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'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत,' मलेशिया के प्रधानमंत्री ने गाया किशोर कुमार का गाना, पीएम मोदी ने की तारीफ

नई दिल्ली: भारत में दो दिवसीय ब्रिक्स समिट सम्मेलन 2026 का आयोजन हो रहा है. इस सम्मेलन के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम समेत दिग्गज नेताओं ने इस समिट में शिरकत की.

शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ. उसके बाद शाम को सभी मेहमानों को लिए पीएम मोदी ने डिनर पर आमंत्रित किया. मुख्य कार्यक्रम के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना दिया. उन्होंने भारतीय सिनेमा के वेटरन गायक किशोर कुमार का गाना गाकर सभी को अचंभित कर दिया. उन्होंने 1965 की फिल्म तीन देवियां का किशोर कुमार का सदाबहार गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाया.

बता दें, BRICS समिट 2026 में हिस्सा ले रहे अनवर ने दिल्ली के एक होटल में रहने के दौरान यह म्यूजिकल गाना गाया. इस परफॉर्मेंस में एसडी बर्मन की मशहूर कंपोजिशन के साथ मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गाने दिखाए गए. यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर हिंदी फिल्मों के गानों में काफी दिलचस्पी रखते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पियानो बजा रहे शख्स के पास वे खड़े हैं और अपना एक अलग ही अंदाज दिखा रहे हैं.

इन सांस्कृतिक लेन-देन के अलावा, मलेशियाई नेता ने भारत की समृद्ध सभ्यता और इतिहास की तारीफ की, और उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी जियोपॉलिटिकल मुद्दों का शांति से हल निकल आएगा. यह ऑफिशियल विजिट 2022 में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का पद संभालने के बाद अनवर की भारत की पहली यात्रा है.