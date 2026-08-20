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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026: दिल्ली की तैयारियों को लेकर LG ने की समीक्षा बैठक, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं पर विशेष जोर

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026: LG ने की समीक्षा बैठक
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026: LG ने की समीक्षा बैठक (दिल्ली एलजी एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 3:26 PM IST

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नई दिल्ली: आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 (BRICS Summit 2026) के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों ने राष्ट्रीय विजन और प्राथमिकताओं के अनुरूप इस आयोजन को देश के लिए अत्यंत गौरवशाली बताया. साथ ही, दिल्ली को शिखर सम्मेलन के लिए चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु-एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया. ब्रिक्स का मुख्य शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा.

सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता

समीक्षा बैठक के दौरान एलजी ने सभी संबंधित विभागों और हितधारक एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे मुख्य आयोजन स्थलों और वीवीआईपी आवाजाही के रास्तों (मूवमेंट कॉरिडोर) पर सुरक्षा और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें. वैश्विक स्तर के इस आयोजन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की हिदायत देते हुए अधिकारियों को ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग और सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने को कहा गया है ताकि आम जनता को भी कम से कम असुविधा हो.

नागरिक निकाय और चिकित्सा तैयारियां चाक-चौबंद

बैठक में राजधानी की छवि को वैश्विक पटल पर और चमकाने के लिए मजबूत नागरिक रखरखाव (सिविल अपकीप) पर जोर दिया गया. प्रमुख मार्गों, सौंदर्यीकरण स्थलों और परिसरों की साफ-सफाई तथा रोशनी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख स्थलों और मूवमेंट रूट्स पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं (इमरजेंसी मेडिकल रीडिनेस) को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके.

'अतिथि देव भव:' की भावना से होगा स्वागत

भारत की प्राचीन और शाश्वत संस्कृति तथा 'अतिथि देव भव:' के मूल मंत्र को रेखांकित करते हुए बैठक में कहा गया कि दिल्ली दुनिया भर से आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. राजधानी इस आयोजन के जरिए वैश्विक मंच पर एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी से भरा हुआ स्वागत प्रस्तुत करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है. प्रशासन का यह प्रयास है कि सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी विदेशी मेहमान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट आतिथ्य का एक बेहतरीन अनुभव लेकर अपने देश लौटें.

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