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ब्रिक्स समिट: पुतिन की ऑरस सेनेट और जिनपिंग की होंगकी कार 'चलता-फिरता किला', जानें विशेषताएं

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सेनेट की कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है और जिनपिंग की होंगकी कार की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है.

BRICS Summit Putin Aurus Senat, Xi Jinping Hongqi N701, features of super-secure presidential cars
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होंगकी N701 कार (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 1:59 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेहद खास कारों के साथ नई दिल्ली आए. पुतिन अपनी प्रेसिडेंशियल कार ऑरस सेनेट (Aurus Senat) के साथ दिल्ली आए, जबकि जिनपिंग विशेष कार Hongqi N701 के साथ भारत दौरे पर आए. ये प्रेसिडेंशियल कारें बेहद खास सुरक्षा फीचर्स से लैस हैं और बेहद लग्जरी भी हैं. आइए एक-एक कर दोनों के कारों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं.

ऑरस सेनेट: यह हाई-सिक्योरिटी वाली बुलेटप्रूफ लिमोज़ीन (Limousine) कार है. ऑरस सेनेट को दुनिया की सबसे गुप्त और बेहद सुरक्षित गाड़ियों में से एक माना जाता है. इसे ऑरस मोटर्स (Aurus Motors) ने बनाया है, जो रूस की सरकारी रिसर्च संस्था NAMI, Sollers JSC और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की Tawazun Holding का संयुक्त उद्यम है. इस लिमोज़ीन को 2018 में 'कोर्टेज़'(Kortezh) प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था. "पहियों पर किला" (fortress on wheels) के नाम से मशहूर यह कार, सरकारी इस्तेमाल के लिए स्वदेशी लग्जरी और बख्तरबंद गाड़ियां निर्मित करने की रूस की पहल का हिस्सा है. इसका डिजाइन 1945 में पेश की गई सोवियत-युग की ZIS-110 लिमोज़ीन से प्रेरित है.

Aurus Senat
पुतिन की ऑरस सेनेट कार (AFP)

कार की कीमत: इस कार के स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत, जो आम नागरिकों के लिए है, करीब 2.5 करोड़ रुपये है. वहीं दूसरी ओर, विशेष रूप से पुतिन के लिए तैयार किए गए वेरिएंट की कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड और हाई-टेक सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं.

ऑरस सेनेट की विशेषताएं: ऑरस सेनेट में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम लगा है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिये लगभग 598 हॉर्सपावर और 880 Nm का टॉर्क देता है. भारी-भरकम होने के बावजूद, यह करीब 160 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है और करीब 9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इस कार की लंबाई 5,630 mm और चौड़ाई 2,000 mm है, और इसका व्हीलबेस 3,300 mm है.

Aurus Senat
ऑरस सेनेट (AFP)

सेनाट कार को 2024 में अपग्रेड किया गया था और इस गाड़ी को एक आक्रामक नया लुक दिया गया, जिससे इसका दमदार रूसी लुक और भी निखर कर आया.

सुरक्षा फीचर्स: ऑरस सेनेट को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक माना जाता है. यह VR-10 बैलिस्टिक शील्ड से लैस है, जो बम धमाकों और केमिकल हमलों से सुरक्षा कर सकती है. इसमें रन-फ्लैट टायर, 6 cm मोटा मजबूत ग्लास, आग बुझाने वाला सिस्टम और अलग से ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा भी है. यह कार पानी पर तैर भी सकती है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सुरक्षित जगह पर पहुंचने तक यह चलती रहे.

अपने आकार और शक्ति के अलावा, ऑरस सीनेट को राष्ट्रपति की यात्रा के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें बुलेटप्रूफिंग और धमाका रोधी सुविधा शामिल है. यह एक्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स से लैस है. इसके अंदर प्रीमियम लेदर, वुड ट्रिम और आधुनिक इंफोटेनमेंट सेटअप के साथ एक शानदार केबिन है, जिसे हर तरह के मौसम में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की गाड़ी - होंगकी N701

चीन के ऐतिहासिक लग्जरी ब्रांड हांगकी - जिसका अर्थ है "रेड फ्लैग" - द्वारा निर्मित N701 एक विशिष्ट गाड़ी है जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है. होंगकी N701 चीन के शीर्ष नेताओं के लिए बनाई गई एक विशेष लिमोज़ीन कार है. हांगकी ब्रांड, 1958 में FAW द्वारा इसकी स्थापना के समय से ही चीन के राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ा रहा है.

Hongqi N701
होंगकी कार (AFP)

कार की विशेषताएं: यह लिमोज़ीन कार करीब 5.5 मीटर या करीब 18 फीट लंबी है. इसमें होंगकी का खास बड़ा ग्रिल और रेड-फ्लैग वाला लोगो लगा है, जो इसे एक दमदार और आकर्षक लुक देते हैं.

कार की कीमत: रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत करीब $700,000 (करीब 6 करोड़ रुपये) है, हालांकि कुछ अनुमान इससे कहीं अधिक हैं.

भव्य आकार: करीब 5.5 मीटर लंबी यह सेडान कार सड़क पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराती है, जिसे इसकी खास कैस्केडिंग ग्रिल और प्रतीक चिन्ह (emblem) और भी शानदार बनाते हैं.

विशेष सुरक्षा कवच: हालांकि इस कार की विशिष्टताएं पूरी तरह गोपनीय है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह लिमोज़ीन कार मल्टी-हिट बैलिस्टिक ग्लास, मजबूत बॉडीवर्क और रन-फ्लैट प्रोटेक्टेड टायर से लैस है.

पॉवरट्रेन क्षमता: इंडस्ट्री के अनुमानों से पता चलता है कि इस कार में एक विशाल 6.0-लीटर V12 इंजन लगा है, जो लगभग 408 हॉर्सपावर की ताकत देता है. हालांकि इसके सटीक प्रदर्शन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें- BRICS Security: पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक, जानिए कैसे काम करता है विदेशी नेताओं का यह अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह

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