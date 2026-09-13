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BRICS Summit 2026 Day2: सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष का ओपन सेशन, इन मुद्दों पर होगा जोर

आज रविवार को ब्रिक्स समिट 2026 का दूसरा दिन है. पीएम मोदी आज भी तमाम देशों के राष्ट्रध्यक्षों से मुलाकात करेंगे. विस्तार से पढ़ें.

BRICS SUMMIT 2026 DAY 2
ब्रिक्स समिट 2026 का दूसरा दिन (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 9:23 AM IST

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नई दिल्ली: भारत में आयोजित हो रहे 18वें BRICS समिट 2026 के दूसरे दिन रविवार को सभी राष्ट्राध्यक्ष एक ओपन सेशन करेंगे. इस समिट के मुख्य स्तंभ यानी लचीलापन, इनोवेशन, कोऑपरेशन और स्थिरता पर फोकस किया जाएगा.

ऐसी उम्मीद है कि इस सेशन में ब्रिक्स (BRICS) नेताओं को कॉमन इंटरेस्ट पर बातचीत करने और ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक इनक्लूसिव अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे. इसके साथ-साथ सदस्य देशों के बीच कोऑपरेशन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी. इससे पहले, शनिवार को, ब्रिक्स (BRICS) नेताओं ने एकमत से नई दिल्ली घोषणा 2026 को अपनाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नतीजे को एक ऐसे BRICS की झलक बताया.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह घोषणा इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य सहयोग को 'अधिक प्रैक्टिकल, विकास-उन्मुख और BRICS देशों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसे अपनाने के लिए सभी साथी BRICS देशों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं. 1 जनवरी, 2026 को शुरू हुई अध्यक्षपद, लचीलापन बनाने के लिए निर्माण, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड स्थिरता थीम पर आधारित है, जो इंस्टीट्यूशनल ताकत को मजबूत करने और सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अपने मुख्य पिलर्स में ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच का इस्तेमाल करती है.

लचीलापन स्तंभ के तहत, चेयरशिप आर्थिक, सामाजिक और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करने की कोशिश करती है, यह पक्का करती है कि सदस्य देश ग्लोबल अनिश्चितताओं, सप्लाई-चेन में रुकावटों, हेल्थ संकटों और क्लाइमेट के खतरों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों, इसके लिए मजबूत, एडैप्टेबल सिस्टम बनाए गए हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं.

इनोवेशन स्तंभ का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना, भविष्य के लिए तैयार आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देना, और पूरे ब्लॉक में मिलकर नॉलेज शेयरिंग और टेक्नोलॉजिकल सहयोग को बढ़ावा देना है.

कोऑपरेशन स्तंभ के जरिए, भारत का मकसद पॉलिसी अलाइनमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंस, ट्रेड फैसिलिटेशन, और मल्टीलेटरल गवर्नेंस सुधारों पर जॉइंट एंगेजमेंट को बढ़ाकर मेंबर्स के बीच रिश्तों को गहरा करना है, और ग्रुप के बढ़ते दायरे के सेंटर में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन और लोगों पर फोकस्ड पार्टनरशिप को रखना है.

इस बीच, स्थिरता स्तंभ क्लाइमेट मिटिगेशन, ग्रीन फाइनेंस, एनर्जी ट्रांज़िशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मिलकर काम करने को बढ़ावा देता है, साथ ही हर देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखता है. इन मुद्दों को पूरे अध्यक्षता साल में अलग-अलग मिनिस्टीरियल और वर्किंग-लेवल फोरम पर बातचीत के मुख्य विषय के तौर पर रखा जा रहा है. यह ग्रुप बड़े उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच डिप्लोमैटिक और पॉलिटिकल तालमेल के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें अभी 11 पूरे सदस्य हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात.

इसके अलावा, एक पार्टनर-कंट्री फ्रेमवर्क भी शुरू किया गया है, जिसमें 10 देश शामिल हैं, यानी बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, ​​कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम. कुल मिलाकर, इस बड़े अलायंस का डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक असर बहुत ज्यादा है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 49.5 परसेंट, दुनिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का 40 परसेंट, और इंटरनेशनल ट्रेड का 26 परसेंट है.

इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, भारत की 2026 की प्रेसीडेंसी तय सुधार लक्ष्यों को बढ़ी हुई प्राथमिकताओं से जोड़ती है, और लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी को ब्लॉक के सामूहिक एजेंडे के केंद्र में रखती है. समिट के दूसरे दिन जब लीडर्स इकट्ठा होंगे, तो ग्रुप की प्रायोरिटीज को और बेहतर बनाने और ग्लोबल गवर्नेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी बदलती भूमिका का आकलन करने के लिए चर्चा होने की उम्मीद है. यह समिट मेंबर देशों को डेवलपिंग देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने और बड़े BRICS ग्रुप के लिए आगे का रास्ता बनाने का भी मौका देगा.

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