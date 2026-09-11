रूस वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के लिए तैयार : पुतिन
राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि रूस वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के लिए तैयार है.
Published : September 11, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूस वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के लिए तैयार है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स देशों के ब्रिक्स देशों के पास बड़े, गतिशील और जीवंत घरेलू बाजार हैं.
राष्ट्रीय राजधानी में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि दुनिया महत्वपूर्ण संरचनात्मक और व्यापक बदलावों के दौर से गुजर रही है, आर्थिक विकास के पुराने आधारों की जगह विकास के नए इंजन ले रहे हैं.
#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, Russian President Vladimir Putin says, "Right now, the world is undergoing structural, deep, profound shifts. It is explained by the fact that the so-called old leaders which used to be the vanguard of economic growth… pic.twitter.com/ueyoVEl3tW— ANI (@ANI) September 11, 2026
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस पर्यटन, उद्योग और व्यापार में दिलचस्प और अच्छी पहल के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा, "अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर, हम दुनिया की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में योगदान देने, आर्कटिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे भरोसेमंद रसद रूट बनाने के लिए तैयार हैं.
पुतिन ने कहा, "हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी, बिना ड्राइवर वाले ट्रांसपोर्ट वगैरह में व्यक्तिगत ट्रेनिंग और व्यावहारिक शोध में भी अपने सहयोग को मज़बूत करना चाहते हैं."
#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, Russian President Vladimir Putin says, " over the last 5 years, more than 40% of the world's gdp has been produced by the brics countries, where the contribution of the so-called g7, the great 7 - i don't know why they… pic.twitter.com/dRgzHEt5IY— ANI (@ANI) September 11, 2026
पुतिन ने कहा, "दुनिया हमेशा बदलती रहती है' पिछले पांच वर्षों में दुनिया की 40 फीसदी से ज्यादा जीडीपी ब्रिक्स देशों ने पैदा की है, जबकि जी7 देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 29 फीसदी है."
रूस-यूक्रेन में चल रहे झगड़े और पश्चिम एशिया संकट के परिप्रेक्ष्य में, पुतिन ने अमेरिका या किसी दूसरे देश का सीधे नाम लिए बिना, पश्चिमी देशों पर भी निशाना साधा.
#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, Russian President Vladimir Putin says, " ...sometimes competition is taking some ugly forms. this ugly form is something we see even at the state level, at the govt level. sometimes the measures resorted to are of… pic.twitter.com/6zAS7sLJR2— ANI (@ANI) September 11, 2026
यह देखते हुए कि कभी-कभी प्रतिस्पर्धा बहुत बुरा रूप ले लेती है, पुतिन ने कहा, "ये बुरे रूप हम राज्य स्तर पर, सरकारी स्तर पर पर भी देखते हैं, और कभी-कभी ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जो भौतिक होते हैं..."
प्रतिस्पर्धा के 'भद्दे रूपों' के लिए पश्चिमी प्रतिद्वंद्वियों पर हमला किया, जिसमें पाइपलाइनों को नष्ट करना और अपनी 'प्रतिस्पर्धी बढ़त' हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों को अवरुद्ध करना शामिल है. पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर भी निशाना साधा.
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