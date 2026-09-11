BRICS Summit : पीएम मोदी व रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत पर दुनिया भर की नजर
प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट के हटकर राष्ट्रपति पुतिन के अलावा अन्य वैश्विक नेताओं के साथ करीब 15 द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.
Published : September 11, 2026 at 3:37 PM IST
नई दिल्ली : भारत में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी के साथ पुतिन की होने वाली बातचीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
रणनीतिक साझेदारी पर फोकस
प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ब्रिक्स के दौरान होने वाली बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. यही वजह है कि दोनों नेताओं की हाल के वर्षों में नियमित मुलाकातें हुई हैं.
Bilateral meetings of dignitaries with Prime Minister Narendra Modi and President Droupadi Murmu today, on 11th September:— ANI (@ANI) September 11, 2026
*PM's meeting with Vladimir Putin, President of Russia
*PM’s meeting with Masoud Pezeshkian, President of Iran
*PM’s meeting with Antonio Guterres,…
बता दें कि सितंबर 2025 में तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने आर्थिक, ऊर्जा, अंतरिक्ष, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की थी. इससे पहले दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता मिले थे. अगस्त 2026 में मॉस्को में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक भी हुई थी.
आगामी बैठक में रक्षा सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती तकनीकों जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठने की उम्मीद है.
All set for BRICS 2026!@BricsIndia2026 pic.twitter.com/nXqqoBmoAm— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2026
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत होने की उम्मीद : मोदी
पीएम मोदी ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की साझा भावना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी. भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के नेता तथा कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ pic.twitter.com/YG36WlpiYg
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘अगले कुछ दिनों में दुनिया भर के नेता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र होंगे. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वैश्विक कल्याण की साझा भावना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी.’’
शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत कई प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं.
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