BRICS Security: पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक, जानिए कैसे काम करता है विदेशी नेताओं का यह अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह
पुतिन, शी जिनपिंग और पेज़ेशकियन की सुरक्षा में मेहमानों की करीबी सुरक्षा इंतजाम और भारत की बड़ी जिम्मेदारी शामिल हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 7:24 PM IST
नई दिल्लीः 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में एक साथ कई बेहद संवेदनशील वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगा है. इनमें पुतिन, शी जिनपिंग और पेज़ेशकियन शामिल हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों से लेकर आलीशान होटलों तक इन ताकतवर विदेशी मेहमानों को सुरक्षा कैसे दी जा रही है? हवा से लेकर जमीन तक फैले इस अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह की हर परत को समझने के लिए इस खबर को अंत तक पढ़ें.
जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे, तो उनकी सुरक्षा की शुरुआत सिर्फ एयरपोर्ट से नहीं हुई थी. यह कई हफ्तों की उस एडवांस प्लानिंग का नतीजा था, जिसमें मेहमान देशों की अपनी क्लोज-प्रोटेक्शन (खास सुरक्षा) टीमों ने भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया. इसके बाद, इन बड़े नेताओं की आवाजाही और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अंतिम रूप से मेजबान देश भारत के हाथों में आ गई.
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली में एयरपोर्ट, होटलों, मुख्य आयोजन स्थल 'भारत मंडपम', काफिले के रास्तों और आस-पास के इलाकों को कवर करते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस बड़े सुरक्षा इंतजाम में लगभग 25,000 सुरक्षाकर्मी, 100 से अधिक एनएसजी (NSG) कमांडो और अर्धसैनिक बलों के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं.
तीन लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था
ईटीवी भारत से बातचीत में विशेष सुरक्षा समूह के पूर्व अधिकारी आनंद निंबाड़िया ने कहा, "जहां तक विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा की तीन परतें होती हैं. जिनमें क्लोज प्रोटेक्शन टीम (CPT), मध्य सुरक्षा परत (intermediary layer) और बाहरी सुरक्षा परत (outer layer) शामिल हैं. उदाहरण के लिए, खतरे के बढ़ते स्तर को देखते हुए होटल के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संबंधित विदेशी देश द्वारा संभाली जाएगी, जबकि होटल के बाहर की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास होगी."
निंबाड़िया, जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से आईजीपी के पद से रिटायर हुए हैं, 1995 से 2000 के बीच एसपीजी में सेवा दे चुके हैं. उन्होंने अन्य नेताओं के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की विदेशी यात्राओं के दौरान उनके साथ रहकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी.
उन्होंने आगे बताया, "आने वाले बड़े नेता की सबसे नजदीकी सुरक्षा खुद उनके ही देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है. यह उनकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम ही होती है, जो हमेशा इन विदेशी नेताओं के साथ साए की तरह तैनात रहती है."
मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि सुरक्षा की सबसे पहली परत 'एडवांस सिक्योरिटी ऑपरेशन' होती है. विदेशी सुरक्षा टीमें अपने नेताओं के आने से पहले ही भारत पहुंच जाती हैं, ठहरने की जगहों का निरीक्षण करती हैं, आवाजाही के रास्तों का अध्ययन करती हैं और प्रवेश नियंत्रण से लेकर आपातकालीन प्रक्रियाओं जैसे सभी मुद्दों पर भारतीय समकक्षों के साथ तालमेल बिठाती हैं.
अधिकारी ने आगे बताया कि मौजूदा शिखर सम्मेलन के लिए, रूसी और चीनी सुरक्षा टीमें पहले से ही उन होटलों में मौजूद थीं जहां उनके राष्ट्रपतियों के ठहरने का इंतजाम था. ये टीमें अपने साथ खास सुरक्षा उपकरण लेकर आई थीं, जबकि भारतीय एजेंसियों ने होटलों के ग्राउंड फ्लोर से लेकर छतों तक सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी थी.
विदेशी सुरक्षा टीमें सबसे अंदरूनी परत बनाती हैं
अधिकारी ने बताया कि विदेशी टीमें अपने-अपने नेताओं के चारों ओर सबसे अंदरूनी सुरक्षा परत बनाती हैं, जबकि भारतीय सुरक्षा तंत्र बड़े स्तर पर पूरे सुरक्षा माहौल को नियंत्रित करता है. राष्ट्रपति पुतिन के लिए, रूसी एडवांस टीम उनके ठहरने, आवाजाही और काफिले की जरूरतों पर भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. बताया जा रहा है कि आने वाले प्रतिनिधिमंडलों में रूस का काफिला सबसे बड़े काफिलों में से एक है.
