने ग्रामीणों की इस मुश्किल को देखकर यहां एक पुल का निर्माण कराया था.

किशनगंज में खेत में पुल बनाने का मामला (ETV Bharat)

खेत में खड़ा पुल, न सड़क, न नदी: किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत के धूमबट्टी और अधेसरा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर यह पुल बना है. पुल के नीचे खेती की जमीन है, जिस पर ग्रामीण फसल उगाते है, जबकि यह पुल एक घुमावदार गांव की सड़क का हिस्सा है.

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले की टेउसा पंचायत में एक ऐसा पुल बना है, जो नदी या नाले के बजाय सीधे खेत के बीचों-बीच खड़ा है, जिसने स्थानीय ग्रामीणों को हैरान कर दिया है.

''5 साल पहले यह पुल बना था. पुल बनना चाहिए नदी में, लेकिन इसे खेत में बनाया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है. यह पुल हमारे कपड़ा सुखाने का काम आता है.'' - इस्माइल, किसान, टेउसा पंचायत

बीच खेत में खड़ा पुल (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जमीन मालिक?: जमीन मालित का कहना है कि खेत के बीच बने पुल ने इंजीनियरिंग की कमियों को उजागर कर दिया है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच साल पहले निर्मित यह पुल नदी से करीब 100 मीटर दूर खेत में बना है, जिससे न तो कोई नदी पार होती है और न ही इसका कोई व्यावहारिक उपयोग हो पा रहा है. पुल निर्माण में हुई गलती से सरकारी खजाने की लाखों रुपये की बर्बादी हुई, जबकि असली जरूरत नदी पर पुल की थी.

पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड (ETV Bharat)

''वाकई कमाल का इंजीनियर है, नदी कुछ दूरी पर है, लेकिन यहां खेत में पुल बना दिया. सरकार का पैसा बर्बाद हुआ. अगर कुछ कहते तो हम लोगों के विरोध करने से क्या होगा?. हालांकि इस संबंध में जिलाधिकारी को बताया गया है.'' - सोमदेव कुमार, जमीन के मालिक

पुल से आगे बहती है नदी (ETV Bharat)

क्या बोले जिलाधिकारी?: मामले में जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि पास में नदी है. बारिश के दिनों में यहां खेतों में पानी बहता है, यह निचली जमीन है. फिर भी, हमारे संज्ञान में मामला आया है, इसकी जांच कराई जाएगी.

जिलाधिकारी, विशाल राज (ETV Bharat)

''ग्रामीणों द्वारा नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है. जिले में पिछले कुछ सालों में कई विकास कार्य किए गए है, जल्द ही ग्रामीणों की इस मांग पर विचार होगा. हालांकि मामले में जो भी नियमानुसार होगा जरूर कार्रवाई करेंगे. जानकारी जुटाई जा रही है.'' - विशाल राज, जिलाधिकारी, किशनगंज

सरकारी सिस्टम की अनोखी इंजीनियरिंग (ETV Bharat)

5 साल पहले हुआ पुल का निर्माण: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस पुल का निर्माण 5 साल पहले टेउसा पंचायत में किया गया था. साल 2020 से 2021 के बीच, यानी एक साल में पुल का निर्माण किया गया. पुल निर्माण में 6 करोड़ 70 लाख रूपये खर्च हुए. खेत में खड़े 40 मीटर लंबे इस पुल के दोनों तरफ एप्रोच रोड का निर्माण कराया गया है.

