ब्रिक्स समिट: IB ने चीन, रूस से जुड़े विरोध प्रदर्शनों, ड्रोन और धमकियों को लेकर एजेंसियों को अलर्ट किया
सिक्योरिटी एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रोटेस्ट कॉल, मोबिलाइजेशन की कोशिशों, भड़काऊ कंटेंट और संदिग्ध गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही है.
Published : September 11, 2026 at 10:06 AM IST
नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट में रुकावट डालने, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने और गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों की खुफिया सूचना दी. इस इनपुट पर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सतर्कता बढ़ा दी है. यह जानकारी आईबी के टॉप सूत्रों ने एएनआई को दी.
सिक्योरिटी इनपुट में ग्रैफिटी, ड्रोन एक्टिविटी और वीवीआईपी रूट पर घुसपैठ की कोशिशों जैसे संभावित खतरों को उजागर किया गया है, जिससे एजेंसियों को खास इलाकों में निगरानी और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में तेजी लाने के लिए कहा गया है. देश और मुद्दे से जुड़े इनपुट के आधार पर खतरे का असेसमेंट किया जा रहा है. एजेंसियों को डर है कि हिस्सा लेने वाले देशों से जुड़े विवादों और सेंसिटिव मुद्दों का इस्तेमाल समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन करने या रुकावट पैदा करने के लिए किया जा सकता है.
#WATCH | Delhi: Security arrangements have been tightened in the national capital ahead of the 18th BRICS Summit.— ANI (@ANI) September 11, 2026
On this, DCP New Delhi Sachin Sharma said, "Police have been deployed in different sector zones across New Delhi. Drills have been conducted. CCTVs are being… pic.twitter.com/YypnkgXibD
सूत्रों ने कहा कि चीन से जुड़े तिब्बती विरोध प्रदर्शन और रूस से जुड़े मुद्दे सिक्योरिटी असेसमेंट के हिस्से के तौर पर माने जा रहे फैक्टर्स में से हैं. सूत्रों ने आगे कहा कि खालिस्तान से जुड़े खतरों को भी चिन्हित किया गया है, और एजेंसियों को समय-समय पर इस मुद्दे से जुड़े ईमेल और दूसरे इनपुट मिले हैं.
सिक्योरिटी एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल पर प्रोटेस्ट कॉल, मोबिलाइजेशन की कोशिशों, भड़काऊ कंटेंट और प्लान की गई ग्रैफिटी या दूसरी डिसरप्टिव एक्टिविटी के संकेतों पर करीब से नजर रख रही है. समिट वेन्यू, उन होटलों में जहां डेलीगेट्स के रुकने की संभावना है, वीवीआईपी रूट, जरूरी जगहों और बड़े ट्रांसपोर्टेशन हब के आसपास सर्विलांस बढ़ा दिया गया है.
STORY | 15K cops, 200 paramilitary companies, traffic curbs - Delhi under tight security for BRICS Summit— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2026
Delhi is on high alert with tight security and temporary traffic curbs as India hosts top world leaders for the BRICS Summit at the Bharat Mandapam over the weekend.
With… pic.twitter.com/YOz7lIpaKX
दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी संभावित खतरों की पहचान करने और इस हाई-प्रोफाइल सम्मेलन में बाधा पहुंचाने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बनाए हुए है. भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. यह 2026 में ब्रिक्स की भारत की चौथी चेयरशिप होगी.
भारत की अध्यक्षता 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माण' थीम पर आधारित है, जो जन-केंद्रित एवं भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण को दर्शाता है. यह थीम मौजूदा उपलब्धियों और संस्थागत प्रभावशीलता को मजबूत करने पर भारत के फोकस को दर्शाती है. भारत ब्रिक्स को एक रचनात्मक और समाधान-उन्मुख मंच के तौर पर मजबूत करना चाहता है.