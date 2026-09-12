ETV Bharat / bharat

भोज पत्तल बनी कैनवास, सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पत्तलों पर उकेरी BRICS नेताओं की तस्वीरें

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने 15 दिनों की मेहनत से पत्तलों पर ब्रिक्स नेताओं के चित्र बनाकर कला का अनोखा उदाहरण दिया. रिपोर्ट-दिलखुश कुमार

BRICS Summit 2026
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 8:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेर. बिहार के चर्चित और विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने नया प्रयोग किया है. उन्होंने भोज में इस्तेमाल होने वाली थर्मोकोल प्लेट पर कलाकृति बनाई है. उन्होंने BRICS 2026 में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं के चेहरे उकेरे हैं. उनकी यह विशेष कलाकृति नई दिल्ली के भारत मंडपम के लिए है. वहां आयोजित होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के संदर्भ में इसे बनाया गया है.

इन बड़े नेताओं के चित्र शामिल

इस अनोखी रचना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का चित्र भी इसमें दिखता है. इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा का चित्र है. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी भी हैं. इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी शामिल हैं.

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार की कलाकृति (ETV Bharat)

मेहमाननवाजी को समर्पित रचना

कलाकृति में 'WELCOME TO INDIA -BRICS 2026' का संदेश लिखा है. अलग-अलग पत्तलों पर उकेरे गए चित्रों को फ्रेम में सजाया गया है. पूरी रचना भारत की मेहमाननवाजी और अंतरराष्ट्रीय संवाद को समर्पित दिखाई देती है. यह विश्व के विभिन्न देशों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है.

15 दिनों की कड़ी मेहनत

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि इसे बनाने में 15 दिन लगे. पत्तल की सतह पर चित्रकारी करना बहुत चुनौतीपूर्ण था. सामान्य कैनवास की तुलना में इसमें काफी परेशानी आई. पत्तल की बनावट और सीमित जगह के कारण सूक्ष्म विवरणों को उकेरना आसान नहीं था. इसके बावजूद मधुरेंद्र ने विश्व नेताओं के चेहरे की रूपरेखा को उभारा. उन्होंने आंखों, बालों, दाढ़ी और भाव-भंगिमा जैसे बारीक पहलुओं पर काम किया.

"एक-एक चित्र को तैयार करने में बहुत धैर्य की आवश्यकता रही. इसमें एकाग्रता और सूक्ष्म कलात्मक दृष्टि की जरूरत थी. इसके पीछे का उद्देश्य केवल चित्र बनाना नहीं है. कला से भारत की अतिथि देवो भवः की परंपरा को दिखाना चाहते हैं. वे अपनी कला से शांति, संवाद, भाईचारे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संदेश देना चाहते हैं." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

बेकार पत्तल से बनी कला

भोज में भोजन के बाद पत्तल को आम तौर पर बेकार समझा जाता है. इसे कला का माध्यम बनाना मधुरेंद्र के प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व को दर्शाता है. उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि कला मोहताज नहीं होती है. इसे किसी महंगे या विशेष कैनवास की जरूरत नहीं होती है.

पर्यावरण का संबंध

मधुरेंद्र का यह प्रयोग कला और पर्यावरणीय सोच के बीच भी एक सुंदर संबंध स्थापित करता है. प्राकृतिक वस्तुओं को कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर वह संदेश देते हैं. वे दिखाते हैं कि हमारे आसपास मौजूद उपेक्षित वस्तुओं में भी रचनात्मक संभावनाएं छिपी होती हैं.

BRICS Summit 2026
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार (Madhurendra Kumar)

लगातार नए माध्यमों पर प्रयोग

मधुरेंद्र कुमार की पहचान केवल सैंड आर्टिस्ट के रूप में ही नहीं है. वे लगातार नए माध्यमों पर प्रयोग करने वाले कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं. उन्होंने समय-समय पर रेत, मिट्टी और कोयले की राख पर काम किया है. वे पीपल के पत्ते, फल, सब्जियों और अन्य प्राकृतिक माध्यमों पर अपनी कला दिखा चुके हैं.

कला सफर की महत्वपूर्ण कड़ी

यह उनके प्रयोगधर्मी कला सफर की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है. उनकी कलाकृति यह संदेश देती है कि कलाकार के लिए कैनवास का बड़ा या महंगा होना जरूरी नहीं है. कलाकार के लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह उपलब्ध माध्यम में अपनी कल्पना को कैसे दिखाता है. वह अपनी प्रतिभा को किस तरह अभिव्यक्त करता है. मधुरेंद्र कुमार ने अपनी कलाकृति को केवल स्वागत संदेश तक सीमित नहीं रखा है. इसके पीछे उन्होंने वैश्विक शांति और सहयोग की भावना को प्रमुखता दी है.

वैश्विक चुनौतियों पर विचार का अवसर

उनका मानना है कि BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच दुनिया के विभिन्न देशों के नेताओं को एक साथ लाते हैं. ये मंच नेताओं को बैठकर वैश्विक चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं. ऐसे समय में कला भी संवाद और सद्भावना का प्रभावी माध्यम बन सकती.

आपसी मतभेद भुलाने का संदेश

मधुरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने इस कलाकृति के जरिए नेताओं का भारत में स्वागत करने की कोशिश की है. उनकी कला का संदेश है कि दुनिया के सभी देश आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आएं. मिलजुलकर ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं. इससे दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है.

BRICS Summit 2026
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार (Madhurendra Kumar)

सकारात्मक संदेश देने का माध्यम

उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि कला केवल मनोरंजन या प्रदर्शन तक सीमित न रहे. कला समाज और दुनिया के लिए सकारात्मक संदेश देने का माध्यम बने. विश्व नेताओं के चित्रों के माध्यम से उन्होंने शांति का संदेश दिया है. उन्होंने भाईचारा, संवाद और मानव जीवन की रक्षा का प्रयास किया है.

सोशल मीडिया पर बढ़ा आकर्षण

मधुरेंद्र की इस अनोखी कलाकृति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. कलाकृति में एक ओर विश्व के प्रमुख नेताओं के चेहरे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं. दूसरी ओर पत्तल जैसी साधारण वस्तु को कैनवास के रूप में इस्तेमाल करना इसे और खास बना रहा है.

चित्रकला के साथ एक मजबूत विचार

कला प्रेमियों के लिए यह रचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चित्रकला के साथ-साथ एक विचार भी दिखाई देता है. पत्तल को माध्यम बनाकर कलाकार ने यह बताने का प्रयास किया है. उन्होंने दिखाया है कि रचनात्मकता किसी वस्तु की कीमत से निर्धारित नहीं होती है. यह सिर्फ कलाकार की दृष्टि और कल्पना से तय होती है.

मिलकर समाधान तलाशने की भावना

इसमें विश्व के अलग-अलग देशों के नेताओं को एक साथ प्रस्तुत किया गया है. कलाकार ने 'एक साथ आने और मिलकर समाधान तलाशने' की भावना को रेखांकित किया है. उनकी यह कलाकृति एक बहुत बड़ा और सुंदर संदेश देती है. यह दिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी विविधताओं से भरी हो. लेकिन शांति, सहयोग और मानवता जैसे मूल्य बहुत जरूरी हैं. ये मूल्य सभी देशों को एक सूत्र में जोड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SAND ARTIST MADHURENDRA
मधुरेंद्र कुमार
BRICS 2026 LEADERS
डिस्पोजल पत्तल पर आर्ट
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.