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ब्रिक्स समिट 2026: भारत मंडपम में मंच तैयार, पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल पावरहाउस की मेजबानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: भारत 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. इसलिए राष्ट्रीय राजधानी को पोस्टरों और रोशनी वाले इंस्टॉलेशन से सजाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. इसमें राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी डेलीगेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के प्रमुख और सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच इनवाइटीज का प्रतिनिधित्व करने वाले खास लोग शामिल होंगे. भारत 2026 एडिशन के लिए ब्रिक्स चेयर संभालेगा, जिसकी कार्यवाही ऑफिशियल थीम 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' पर आधारित होगी. ब्रिक्स ग्रुप के तौर पर अपनी शुरुआत के बाद से इस अलायंस में बहुत बदलाव आया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल हैं. ब्रिक्स ग्रुप ने 2006 में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान अपनी पहली विदेश मंत्रियों की मीटिंग की थी और 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में अपना पहला समिट किया था. 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ग्रुप ब्रिक्स बन गया, और बाद में जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को फुल मेंबर के तौर पर शामिल करके और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को शामिल करके इसमें बहुत बदलाव आया. आज 11 फुल मेंबर देशों के साथ-साथ पार्टनर देशों की बढ़ती संख्या के साथ, इस अलायंस का दुनिया भर में काफी आर्थिक और डिप्लोमैटिक असर है. रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस समिट में शामिल होंगे, जो दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में सालाना बाइलेटरल समिट के बाद एक साल से भी कम समय में उनका भारत का दूसरा दौरा होगा. पीएम मोदी ने 31 अगस्त को बिश्केक में एससीओ समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया. चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के भी आने की उम्मीद है, हालांकि चीन ने उनके शामिल होने की ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है.