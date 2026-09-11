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'व्यापार बढ़ाना है तो बाजारों तक पहुंच को आसान और सरल बनाएं': BRICS देशों से बोले, पीयूष गोयल

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक व्यापार का मजबूत स्तंभ बताया. संतू दास की रिपोर्ट.

BRICS Business Forum 2026
विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य लोग शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में BRICS बिजनेस फोरम 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान. (IANS/X/@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 1:39 PM IST

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नई दिल्लीः भारत ने शुक्रवार को ब्रिक्स (BRICS) देशों के बीच व्यापार को और मजबूत करने की अपील की है. भारत ने कहा कि इसके लिए सुरक्षित और विविध सप्लाई चेन और बाजारों तक खुली पहुंच होनी चाहिए, ताकि व्यापार कभी भी आर्थिक विकास के रास्ते में रुकावट न बने. भारत ब्रिक्स को अपने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार मानता है, और एक भरोसेमंद साथी के रूप में अपने सामान को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है.

नई दिल्ली में आयोजित 'ब्रिक्स बिजनेस फोरम' को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज दुनिया के कुल व्यापार में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी लगभग एक-चौथाई (25%) है, और भारत इस आपसी व्यापार का एक मजबूत स्तंभ है. इस मौके पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे.

भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "भारत के मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में इंजीनियरिंग का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा हिस्सा हैं. भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में भी जाना जाता है. हम ब्रिक्स को इन सभी उत्पादों के लिए एक बड़ा और जरूरी बाजार मानते हैं. भारत एक भरोसेमंद साथी के रूप में इन चीजों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है."

ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को और गहरा करने पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि भारत का मानना है कि सदस्य देशों के बीच व्यापार मजबूत, सुरक्षित और विविध सप्लाई चेन वाला होना चाहिए. साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यापार कभी भी किसी सदस्य देश के विकास और वहां के लोगों की भलाई के रास्ते में रुकावट न बने.

उन्होंने कहा, "हमें कच्चे माल और महत्वपूर्ण खनिजों सहित एक-दूसरे के उत्पादों के लिए अपने बाजारों को खोलना चाहिए. हमारी सप्लाई चेन तभी मजबूत होगी जब व्यापार दोनों तरफ से चलेगा. 88% देशों के लिए गैर-टैरिफ उपाय - यानी टैक्स के अलावा लगाए जाने वाले अन्य नियम- निर्यात की लागत को असल टैक्स से भी कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं. इसलिए, हमें एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच को और आसान और सरल बनाने की जरूरत है."

केंद्रीय मंत्री ने BRICS के सदस्य और भागीदार देशों से अपने बाजारों को खोलने की अपील की. साथ ही उन्होंने सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापारिक सामान को तेजी से मंजूरी दिलाने के लिए मिलकर काम करने को कहा.

गोयल ने कहा, "हमें अपने एग्री-टेक स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे हमारे लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए ब्रिक्स देशों के किसानों के लिए मिलकर नए समाधान तैयार कर सकें. आइए हम सही मायनों में एक-दूसरे के लिए अपने सर्विस सेक्टर को खोलें. प्रोफेशनल्स को आसानी से एक देश से दूसरे देश आने-जाने की सुविधा मिले और हम एक-दूसरे की प्रोफेशनल डिग्रियों व योग्यताओं को आसानी से मान्यता दें."

ब्रिक्स देशों की तरक्की में महिलाओं की बड़ी भागीदारी की वकालत करते हुए उन्होंने बताया कि भारत के 1,40,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला पार्टनर या डायरेक्टर हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक दशक में दिए गए छोटे कर्जों में से दो-तिहाई कर्ज महिला उद्यमियों को दिए गए हैं. इसने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने, स्वतंत्र बनने और आत्मनिर्भर होने में मदद की है.

मंत्री ने कहा, "'ब्रिक्स वीमेन्स बिजनेस एलायंस' की बैठक इस हफ्ते की शुरुआत में नई दिल्ली में हुई थी. मैंने उनसे आग्रह किया है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली कंपनियों को हर ब्रिक्स प्रदर्शनी, व्यापार मेले और ऐसे अन्य अवसरों में भाग लेना चाहिए, जिन्हें हम सभी बढ़ावा और समर्थन दे सकें."

यह बताते हुए कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में बड़ी पहल की है, उन्होंने कहा, "हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए आज एक साल में 25,000 करोड़ से अधिक लेनदेन होते हैं, जो दुनिया भर के कुल डिजिटल लेनदेन के आधे से भी ज्यादा हैं. आज हमारा UPI दुनिया के 11 देशों में स्वीकार किया जाता है."

गोयल ने ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों से आग्रह किया कि वे अपने भुगतान सिस्टम को आपस में जोड़ें, एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें, डिजिटल व्यापार को वैश्विक बनाएं और भविष्य की उभरती हुई तकनीकों के लिए मिलकर काम करें.

उन्होंने कहा, "हम कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जों के साथ-साथ सर्विस सेक्टर जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं रखते हैं. हमें अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी आपस में जोड़ना चाहिए. ये बदलाव मिलकर नए आविष्कार करने, तकनीकी साझेदारी करने और मजबूत वैश्विक वैल्यू चेन बनाने के बड़े अवसर देते हैं. हम ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के साथ सहयोग को और गहरा करने की अपार संभावनाएं देखते हैं."

इस अवसर पर बोलते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "यह साल एक मील का पत्थर है. यह एक मील का पत्थर इसलिए है क्योंकि हम ब्रिक्स के संस्थागत सहयोग के 20 साल पूरे कर रहे हैं. इस अवधि में, ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, एजेंडे और सहयोग के तरीकों में काफी प्रगति की है."

भारत की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "भारत की अध्यक्षता ने 'मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' की थीम के माध्यम से इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. ये प्राथमिकताएं उन परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जिनमें आज हमारे देश खुद को पाते हैं."

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