भारत और चीन के बीच जटिल सुरक्षा संबंधों के कारण राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त संवेदनशीलता बरती जा रही है. चीनी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है. चीनी सुरक्षाकर्मी भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. होटल के कर्मचारियों की पूरी जांच की गई है, जबकि नेताओं की आवाजाही वाले रास्तों को पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी की जा रही है.
राष्ट्रपति पेज़ेशकियन की सुरक्षा भी ईरानी और भारतीय एजेंसियों के बीच करीबी तालमेल पर आधारित है.
राष्ट्रपति पेज़ेशकियन की सुरक्षा भी ठीक इसी तरह उनके ईरानी सुरक्षा दस्ते और भारतीय एजेंसियों के बीच करीबी तालमेल पर टिकी है. पश्चिम एशिया में तनाव के चलते, ईरान की बढ़ी हुई भू-राजनीतिक संवेदनशीलता की वजह से खुफिया जानकारियां और पहले से खतरे का आकलन करना इस बार बेहद जरूरी हो गया है. एक अलग होटल में ठहरे ईरानी राष्ट्रपति के लिए भारतीय एजेंसियों को उनके प्रतिनिधिमंडल के चारों ओर एक समर्पित सुरक्षा ग्रिड बनाने की अनुमति दी गई है.
अधिकारी ने बताया कि भले ही विदेशी सुरक्षा टीम अपने नेता के चारों ओर की सबसे नजदीकी सुरक्षा घेरे के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन एयरपोर्ट, सड़कें, सार्वजनिक स्थान, आयोजन स्थल और बड़े स्तर पर खुफिया माहौल को नियंत्रित करने की पूरी कमान भारत के ही पास है.
इसलिए, खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है. भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां खतरे से जुड़े इनपुट्स जुटाती हैं और उनका आकलन करती हैं, जबकि विदेशी टीमें अपने नेताओं को मिलने वाली धमकियों, यात्रा कार्यक्रमों में बदलाव और विशिष्ट सुरक्षा जरूरतों से जुड़ी जानकारियां देती हैं. इस तरह की जानकारियों को फिर पुलिस, अर्धसैनिक बलों, ट्रैफिक पुलिस, आयोजन स्थल की सुरक्षा टीमों और आपातकालीन सेवाओं के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों में बदल दिया जाता है.
सुरक्षा का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा रास्तों की सुरक्षा है
काफिले के निकलने वाले रास्तों का बारीकी से निरीक्षण किया गया है और उन पर बार-बार सुरक्षा रिहर्सल की गई है. दिल्ली पुलिस ने लगभग ऐसे 35 रास्तों की पहचान की है जो शिखर सम्मेलन से जुड़ी आवाजाही के कारण प्रभावित हो सकते हैं.
इन संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं. सीमा पर चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की जांच, ड्रोन से निगरानी और खुफिया जानकारियां साझा करने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी इस सुरक्षा योजना में शामिल किया गया है.
इमरजेंसी के दौरान तालमेल होना सबसे ज्यादा जरूरी
आयोजन स्थल पर सुरक्षा कई परतों में बंट जाती है. 'भारत मंडपम' और सभी होटलों में तोड़फोड़-रोधी जांच, प्रवेश-नियंत्रण प्रक्रियाएं, कड़ी निगरानी और विशेष सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही, होटलों और आयोजन स्थल पर एंटी-सैबोटेज जांच के लिए दिल्ली पुलिस की 100 से अधिक K9 डॉग स्क्वायड टीमों को भी तैनात किया गया है.
ब्रिक्स नेताओं की सुरक्षा रिहर्सल की जानकारी रखने वाले एक अन्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया, "रोजमर्रा की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी आपातकालीन स्थिति में आपसी तालमेल होना है. पूरे सुरक्षा माहौल और काफिलों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 'भारत मंडपम' और दिल्ली पुलिस मुख्यालय सहित कई जगहों पर कमांड रूम बनाए जा रहे हैं. आयोजन स्थलों और होटलों में एनएसजी व अन्य एजेंसियों को शामिल करके मॉक ड्रिल की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में अलग-अलग स्तरों से निर्देशों का इंतजार किए बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की जा सके."
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बड़े अभियान की सफलता हजारों जवानों की सिर्फ बाहरी तैनाती पर नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और जानकारियों के सटीक तालमेल पर निर्भर करती है.
पूर्व एसपीजी अधिकारी निंबाड़िया ने कहा, "विदेशी सुरक्षा टीम अपने नेता के खतरों और कमजोरियों को सबसे बेहतर समझती है, जबकि भारतीय एजेंसियां यहां के स्थानीय माहौल, खुफिया तंत्र की स्थिति और आपातकालीन संसाधनों के बारे में जानती हैं. असली चुनौती यह पक्का करना है कि दोनों में से कोई भी टीम एक-दूसरे से अलग होकर काम न करे."
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