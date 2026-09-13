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पीएम मोदी और शी इस बात पर सहमत हुए कि 'मतभेदों को विवाद नहीं बनना चाहिए'

ब्रिक्स समिट से इतर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी के बीच मुलाकात. विवादों पर समधान की कोशिश.

India and China BRICS Summit 2026
भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत (PIB)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 13, 2026 at 10:28 AM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए कि "मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए." उन्होंने भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने की हालिया कोशिशों को और मजबूत करने पर चर्चा की.दोनों नेताओं ने ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की और लगभग 45 मिनट तक दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की. इनमें सीमा प्रबंधन, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और कुछ वैश्विक मुद्दों पर तालमेल बिठाना शामिल था.

सीमा पर शांति को रिश्तों के लिए अहम बताते हुए मोदी ने जोर दिया कि "सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास का एक अनिवार्य आधार है."विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री ने "सीमा से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और आपसी समझ का दोनों पक्षों द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया."

दोनों नेताओं ने "सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और आपसी सहमति वाले समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई."करीब सात साल में पहली बार भारत दौरे पर आए शी के हवाले से चीनी मीडिया ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों में हुई प्रगति को "संजोकर रखना" चाहते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे से सीख सकते हैं, "आपसी सहयोग कर सकते हैं, साझा सफलता हासिल कर सकते हैं और मिलकर विकास कर सकते हैं."शी और मोदी के बीच यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश सीमा पर तनाव को संभालते हुए आपसी भरोसा बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

इसके बावजूद सीमा विवाद के फिर से भड़कने का खतरा रिश्तों पर असर डाल रहा है, साथ ही रेगुलेटरी और वीजा से जुड़ी दिक्कतों ने भी आर्थिक रिश्तों को प्रभावित किया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों पर, "उन्होंने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें स्ट्रक्चरल ट्रेड इम्बैलेंस (व्यापार में संरचनात्मक असंतुलन) और सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें, और बाजार तक सार्थक और अनुमानित पहुंच की सुविधा शामिल है."

दोनों नेता लोगों के बीच आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी सहमत हुए. चाइना सदर्न एयरलाइंस ने शनिवार को घोषणा की कि वह 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली रूट पर उड़ानें फिर से शुरू करेगी. इन उड़ानों को छह साल पहले रोक दिया गया था.भारत और चीन के रिश्ते उनकी सीमा के कई हिस्सों पर चल रहे सीमा विवाद के कारण जटिल बने हुए हैं.

2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्ते टूट गए थे, और चार साल बाद ही उनमें सुधार की प्रक्रिया शुरू हो पाई.2024 से, दोनों देश सीमा पर बीच-बीच में होने वाली दिक्कतों के बावजूद रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं. इनमें अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में भड़का तनाव और इलाके पर दोनों देशों के अलग-अलग दावे शामिल हैं.

भारत और चीन के रिश्तों में कई तनावपूर्ण मुद्दे हैं. भारत दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर सतर्क है. चीन, अमेरिका के साथ भारत के व्यापक रिश्तों को शक की नजर से देखता रहा है. फिर भी, ईरान में संघर्ष (जिससे एनर्जी सप्लाई चेन बाधित हुई) और यूक्रेन युद्ध के तेज होने के साथ-साथ अमेरिका के टैरिफ ने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की है.पिछले महीने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत के 25वें दौर के बाद, दोनों पक्ष आठ-सूत्रीय "नतीजों और सहमति" पर सहमत हुए. इसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत को मजबूत करना भी शामिल है.

जानकारों का कहना है कि शी और मोदी की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में हालिया तेजी को और बढ़ावा मिला है, भले ही सीमा का प्रबंधन अब भी एक चुनौती बना हुआ है.इंस्टीट्यूट ऑफ़ चाइनीज स्टडीज की डायरेक्टर अल्का आचार्य ने कहा, "बातचीत की मेज पर लौटने और अर्थव्यवस्था व व्यापार को फिर से पटरी पर लाने की प्रक्रिया, एक तरह से, ब्रिक्स (BRICS) से पहले ही शुरू हो गई थी - हो सकता है कि उससे इसे और गति मिली हो, और इससे पहले एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) भी हुआ था." दोनों नेताओं ने एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया था.आचार्य ने आगे कहा, "जो बात साफ नहीं है, वह है विवाद की मुख्य वजह - यानी सीमा विवाद, आखिर इन बातचीत से क्या हासिल हुआ?"

ये भी पढ़ें : चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में बोले पीएम मोदी- 'दोनों देशों के अच्छे संबंधों के लिए सीमा शांति आवश्यक'

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