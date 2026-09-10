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BRICS Summit 2026: 11 से 13 सितंबर तक ट्रैफिक में हुए हैं बड़े बदलाव, कहां से कैसे जाना है- देख लें एडवाइजरी

BRICS Summit 2026: निर्बाध व सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुस्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है.

BRICS Summit 2026
दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 12:26 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासनिक व सुरक्षा तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. विश्वभर से आ रहे विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी प्रतिनिधियों व वीवीआईपी कॉनवॉय की निर्बाध व सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम नागरिकों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुस्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है.

गूगल मैप्स और Mappls ऐप पर रियल-टाइम अपडेट्स

सम्मेलन के दौरान लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने Google Maps और Mappls Apps के साथ विशेष रणनीतिक बैठक की है.मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि'Google Maps और Mappls Apps के साथ बैठक की गई है, जिससे ट्रैफिक प्रतिबंधों, डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की सटीक जानकारी जनता तक पहुंच सके. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन की लाइव अपडेट्स सीधे इन कंपनियों को दी जाएंगी, जिन्हें वे तुरंत अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकेंगे. इससे सड़कों पर निकलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा या भ्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा.' यदि कोई वाहन चालक गलती से प्रतिबंधित मार्ग की ओर बढ़ता है, तो गूगल मैप्स व Mappls का लाइव नेविगेशन उसे तुरंत निकटतम खुले व सुगम वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट कर देगा.

रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पिक-अप और ड्रॉप पूरी तरह बंद

वीवीआईपी मूवमेंट व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऐप-आधारित कैब सेवा प्रदाताओं (Ola, Uber, rapido, bharat taxi आदि) के प्रतिनिधियों के साथ भी उच्चस्तरीय समन्वय बैठक की है. शिखर सम्मेलन के दौरान टैक्सी व कैब सेवाओं के संचालन पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा 'सम्मेलन के दौरान कैब कंपनियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. प्रतिबंधित क्षेत्रों में कैब और टैक्सियों का पिक-अप और ड्रॉप पूरी तरह से बंद रहेगा.'

जियो-फेंसिंग और निर्धारित स्पॉट्स

कैब कंपनियों को अपने मोबाइल एप्लिकेशन में रिस्ट्रिक्टेड न को जियो-फेंस करने और सिर्फ अनुमति प्राप्त बाहरी स्थानों पर ही पिक-अप/ड्रॉप इनेबल करने के निर्देश दिए गए हैं.

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BRICS Summit 2026: अंतिम चरण में प्रशासनिक व सुरक्षा तैयारियां (ETV Bharat)

चालकों के लिए एडवाइजरी

सभी कैब ड्राइवरों को उनके पार्टनर ऐप्स के माध्यम से दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी और प्रतिबंधित क्षेत्रों की पूरी सूची भेजी जा रही है, जिससे वे वीवीआईपी कॉरिडोर्स में प्रवेश करने से बचें.

शहरभर में 22 डायवर्जन पॉइंट्स व 35 से अधिक नियंत्रित सड़कें

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी अधिकारिक नक्शे व एडवाइजरी के मुताबिक पूरे नई दिल्ली ज‍िले और उससे सटे प्रमुख कॉरिडोर्स पर विशेष यातायात नियम लागू रहेंगे.

22 प्रमुख डायवर्जन जंक्शन: सुरक्षा कारणों से शहर के 22 महत्वपूर्ण चौराहों व जंक्शनों पर पिकेट्स तैनात कर वाहनों का मार्ग बदला जाएगा. इनमें मुख्य रूप से डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक (आई.टी.ओ.), मीर दर्द चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, जनपथ-कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, गोल डाकखाना, और तीन मूर्ति मार्ग शामिल हैं.

35+ नियंत्रित वीवीआईपी कॉरिडोर्स: सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, अकबर रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, पृथ्वीराज रोड, पुराना किला रोड, सी-हेक्सागन (इंडिया गेट) और सफदरजंग रोड जैसी 35 से अधिक मुख्य सड़कों पर सामान्य निजी व वाणिज्यिक वाहनों की सीधी आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

अनुमति प्राप्त वाहन: इन नियंत्रित सड़कों पर केवल आपातकालीन वाहनों, पास-धारक अधिकृत गाड़ियों व वीवीआईपी काफिलों को ही आवाजाही की छूट होगी.

सुरक्षा नियम, पार्किंग व आपातकालीन सेवाएं: सम्मेलन को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ कड़े नियम तय किए हैं.

नो-पार्किंग जोन : नियंत्रित सड़कों के 200 मीटर के दायरे में गाड़ियों की पार्किंग पूरी तरह वर्जित रहेगी. अवैध रूप से खड़े पाए जाने वाले वाहनों को टो-ट्रक के जरिए तुरंत जब्त कर लिया जाएगा.

गैर-गंतव्य वाहनों पर रोक: दिल्ली की सीमाओं से होकर दूसरे राज्यों को जाने वाले गैर-गंतव्य भारी व मध्यम कमर्शियल मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर 11 से 13 सितंबर तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

24x7 आपातकालीन कॉरिडोर्स: मरीजों, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के वाहनों के लिए 24 घंटे प्राथमिकता वाले आपातकालीन लेन खुले रखे जाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, यातायात के नियमों का सम्मान करें. यात्रा शुरू करने से पहले Google Maps या Mappls App पर लाइव अपडेट्स की जांच अवश्य कर लें.

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