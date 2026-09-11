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ब्रिक्स समिट: IB ने चीन, रूस से जुड़े विरोध प्रदर्शनों, ड्रोन और धमकियों को लेकर एजेंसियों को अलर्ट किया

सिक्योरिटी इनपुट में ग्रैफिटी, ड्रोन एक्टिविटी और वीवीआईपी रूट पर घुसपैठ की कोशिशों जैसे संभावित खतरों को उजागर किया गया है, जिससे एजेंसियों को खास इलाकों में निगरानी और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में तेजी लाने के लिए कहा गया है. देश और मुद्दे से जुड़े इनपुट के आधार पर खतरे का असेसमेंट किया जा रहा है. एजेंसियों को डर है कि हिस्सा लेने वाले देशों से जुड़े विवादों और सेंसिटिव मुद्दों का इस्तेमाल समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन करने या रुकावट पैदा करने के लिए किया जा सकता है.

नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट में रुकावट डालने, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने और गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों की खुफिया सूचना दी. इस इनपुट पर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सतर्कता बढ़ा दी है. यह जानकारी आईबी के टॉप सूत्रों ने एएनआई को दी.

सूत्रों ने कहा कि चीन से जुड़े तिब्बती विरोध प्रदर्शन और रूस से जुड़े मुद्दे सिक्योरिटी असेसमेंट के हिस्से के तौर पर माने जा रहे फैक्टर्स में से हैं. सूत्रों ने आगे कहा कि खालिस्तान से जुड़े खतरों को भी चिन्हित किया गया है, और एजेंसियों को समय-समय पर इस मुद्दे से जुड़े ईमेल और दूसरे इनपुट मिले हैं.

सिक्योरिटी एजेंसियां ​​सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल पर प्रोटेस्ट कॉल, मोबिलाइजेशन की कोशिशों, भड़काऊ कंटेंट और प्लान की गई ग्रैफिटी या दूसरी डिसरप्टिव एक्टिविटी के संकेतों पर करीब से नजर रख रही है. समिट वेन्यू, उन होटलों में जहां डेलीगेट्स के रुकने की संभावना है, वीवीआईपी रूट, जरूरी जगहों और बड़े ट्रांसपोर्टेशन हब के आसपास सर्विलांस बढ़ा दिया गया है.

दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​भी संभावित खतरों की पहचान करने और इस हाई-प्रोफाइल सम्मेलन में बाधा पहुंचाने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बनाए हुए है. भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. यह 2026 में ब्रिक्स की भारत की चौथी चेयरशिप होगी.

भारत की अध्यक्षता 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माण' थीम पर आधारित है, जो जन-केंद्रित एवं भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण को दर्शाता है. यह थीम मौजूदा उपलब्धियों और संस्थागत प्रभावशीलता को मजबूत करने पर भारत के फोकस को दर्शाती है. भारत ब्रिक्स को एक रचनात्मक और समाधान-उन्मुख मंच के तौर पर मजबूत करना चाहता है.