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BRICS शिखर सम्मेलन: दिल्ली पुलिस का जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक सुरक्षा का सख्त पहरा, चार कड़े लेयर तैयार

आगामी BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है. जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक कड़ा पहरा

दिल्ली में सुरक्षा का सख्त पहरा
दिल्ली में सुरक्षा का सख्त पहरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 2:38 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चक्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है. विश्वभर से जुटने वाले राष्ट्रध्यक्षों व वरिष्ठ वैश्विक प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक निगरानी का अभेद्य ताना-बाना बुना है.

विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए दिल्ली के द ओबेरॉय होटल, आईटीसी मौर्या, ताज पैलेस और द लीला पैलेस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को चिन्हित किया गया है. एयरपोर्ट से लेकर इन ठहराव स्थलों और भारत मंडपम तक जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरों की चौबीसों घंटे निगरानी के साथ हाई-अलर्ट लागू कर दिया गया है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने व पूर्ण अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मुख्य रूप से चार मजबूत लेयर में विभाजित किया गया है.

रिपोर्टर धनंजय वर्मा (ETV Bharat)

इंटेलिजेंस सर्विलांस और रियल-टाइम डेटा

आयोजन स्थल पर केंद्रीय सशस्त्र बलों व दिल्ली पुलिस की संयुक्त तैनाती से पहले ही खुफिया एजेंसियों की निगरानी शुरू हो जाएगी. मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के माध्यम से राज्य व केंद्रीय एजेंसियों के बीच रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा की जाएगी. इसके साथ ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) से डेटा तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. बता दें कि मार्च 2026 तक NATGRID नेटवर्क से 11 केंद्रीय यूजर एजेंसियां, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस व 11 डेटा प्रदाता संस्थाएं जुड़ चुकी हैं.

साइबर सिक्योरिटी व 24x7 डिजिटल सुरक्षा

सिर्फ भौतिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि डिजिटल खतरों को रोकने के लिए व्यापक तंत्र तैयार किया गया है. गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला 'साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर' (CyMAC) 24 घंटे सक्रिय रहने वाला एक अत्याधुनिक केंद्रीय कंट्रोल रूम है. इसका प्राथमिक कार्य सम्मेलन के दौरान संभावित साइबर हमलों, डिजिटल जासूसी व नई तकनीकों के दुरुपयोग से देश की सुरक्षा को बचाना तथा तुरंत रिस्पॉन्स देना है.

भारत मंडपम
भारत मंडपम (ETV Bharat)

वीवीआईपी मूवमेंट व ग्राउंड ट्रैफिक प्रबंधन

मेहमानों की सुगम आवाजाही व आम नागरिकों को न्यूनतम बाधा हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं. इसमें डायवर्जन प्लान, त्वरित मेडिकल रिस्पॉन्स टीम, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था व बैकअप बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है.

विदेशी सुरक्षा बलों के साथ तालमेल व बैकअप

आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल व विशेष सुरक्षा दल होते हैं. भारतीय जांच एजेंसियां और मुख्य कमांड व कंट्रोल सेंटर इन विदेशी सुरक्षा टीमों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं. आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) व स्वाट (SWAT) कमांडो को हर समय स्टैंडबाय मोड पर रखा जाएगा.

संभावित साजिश का अलर्ट व खुफिया चेतावनी

सम्मेलन के आयोजन से ठीक पहले खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में अशांति या धमाके की साजिश से जुड़ा एक संवेदनशील इनपुट भी जारी किया है. खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी गैंगस्टर/आतंकी शहजाद भट्टी का नेटवर्क प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच सकता है. इस गंभीर चेतावनी के बाद दिल्ली-एनसीआर की सभी सीमाओं पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है.

ये संपूर्ण सुरक्षा खाका यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत न सिर्फ विश्व मंच पर कूटनीति का प्रमुख केंद्र बन चुका है, बल्कि इतने बड़े पैमाने के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को सुरक्षित, निर्बाध व सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जमीनी और डिजिटल, दोनों मोर्चों पर पूरी तरह तैयार है.

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