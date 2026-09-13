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ब्रिक्स समिट: पुतिन की ऑरस सेनेट और जिनपिंग की होंगकी कार 'चलता-फिरता किला', जानें विशेषताएं

नई दिल्ली: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेहद खास कारों के साथ नई दिल्ली आए. पुतिन अपनी प्रेसिडेंशियल कार ऑरस सेनेट (Aurus Senat) के साथ दिल्ली आए, जबकि जिनपिंग विशेष कार Hongqi N701 के साथ भारत दौरे पर आए. ये प्रेसिडेंशियल कारें बेहद खास सुरक्षा फीचर्स से लैस हैं और बेहद लग्जरी भी हैं. आइए एक-एक कर दोनों के कारों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं.

ऑरस सेनेट: यह हाई-सिक्योरिटी वाली बुलेटप्रूफ लिमोज़ीन (Limousine) कार है. ऑरस सेनेट को दुनिया की सबसे गुप्त और बेहद सुरक्षित गाड़ियों में से एक माना जाता है. इसे ऑरस मोटर्स (Aurus Motors) ने बनाया है, जो रूस की सरकारी रिसर्च संस्था NAMI, Sollers JSC और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की Tawazun Holding का संयुक्त उद्यम है. इस लिमोज़ीन को 2018 में 'कोर्टेज़'(Kortezh) प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था. "पहियों पर किला" (fortress on wheels) के नाम से मशहूर यह कार, सरकारी इस्तेमाल के लिए स्वदेशी लग्जरी और बख्तरबंद गाड़ियां निर्मित करने की रूस की पहल का हिस्सा है. इसका डिजाइन 1945 में पेश की गई सोवियत-युग की ZIS-110 लिमोज़ीन से प्रेरित है.

पुतिन की ऑरस सेनेट कार (AFP)

कार की कीमत: इस कार के स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत, जो आम नागरिकों के लिए है, करीब 2.5 करोड़ रुपये है. वहीं दूसरी ओर, विशेष रूप से पुतिन के लिए तैयार किए गए वेरिएंट की कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड और हाई-टेक सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं.

ऑरस सेनेट की विशेषताएं: ऑरस सेनेट में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम लगा है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिये लगभग 598 हॉर्सपावर और 880 Nm का टॉर्क देता है. भारी-भरकम होने के बावजूद, यह करीब 160 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है और करीब 9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इस कार की लंबाई 5,630 mm और चौड़ाई 2,000 mm है, और इसका व्हीलबेस 3,300 mm है.

ऑरस सेनेट (AFP)

सेनाट कार को 2024 में अपग्रेड किया गया था और इस गाड़ी को एक आक्रामक नया लुक दिया गया, जिससे इसका दमदार रूसी लुक और भी निखर कर आया.

सुरक्षा फीचर्स: ऑरस सेनेट को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक माना जाता है. यह VR-10 बैलिस्टिक शील्ड से लैस है, जो बम धमाकों और केमिकल हमलों से सुरक्षा कर सकती है. इसमें रन-फ्लैट टायर, 6 cm मोटा मजबूत ग्लास, आग बुझाने वाला सिस्टम और अलग से ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा भी है. यह कार पानी पर तैर भी सकती है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सुरक्षित जगह पर पहुंचने तक यह चलती रहे.