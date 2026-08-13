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राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का हमला, बोलीं- संविधान की किताब रखने से कोई फायदा नहीं, सदन चलने देना चाहिए

जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की किताब हाथ में रखने मात्र से संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं होता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सदन चलने देना चाहिए था, ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके. सीतारमण ने कहा कि गृह मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वे राहुल गांधी की बातों का जवाब देने सदन में आएंगे, इसके बावजूद सदन नहीं चलने देना देश के हित में नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री का अपमान करने की आदत हो गई है और देश की जनता सब देख रही है. सीतारमण ने कहा कि संसद का नहीं चलना सीधे तौर पर देश का नुकसान है. उन्होंने राजनीतिक तंज कसते हुए कहा कि तीन चुनावों में हार का झटका कांग्रेस नेतृत्व को अब तक हजम नहीं हो रहा है.

चाय की चुस्कियां और डिजिटल पेमेंट: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले अचानक जवाहर नगर स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंचीं. यहां उन्होंने आम लोगों के बीच बैठकर चाय की चुस्की ली और कुछ पल सहज अंदाज में बिताए. चाय पीने के बाद वित्त मंत्री ने दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट किया. उनके इस अंदाज ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया. आम लोगों के बीच वित्त मंत्री का यह सहज रूप चर्चा का विषय बना रहा. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ETV Bharat Jaipur)

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वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में BRICS समिट में भारत की भूमिका, वैश्विक सहयोग और युवाओं के साथ संवाद को लेकर उन्होंने कहा कि Gen Z से संवाद जरूरी है. युवाओं की राय सुनना सरकार की प्राथमिकता है. इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत BRICS को सहयोग और कोऑपरेटिव तरीके से आगे ले जाने के लिए इच्छुक है.

सीतारमण ने कहा कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस और भारत के साथ नए सदस्य देशों के जुड़ने से BRICS का दायरा और प्रभाव बढ़ा है. वैश्विक व्यवस्था में BRICS का महत्वपूर्ण स्थान है. यह मंच केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को मजबूती देने का माध्यम बन रहा है. अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के छोटे देशों सहित विकासशील देशों के मुद्दों को BRICS के मंच पर प्रमुखता से उठाया जा रहा है. भारत का प्रयास है कि इन देशों के साथ मिलकर सहयोग को और मजबूत किया जाए.