राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का हमला, बोलीं- संविधान की किताब रखने से कोई फायदा नहीं, सदन चलने देना चाहिए
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सदन चलने देना चाहिए था, ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके.
Published : August 13, 2026 at 7:13 PM IST
जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की किताब हाथ में रखने मात्र से संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं होता. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सदन चलने देना चाहिए था, ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके. सीतारमण ने कहा कि गृह मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वे राहुल गांधी की बातों का जवाब देने सदन में आएंगे, इसके बावजूद सदन नहीं चलने देना देश के हित में नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री का अपमान करने की आदत हो गई है और देश की जनता सब देख रही है. सीतारमण ने कहा कि संसद का नहीं चलना सीधे तौर पर देश का नुकसान है. उन्होंने राजनीतिक तंज कसते हुए कहा कि तीन चुनावों में हार का झटका कांग्रेस नेतृत्व को अब तक हजम नहीं हो रहा है.
चाय की चुस्कियां और डिजिटल पेमेंट: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले अचानक जवाहर नगर स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंचीं. यहां उन्होंने आम लोगों के बीच बैठकर चाय की चुस्की ली और कुछ पल सहज अंदाज में बिताए. चाय पीने के बाद वित्त मंत्री ने दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट किया. उनके इस अंदाज ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया. आम लोगों के बीच वित्त मंत्री का यह सहज रूप चर्चा का विषय बना रहा. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है.
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वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में BRICS समिट में भारत की भूमिका, वैश्विक सहयोग और युवाओं के साथ संवाद को लेकर उन्होंने कहा कि Gen Z से संवाद जरूरी है. युवाओं की राय सुनना सरकार की प्राथमिकता है. इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत BRICS को सहयोग और कोऑपरेटिव तरीके से आगे ले जाने के लिए इच्छुक है.
सीतारमण ने कहा कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस और भारत के साथ नए सदस्य देशों के जुड़ने से BRICS का दायरा और प्रभाव बढ़ा है. वैश्विक व्यवस्था में BRICS का महत्वपूर्ण स्थान है. यह मंच केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को मजबूती देने का माध्यम बन रहा है. अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के छोटे देशों सहित विकासशील देशों के मुद्दों को BRICS के मंच पर प्रमुखता से उठाया जा रहा है. भारत का प्रयास है कि इन देशों के साथ मिलकर सहयोग को और मजबूत किया जाए.
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Gen Z से संवाद को बताया जरूरी: वित्त मंत्री ने युवाओं और Gen Z के साथ लगातार संवाद को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, ऐसे में उनकी राय और विचारों को सुनना बेहद महत्वपूर्ण है. BRICS कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे कुछ युवाओं के जयपुर आने का भी उन्होंने जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि इन युवाओं को BRICS का एक्सपोजर मिलने के साथ यह समझने का अवसर मिल रहा है कि केंद्र सरकार के साथ औपचारिक और नीतिगत मुद्दों पर किस तरह बातचीत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार और समाज दोनों के लिए युवाओं के साथ engagement बेहद महत्वपूर्ण है. सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ संवाद के भी बारे में बताया. उन्होंने कहा कि युवाओं से लगातार जुड़ना और उनकी बात सुनना बदलते भारत की जरूरत है.
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जयपुर में तिरंगा रैली में शामिल हुईं वित्त मंत्री: BRICS कार्यक्रमों के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जयपुर में आयोजित तिरंगा रैली में भी हिस्सा लिया. जवाहर नगर स्थित एमपीएस स्कूल से तिरंगा रैली शुरू हुई. वित्त मंत्री ने रैली में शामिल होकर लोगों को तिरंगा वितरित किया और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान एवं देशभक्ति का संदेश दिया. रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए. बच्चों और युवाओं में तिरंगे को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. इस दौरान वित्त मंत्री ने घर-घर तिरंगा पहुंचाने के अभियान में भागीदारी की. कार्यक्रम में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक सहित भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
BRICS चर्चा से राष्ट्रवाद के अभियान तक: निर्मला सीतारमण BRICS जैसे वैश्विक मंच से जुड़े संवाद से लेकर युवाओं और Gen Z के साथ जुड़ाव तथा ‘हर घर तिरंगा’ जैसे जनभागीदारी अभियान तक केंद्रित रहा. एक ओर उन्होंने भारत की वैश्विक भूमिका और विकासशील देशों के मुद्दों को लेकर BRICS के महत्व को रेखांकित किया. वहीं दूसरी ओर युवाओं को नीति संवाद से जोड़ने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी पर जोर दिया. तिरंगा रैली के जरिए उन्होंने राष्ट्रीय भावना और जनभागीदारी का संदेश भी दिया.
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