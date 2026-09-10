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ब्रिक्स समिट 2026: भारत मंडपम में मंच तैयार, पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल पावरहाउस की मेजबानी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता भारत करेगा. इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की उम्मीद है.

BRICS Summit 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 11:01 AM IST

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नई दिल्ली: भारत 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. इसलिए राष्ट्रीय राजधानी को पोस्टरों और रोशनी वाले इंस्टॉलेशन से सजाया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. इसमें राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी डेलीगेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के प्रमुख और सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच इनवाइटीज का प्रतिनिधित्व करने वाले खास लोग शामिल होंगे.

भारत 2026 एडिशन के लिए ब्रिक्स चेयर संभालेगा, जिसकी कार्यवाही ऑफिशियल थीम 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' पर आधारित होगी. ब्रिक्स ग्रुप के तौर पर अपनी शुरुआत के बाद से इस अलायंस में बहुत बदलाव आया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल हैं. ब्रिक्स ग्रुप ने 2006 में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान अपनी पहली विदेश मंत्रियों की मीटिंग की थी और 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में अपना पहला समिट किया था.

2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ग्रुप ब्रिक्स बन गया, और बाद में जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को फुल मेंबर के तौर पर शामिल करके और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को शामिल करके इसमें बहुत बदलाव आया.

आज 11 फुल मेंबर देशों के साथ-साथ पार्टनर देशों की बढ़ती संख्या के साथ, इस अलायंस का दुनिया भर में काफी आर्थिक और डिप्लोमैटिक असर है. रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस समिट में शामिल होंगे, जो दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में सालाना बाइलेटरल समिट के बाद एक साल से भी कम समय में उनका भारत का दूसरा दौरा होगा.

पीएम मोदी ने 31 अगस्त को बिश्केक में एससीओ समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया. चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के भी आने की उम्मीद है, हालांकि चीन ने उनके शामिल होने की ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है.

अगर प्रेसिडेंट शी आते हैं, तो यह पीएम मोदी के साथ ममल्लापुरम में 2019 की इनफॉर्मल समिट के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा, जिसमें पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के बीच बाइलेटरल मीटिंग की उम्मीद है. समिट में शामिल होने वाले खास लोगों में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल-सिसी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन और इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद शामिल हैं.

बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कज़ाख प्रेसिडेंट कसीम-जोमार्ट टोकायेव, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और थाई प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चार्नविराकुल भी हिस्सा लेंगे, जबकि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के भी हिस्सा लेने की संभावना है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है.

ग्लोबल लीडर्स के हाई-प्रोफाइल मूवमेंट से पहले, दिल्ली पुलिस ने पहले ही 35 से ज़्यादा सड़कों की पहचान कर ली है, जहाँ समिट के इंतज़ाम के तहत ट्रैफिक को कंट्रोल या डायवर्ट किया जाएगा. ये रोक मुख्य रूप से दिल्ली के सेंट्रल, साउथ और आस-पास के हिस्सों पर असर डालेंगी, और वीआईपी गाड़ियों के काफिले के मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक रुकने की उम्मीद है.

पूरे आइटिनररी के मुताबिक, समिट का शेड्यूल शनिवार, 12 सितंबर 2026 को भारत मंडपम में सदस्य देशों के ब्रिक्स लीडर्स के आने के साथ शुरू होगा. इसके बाद लीडर्स ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए 'इनक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म.' टाइटल वाले एक क्लोज्ड सेशन के लिए समिट हॉल में इकट्ठा होंगे.

इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के लीडर्स 'भारत इनोवेट्स एग्ज़िबिशन (BRICS सदस्य देशों के लीडर्स)' देखेंगे, जिसके बाद बाहर के लॉन में एक फैमिली फोटो और एक साथ पेड़ लगाने की सेरेमनी होगी. दिन का ऑफिशियल प्रोग्राम भारत मंडपम में पीएम मोदी द्वारा होस्ट किए गए गाला डिनर के साथ खत्म होगा.

ये भी पढ़ें- 'भारत की वजह से ब्रिक्स की विश्वसनीयता बढ़ी, पश्चिमी देशों के साथ नहीं बिगड़ा तालमेल'

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