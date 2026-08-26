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BRICS शिखर सम्मेलन: दिल्ली पुलिस का जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक सुरक्षा का सख्त पहरा, चार कड़े लेयर तैयार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चक्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है. विश्वभर से जुटने वाले राष्ट्रध्यक्षों व वरिष्ठ वैश्विक प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक निगरानी का अभेद्य ताना-बाना बुना है.

विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए दिल्ली के द ओबेरॉय होटल, आईटीसी मौर्या, ताज पैलेस और द लीला पैलेस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को चिन्हित किया गया है. एयरपोर्ट से लेकर इन ठहराव स्थलों और भारत मंडपम तक जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरों की चौबीसों घंटे निगरानी के साथ हाई-अलर्ट लागू कर दिया गया है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने व पूर्ण अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मुख्य रूप से चार मजबूत लेयर में विभाजित किया गया है.

रिपोर्टर धनंजय वर्मा (ETV Bharat)

इंटेलिजेंस सर्विलांस और रियल-टाइम डेटा

आयोजन स्थल पर केंद्रीय सशस्त्र बलों व दिल्ली पुलिस की संयुक्त तैनाती से पहले ही खुफिया एजेंसियों की निगरानी शुरू हो जाएगी. मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के माध्यम से राज्य व केंद्रीय एजेंसियों के बीच रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा की जाएगी. इसके साथ ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) से डेटा तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. बता दें कि मार्च 2026 तक NATGRID नेटवर्क से 11 केंद्रीय यूजर एजेंसियां, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस व 11 डेटा प्रदाता संस्थाएं जुड़ चुकी हैं.

साइबर सिक्योरिटी व 24x7 डिजिटल सुरक्षा

सिर्फ भौतिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि डिजिटल खतरों को रोकने के लिए व्यापक तंत्र तैयार किया गया है. गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला 'साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर' (CyMAC) 24 घंटे सक्रिय रहने वाला एक अत्याधुनिक केंद्रीय कंट्रोल रूम है. इसका प्राथमिक कार्य सम्मेलन के दौरान संभावित साइबर हमलों, डिजिटल जासूसी व नई तकनीकों के दुरुपयोग से देश की सुरक्षा को बचाना तथा तुरंत रिस्पॉन्स देना है.