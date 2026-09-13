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'टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार न बनाएं', ब्रिक्स प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी का स्पष्ट संदेश

ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ( PTI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि दुनिया भर में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव का आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है. उन्होंने जोर दिया कि इन चुनौतियों से निपटने और खास तौर पर 'ग्लोबल साउथ' में सबके साथ मिलकर विकास (इनक्लूसिव ग्रोथ) को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स (BRICS) देशों को एकजुट होना होगा. ब्रिक्स समिट में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने "टेक्नोलॉजी और जरूरी खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के हथियार के तौर पर इस्तेमाल" को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इससे साझा तरक्की और खुशहाली में रुकावट आ सकती है.मोदी ने ये बातें समूह के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में कहीं, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो शामिल थे. प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की अध्यक्षता में हमने चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है: लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी. मुझे खुशी है कि आपके सहयोग और समर्थन से हम अपनी साझा सोच को ऐसी स्थिति में बदल पाए हैं जिसमें सभी का फायदा हो."