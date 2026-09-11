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'व्यापार बढ़ाना है तो बाजारों तक पहुंच को आसान और सरल बनाएं': BRICS देशों से बोले, पीयूष गोयल

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य लोग शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में BRICS बिजनेस फोरम 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान. ( IANS/X/@DrSJaishankar )