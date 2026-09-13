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पीएम मोदी और शी इस बात पर सहमत हुए कि 'मतभेदों को विवाद नहीं बनना चाहिए'

भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत ( PIB )

By Nirmala Ganapathy 5 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए कि "मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए." उन्होंने भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने की हालिया कोशिशों को और मजबूत करने पर चर्चा की.दोनों नेताओं ने ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की और लगभग 45 मिनट तक दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की. इनमें सीमा प्रबंधन, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और कुछ वैश्विक मुद्दों पर तालमेल बिठाना शामिल था. सीमा पर शांति को रिश्तों के लिए अहम बताते हुए मोदी ने जोर दिया कि "सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास का एक अनिवार्य आधार है."विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री ने "सीमा से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और आपसी समझ का दोनों पक्षों द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया." दोनों नेताओं ने "सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और आपसी सहमति वाले समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई."करीब सात साल में पहली बार भारत दौरे पर आए शी के हवाले से चीनी मीडिया ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों में हुई प्रगति को "संजोकर रखना" चाहते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे से सीख सकते हैं, "आपसी सहयोग कर सकते हैं, साझा सफलता हासिल कर सकते हैं और मिलकर विकास कर सकते हैं."शी और मोदी के बीच यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश सीमा पर तनाव को संभालते हुए आपसी भरोसा बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बावजूद सीमा विवाद के फिर से भड़कने का खतरा रिश्तों पर असर डाल रहा है, साथ ही रेगुलेटरी और वीजा से जुड़ी दिक्कतों ने भी आर्थिक रिश्तों को प्रभावित किया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों पर, "उन्होंने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें स्ट्रक्चरल ट्रेड इम्बैलेंस (व्यापार में संरचनात्मक असंतुलन) और सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें, और बाजार तक सार्थक और अनुमानित पहुंच की सुविधा शामिल है."