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BRICS Summit : पीएम मोदी व रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत पर दुनिया भर की नजर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते पीएम नरेंद्र मोदी. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : भारत में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी के साथ पुतिन की होने वाली बातचीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. रणनीतिक साझेदारी पर फोकस

प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ब्रिक्स के दौरान होने वाली बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. यही वजह है कि दोनों नेताओं की हाल के वर्षों में नियमित मुलाकातें हुई हैं. बता दें कि सितंबर 2025 में तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने आर्थिक, ऊर्जा, अंतरिक्ष, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की थी. इससे पहले दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता मिले थे. अगस्त 2026 में मॉस्को में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक भी हुई थी.