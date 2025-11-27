ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के कॉर्बेट नगरी में दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई, छायी कनिष्का और करण की शादी

देश के टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन में छायी कॉर्बेट नगरी रामनगर, गर्जिया में कनिष्का और करण की हुई शादी, हेलीकॉप्टर से हुई दूल्हा-दुल्हन की विदाई

Kanishka and Karan Singh Wedding
हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन की विदाई (फोटो- ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 6:33 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 7:19 PM IST

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह जंगल सफारी या टाइगर दर्शन नहीं, बल्कि एक अनोखी और यादगार शादी की विदाई है. जहां कॉर्बेट नगरी रामनगर स्थित एक रिसॉर्ट में विवाह समारोह संपन्न हुआ है. जिसके बाद दुल्हन की विदाई चॉपर (हेलीकॉप्टर) से हुई, जिसे कॉर्बेट लैंडस्केप में पहला और बेहद खास आयोजन माना जा रहा है.

गर्जिया में कनिष्का और करण की हुई शादी: बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास का इलाका लंबे समय से वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है. गर्जिया, ढिकुली, मोहान, छोई, पाटकोट, क्यारी, ढेला, सांवल्दे पिरूमदारा आदि जैसे क्षेत्रों में 200 से ज्यादा रिजॉर्ट मौजूद हैं, जिनमें से कई रिजॉर्ट में इस समय शादी समारोह हो रहे हैं.

भव्य सेटअप, प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और पहाड़ों की पृष्ठभूमि में विवाह आयोजन जोड़ों के लिए यहां को बेहद पसंदीदा बनाते हैं. ऐसा ही एक शानदार शादी समारोह दिल्ली की रहने वाली कनिष्का सिंह और दिल्ली के ही करण सिंह का हुआ. यह शादी गर्जिया में स्थित एक निजी रिजॉर्ट में धूमधाम के साथ हुआ.

Kanishka and Karan Singh Wedding
कनिष्का और करण सिंह (फोटो- ETV Bharat)

नवविवाहित जोड़े को चाचा ने दिया सरप्राइज: शादी समारोह तीन दिनों तक चला. जिसमें परिवार और खास मेहमानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन असली सरप्राइज उनकी विदाई के समय सामने आया. जब दूल्हे करण सिंह के चाचा सुधीर सिंह ने नवविवाहित जोड़े को एक अविस्मरणीय विदाई देने की योजना बनाई.

Kanishka and Karan Singh Wedding
दुल्हन कनिष्का सिंह संग दूल्हा करण सिंह (फोटो- ETV Bharat)

हेलीकॉप्टर से हुई दूल्हा-दुल्हन की विदाई: शादी समारोह के संपन्न होने के बाद चाचा सुधर सिंह ने दूल्हा-दुल्हन के लिए चॉपर यानी हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया, जिसके माध्यम से उनकी विशेष विदाई हुई. इस हेलीकॉप्टर ने रामनगर महाविद्यालय मैदान से उड़ान भरा और कुछ ही मिनटों में दिल्ली पहुंच गया. इस खास अनुभव को लेकर नवविवाहित कनिष्का और करण बेहद उत्साहित दिखाई दिए.

Kanishka and Karan Singh Wedding
हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन की हुई विदाई (फोटो- ETV Bharat)

"कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण बेहद पसंद आया. शादी जैसे खास मौके को कॉर्बेट जैसे रोमांटिक और खूबसूरत स्थान पर आयोजित करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव था. चॉपर विदाई ने इस यादगार दिन को और खास बना दिया. चॉपर से विदाई हमारे लिए अलग ही सरप्राइज था. "- कनिष्का सिंह, दुल्हन

क्या बोले दूल्हे के चाचा? वहीं, दूल्हे के चाचा सुधीर सिंह ने बताया कि यह विदाई उनके लिए एक सरप्राइज थी. उन्होंने कहा कि कॉर्बेट जैसा वेडिंग डेस्टिनेशन अब देशभर में अपनी पहचान तेजी से बना रहा है. यहां की लोकेशन, रिजॉर्ट्स की सुविधाएं और प्राकृतिक सुंदरता, इसे किसी भी बड़े शहर के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाती हैं. इस अनोखी विदाई ने न सिर्फ परिवार को एक जीवन भर का अनुभव दिया, बल्कि यह कॉर्बेट क्षेत्र के लिए भी एक नई पहचान लेकर आई है.

Kanishka and Karan Singh Wedding
नवविवाहित जोड़े को लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर (फोटो- ETV Bharat)

वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में फेमस हो रहा कॉर्बेट: स्थानीय पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि ऐसी हाई-प्रोफाइल शादियों से कॉर्बेट वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में और भी मजबूत हो रहा है. इससे स्थानीय रोजगार, होटल उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है. कॉर्बेट में चॉपर विदाई वाली यह शादी अब चर्चाओं में है. वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में कॉर्बेट की लोकप्रियता को नई उड़ान दे रही है.

Last Updated : November 27, 2025 at 7:19 PM IST

