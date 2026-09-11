ब्रिक्स समिट 2026 का भारत की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा: कृषि विशेषज्ञ
विशेषज्ञ बोले- इंटरनेशनल समिट, कॉन्फ्रेंस भविष्य कैसा दिख सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म देता है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...
Published : September 11, 2026 at 9:17 AM IST
नई दिल्ली: कृषि विशेषज्ञों ने गुरुवार को कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 भारत के लिए नए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की संभावना पर बल देगा. इस दौरान यह समझना जरूरी है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है और वे हमें कौन सी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं.
ब्रिक्स समिट की जरूरी बातों पर प्रकाश देते हुए कृषि विशेषज्ञ अमितेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'सबसे जरूरी है टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंटरेक्शन, और उन टेक्नोलॉजी की पहचान करना जो हमारी खास जरूरतों के लिए सही है. अगर इस तरह के इंटरेक्शन भारत में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, तो वे जीडीपी ग्रोथ में योगदान दे सकते हैं और कृषि जैसे क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस इस बात पर चर्चा करने के लिए एक जरूरी मंच देते हैं कि भविष्य कैसा दिख सकता है. उन्होंने आगे कहा, 'उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरता हुआ क्षेत्र है. ऐसे प्लेटफॉर्म हमें इस बात पर चर्चा करने की इजाजत देते हैं कि कृषि में एआई का असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.
भारत को कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और हमारे वैज्ञानिकों को आगे रिसर्च के लिए किन एरिया पर फोकस करना चाहिए. इसलिए, ये मंच जानकारी शेयरिंग, इंटरेक्शन और उन टेक्नोलॉजी की पहचान करने के लिए बहुत उपयोगी हैं जिनसे भारत को फायदा हो सकता है.'
पूसा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर डॉ. शिवकुमार ढुल ने ईटीवी भारत को बताया, 'सम्मेलन में भारत का खाद्य सुरक्षा और पोषण स्टैंड पर फोकस होगा. खाद्य सुरक्षा हमारी पहली चिंता है, खासकर क्वालिटी और खाने तक सही पहुँच पक्का करने के मामले में. प्राकृतिक रूप से खेती और ऑर्गेनिक खेती भी भारत के लिए राष्ट्रीय प्राथमिका के मामले हैं.'
पिछली मीटिंग के बारे में बताते हुए, ढुल ने कहा, 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे मंत्रालय का एक बड़ा प्रोग्राम है जिस पर इंदौर में हुई मीटिंग में चर्चा हुई थी. हम लाखों बेनिफिशियरी को अनाज देते हैं और डिलीवरी मैकेनिज्म को आधार और अलग-अलग सोशल-सिक्योरिटी स्कीम से जोड़ा है.
इससे डिलीवरी मैकेनिज्म को मजबूत करने, डुप्लीकेशन कम करने और एफिशिएंसी में सुधार करने में मदद मिली है, जिससे रिसोर्स की बचत हुई है.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) एक बड़ी पहल है और अगर इसका जिक्र करने की जरूरत होती, तो इसे फर्टिलाइजर डिलीवरी और दूसरी एग्रीकल्चरल सर्विसेज जैसे एरिया के संदर्भ में ठीक से शामिल किया जा सकता था. हालाँकि, इस बात पर कोई आम सहमति नहीं थी, और आखिरकार उनमें से कुछ पैराग्राफ को फ़ाइनल टेक्स्ट से हटा दिया गया.'
उन्होंने कहा, 'क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन चर्चा का एक और जरूरी एरिया था. ब्राजील ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर रणनीतियों पर ज्यादा जोर देने का सुझाव दिया, जबकि भारत का रुख मुख्य रूप से उसके अनुरूप ढालने पर फोकस करने का था.'
उन्होंने कहा, 'अनुकूलन में सही फसल की किस्में अपनाना, खेती के तरीकों में बदलाव करना और सलाह और जागरूकता कैंपेन चलाना शामिल है. इन उपायों को अक्सर सरकार पर ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च डाले बिना लागू किया जा सकता है. दूसरी ओर उसके प्रभाव को रोकने में काफी ज़्यादा खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें शामिल हो सकती हैं.'