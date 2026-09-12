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Explainer: पुतिन को भेंट की गई तमिल संत तिरुवल्लुवर की किताब 'तिरुक्कुरल', जानें किन बातों का है जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने 'तिरुक्कुरल' की रूसी भाषा में अनूदित प्रति पुतिन को भेंट की ( PTI )

तिरुक्कुरल को तमिल वेद भी कहा जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमिल संत तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर माना जाता है क्योंकि इन्होंने भी अपने दोहों के द्वारा लोगों को भलाई का रास्ता दिखाने का कविताओं के जरिए प्रयास किया था. जैसा कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से किया था. तमिल भाषा में इनकी कविताओं का संग्रह तिरुक्कुरल है. इसी के चलते पीएम मोदी ने अपने तमाम भाषणों में इनका जिक्र भी किया है. जानकारी के मुताबिक तमिल संस्कृति में इस किताब को वेद जैसा दर्जा हासिल है. इसे तमिल वेद भी कहते हैं.

कौन थे तमिल संत तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य के सबसे बड़े संत और कवि माने जाते हैं. उनके निजी जीवन के बारे में कई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है. जानकारी के मुताबिक इनका जन्म मदुरै के मलयापुर में एक जुलाहे परिवार में हुआ था. इनकी पत्नी का नाम वासुकी अम्माल बताया जाता है. इनके द्वारा रचित कविताओं को तिरुक्कुरल में संग्रहित किया गया है.

पीएम मोदी ने पुतिन को उपहार स्वरूप तमिल संत तिरुवल्लुवर की किताब तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया. किताब भेंट करते समय पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि यह किताब दोनों देशों के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी. इस किताब में तमिल संत तिरुवल्लुवर की तमाम विशेषताओं का जिक्र किया गया है. वैसे तो तमिल संत की पैदाइश की कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी इनका जन्म ईसा पूर्व 30 से 200 सालों के बीच का माना जाता है.

हैदराबाद: भारत में ब्रिक्स समिट सम्मेलन 2026 का आयोजन हो रहा है. इस समिट में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए हैं. बता दें, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इस समिट को आयोजित किया जा रहा है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

आइये जानते हैं इस किताब में क्या-क्या लिखा गया है.

तिरुक्कुरल में कुल मिलाकर 1330 दोहे हैं. इन दोहों को 133 अध्यायों में बांटा गया है. हर अध्याय में कुल 10-10 दोहे शामिल किए हैं. आपको बता दें कि हर दोहे सिर्फ दो लाइनों के ही लिखे गए हैं. दो लाइन के दोहे जीवन की असलियत का ज्ञान कराते हैं. पूरी किताब को तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है.

तमिल संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा (ETV Bharat)

अरम (धर्म/नैतिकता)- किताब का यह हिस्सा सदाचार, अच्छा चरित्र, सच्चाई, दया, अहिंसा, कृतज्ञता के साथ-साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन में नैतिकता की बातें बताता है. इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कोई भी इंसान अच्छे रास्ते पर कैसे चले. अपने माता-पिता का सम्मान कैसे करे और जलन से कैसे बचे. पोरुल (अर्थ/राजनीति और शासन): किताब का यह दूसरा हिस्सा है. इस हिस्से में किसी भी देश के राजा और उसके शासन का उल्लेख किया गया है. राजा के मंत्रियों, उसकी सेना, न्याय व्यवस्था और उसके धनार्जन के बारे में बातें की गई हैं. यह सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन करती है. इनबम/कामम (प्रेम): किताब तिरुक्कुरल के इस हिस्से में प्यार, गृहस्थ जीवन और वैवाहिक रिश्तों की बारिकियों को बेहद सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शित किया गया है.

अब जानते हैं ये किताब क्यों खास है

बता दें, यह किताब किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है. इस किताब में सभी धर्म जैसे- हिंदू, बौद्ध, जैन सभी परंपराओं के विचारों को जगह दी गई है. इस वजह से यह किताब सभी धर्मों के लिए मायने रखती है. इसकी शिक्षाएं काफी व्यावहारिक हैं, जो आज के समय में भी प्रासंगिक मानी जाती हैं. महात्मा गांधी समेत कई गणमान्य लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं. इस किताब का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है. तमिलनाडु में तमिल संत तिरुवल्लुवर की याद में हर साल उत्सव और तमाम आयोजन किए जाते हैं. राजधानी चेन्नई में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है.

तमिल संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा (ETV Bharat)

कन्याकुमारी में समुद्र में बनी 133 फुट ऊंची प्रतिमा

तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के बीच तमिल संत तिरुवल्लुवर की करीब 133 फुट ऊंची एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है. यह प्रतिमा तमिल संस्कृति और उनकी किताब का बड़ा प्रतीक मानी जाती है. इसे तिरुवल्लुवर स्टैच्यू भी कहते हैं. इसके अलावा राजधानी चेन्नई के मायलापुर में भी इनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है. इनकी जयंती पर हर साल तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

पीएम मोदी ने पुतिन को भेंट की किताब (ANI)

तिरुक्कुरल के बारे में 7 दिलचस्प बातें

नाम में क्या रखा है? - तिरुक्कुरल का नाम असल में इसके लेखक ने मुप्पाल रखा था जिसका मतलब है 'तीन हिस्सों वाला'. हालांकि, समय के साथ, इस यूनिवर्सल किताब को कई और नाम दिए गए हैं. उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

उत्तरावेदम – 'उत्तरी वेद'

तेयवनुल – 'पवित्र किताब'

पोतुमरै – 'यूनिवर्सल वेद' या 'सभी के लिए किताब'

तमिल मारै – 'तमिल वेद'

मुप्पाणुल – 'तीन हिस्सों वाली किताब'

इराडी नूल – 'दो लाइनों वाली किताब'

तिरुवल्लुवम – 'तिरुवल्लुवरिज़्म' या 'तिरुवल्लुवर का काम'

खोजो और तुम पाओगे! - तिरुवल्लुवर की जिस इमेज से आज हम सब इतने परिचित हैं, उसे असल में मिस्टर केआर वेणुगोपाल शर्मा ने बनाया था. तिरुवल्लुवर का एक सही पोर्ट्रेट बनाने की अपनी कोशिश में, उन्होंने तिरुक्कुरल को भी अच्छी तरह से सीखा. अपनी कोशिश में सफल होने के बाद, तिरुवल्लुवर के इस पोर्ट्रेट को बाद में तमिलनाडु राज्य ने ऑफिशियली मान्यता दी.

बुनकर, लेकिन कविता के जरिए जादू भी: तिरुवल्लुवर न तो पुजारी थे, न ही विद्वान, बल्कि पेशे से बुनकर थे. यह एक सुंदर याद दिलाता है कि ज्ञान निश्चित रूप से काम की हैसियत से जुड़ा नहीं होता है.

पवित्र कुरल पर, मैं कसम खाता हूं..: तमिलनाडु की अदालतों में गवाही देते समय तिरुक्कुरल की कसम खाई जाती है. ऐसी पहचान इस सेक्युलर किताब द्वारा बताए गए आचार संहिता का सबूत है और शायद, इसे अपने शिखर पर ले जाती है.

ट्विटर-स्टाइल: छोटा, तीखा और चमकदार, तिरुवल्लुवर का लिखा हर कुरल/कविता ठीक 7 शब्दों से बना है. कुरल वेनपा, जो क्लासिकल तमिल कविता का एक रूप है, को फॉलो करते हुए, ये 7 शब्द 2 लाइनों में लिखे गए हैं; पहली लाइन में 4 शब्द और दूसरी लाइन में, बाकी 3 शब्द.

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