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ब्रिक्स समिट 2026 का भारत की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा: कृषि विशेषज्ञ

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय में मंत्री खुम्बुद्जो नत्शावेनी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचीं ( ETV Bharat/PIB )

नई दिल्ली: कृषि विशेषज्ञों ने गुरुवार को कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 भारत के लिए नए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की संभावना पर बल देगा. इस दौरान यह समझना जरूरी है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है और वे हमें कौन सी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं.

ब्रिक्स समिट की जरूरी बातों पर प्रकाश देते हुए कृषि विशेषज्ञ अमितेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'सबसे जरूरी है टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंटरेक्शन, और उन टेक्नोलॉजी की पहचान करना जो हमारी खास जरूरतों के लिए सही है. अगर इस तरह के इंटरेक्शन भारत में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, तो वे जीडीपी ग्रोथ में योगदान दे सकते हैं और कृषि जैसे क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस इस बात पर चर्चा करने के लिए एक जरूरी मंच देते हैं कि भविष्य कैसा दिख सकता है. उन्होंने आगे कहा, 'उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरता हुआ क्षेत्र है. ऐसे प्लेटफॉर्म हमें इस बात पर चर्चा करने की इजाजत देते हैं कि कृषि में एआई का असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

भारत को कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और हमारे वैज्ञानिकों को आगे रिसर्च के लिए किन एरिया पर फोकस करना चाहिए. इसलिए, ये मंच जानकारी शेयरिंग, इंटरेक्शन और उन टेक्नोलॉजी की पहचान करने के लिए बहुत उपयोगी हैं जिनसे भारत को फायदा हो सकता है.'

पूसा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर डॉ. शिवकुमार ढुल ने ईटीवी भारत को बताया, 'सम्मेलन में भारत का खाद्य सुरक्षा और पोषण स्टैंड पर फोकस होगा. खाद्य सुरक्षा हमारी पहली चिंता है, खासकर क्वालिटी और खाने तक सही पहुँच पक्का करने के मामले में. प्राकृतिक रूप से खेती और ऑर्गेनिक खेती भी भारत के लिए राष्ट्रीय प्राथमिका के मामले हैं.'