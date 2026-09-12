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BRICS Summit 2026: कैसे भारतीय मसालों और मोटे अनाज से विदेशी मेहमानों का दिल जीत रहे हैं शेफ्स

भारत में हो रहे BRICS समिट 2026 में विदेशी मेहमानों के लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है. चंचल मुखर्जी और अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.

BRICS Summit 2026 Food Menu
नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. (IANS/X/MEAIndia)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 4:50 PM IST

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नई दिल्लीः भारत में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान, दुनिया भर के नेता, राजनयिक और पत्रकार सिर्फ सरकारी बैठकों और चर्चाओं में ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्हें कुछ अलग अनुभव भी मिल रहा है. राजधानी के होटलों में ठहरे कई विदेशी मेहमानों के लिए यह यात्रा भारतीय व्यंजनों को चखने और दुनिया भर के अपने पसंदीदा खान-पान का आनंद लेने का एक बेहतरीन मौका है.

विदेशी मेहमानों की मेजबानी कर रहे होटलों ने एक खास और बड़ा मेन्यू तैयार किया है. इसमें भारतीय खान-पान की परंपरा के साथ-साथ विदेशी मेहमानों की पसंद, खान-पान की आदतों, मिर्च-मसाले सहने की क्षमता और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है.

BRICS Summit 2026 Food Menu
नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स इंडिया समिट से पहले भारत मंडपम के प्रवेश द्वार को ब्रिक्स समिट के साइनबोर्ड से सजाया गया है. (IANS/PIB)

इस बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन से जुड़े भारतीय शेफ्स के लिए भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि देश की संस्कृति, विरासत और अलग-अलग इलाकों के मसालों व सामग्रियों को दुनिया के सामने पेश करने का एक तरीका भी है.

इस तरह के बड़े आयोजनों का लंबा अनुभव रखने वाले शेफ नितिन पाल ने ईटीवी भारत को बताया, "ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों में कई देशों और अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोग आते हैं. जब हम उनके लिए खाना तैयार करते हैं, तो मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखते हैं. पहली बात यह कि हम अपनी संस्कृति और भारतीय भोजन के बारे में उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं, और इसके किन हिस्सों को बढ़ावा देना चाहते हैं."

उन्होंने बताया कि इसका एक अच्छा उदाहरण मोटे अनाज (मिलिट्स) पर दिया जा रहा लगातार जोर है. अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए मेन्यू तय करते समय, शेफ्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि मोटे अनाज को अलग-अलग पकवानों में कैसे शामिल किया जाए और उन्हें इस तरह पेश किया जाए जिससे विदेशी मेहमान इन सामग्रियों से परिचित हो सकें.

लेकिन भारतीय भोजन को दुनिया के सामने लाना सिक्के का सिर्फ एक पहलू है. मेहमानों द्वारा इसे पसंद किया जाना भी उतना ही जरूरी है, खासकर तब जब मेहमान अलग-अलग देशों और खान-पान के माहौल से आ रहे हों.

पाल ने कहा, "दूसरी बात जिस पर हम ध्यान देते हैं, वह है पसंद किया जाना. हम हमेशा यह नहीं जानते कि दूसरे देशों से आने वाले मेहमान क्या खाएंगे और क्या नहीं. इसलिए, उन्हें सहज और सुरक्षित महसूस कराने के लिए, हम ऐसे पकवान भी शामिल करते हैं जो काफी मशहूर हैं, जिन्हें वे पहचानते हैं और जो अलग-अलग देशों के लोगों के बीच आसानी से पसंद किए जाते हैं."

भारतीय शेफ्स के लिए इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन विदेशी मेहमानों को देश की अलग-अलग खान-पान की परंपराओं से परिचित कराने का एक शानदार मौका होते हैं. पाल ने कहा, "भारतीय शेफ होने के नाते, हम भोजन के जरिए अपने सांस्कृतिक इतिहास और विरासत को दिखाने की कोशिश करते हैं. हम स्थानीय और क्षेत्रीय सामग्रियों और मसालों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनमें से कई सामग्रियां दूसरे देशों में शायद बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं."

पाल ने आगे बताया कि जब अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जाता है, तो भोजन की सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. उन्होंने कहा, "विदेशी मेहमान आमतौर पर साफ-सफाई और फूड सेफ्टी को लेकर बहुत गंभीर होते हैं. इसलिए हम यह पक्का करते हैं कि खाना पूरी तरह से साफ-सुथरे माहौल में बने और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया जाए."

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नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय को रंग-बिरंगी लाइटों से रोशन किया गया है. (IANS)

पाल ने इस बात पर जोर दिया कि मसालों और तीखे खाने में अंतर होता है. भारतीय भोजन को बहुत ज्यादा तीखा या मिर्च से भारी बनाए बिना भी उसके मसालों की महक और स्वाद को बरकरार रखा जा सकता है. उन्होंने कहा, "जब स्वाद की बात आती है, तो हम खाने में तीखेपन के स्तर को लेकर बहुत सावधान रहते हैं. 'मसालों' और 'तीखे' खाने के बीच एक बड़ा फर्क होता है. खाने में मसालों की पूरी महक और स्वाद होना चाहिए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा तीखा या मिर्च से भरा होना जरूरी नहीं है."

ऑरेंज टाइगर होटल्स के वाइस प्रेसिडेंट भारत अलघ ने ईटीवी भारत से कहा, "जाहिर है, सबसे बेहतरीन पकवानों को हमेशा मेन्यू में शामिल किया जाता है. लेकिन अब, मैं कहूंगा कि लगभग 90 प्रतिशत प्लानिंग इस बात पर की जाती है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं. एक समय था जब सब कुछ मुख्य रूप से मेहमानों की पसंद के हिसाब से ही तय होता था. हालांकि उनकी पसंद का ध्यान अब भी रखा जाता है, लेकिन हम यह भी तय करते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या पेश करना चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि मेहमानों का स्वाद और मिर्च-मसाला सहने की क्षमता अब भी महत्वपूर्ण बातें हैं. हालांकि, विशेष रूप से सरकारी भोज में, जहां अधिकारी या आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं, मेन्यू को एक खास पाक-कला प्रस्तुति के इर्द-गिर्द भी तैयार किया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि ऐसे सरकारी भोज आम तौर पर पूरी तरह से शाकाहारी रखे जाते हैं, और इनमें मेहमान देश के सबसे बेहतरीन व्यंजनों को भारत के कुछ चुनिंदा व्यंजनों के साथ मिलाकर परोसा जा सकता है.

अलघ ने कहा, "अगर हम उन भारतीय व्यंजनों की बात करें जिन्हें आम तौर पर पसंद किया जाता है, तो दो या तीन मुख्य व्यंजन-शैलियां ऐसी हैं जिन्हें लगभग हमेशा शामिल किया जाता है. उत्तर भारतीय भोजन एक ऐसा ही व्यंजन है जो दुनिया भर में मशहूर है. उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों ही व्यंजनों को व्यापक रूप से पहचान मिली हुई है."

एक सामान्य फाइव-स्टार होटल में लंबी बैठकों के लिए हल्के भोजन के रूप में, मेन्यू में आम तौर पर उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का मेल होता है, जिसमें कॉन्टिनेंटल, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय भोजन शामिल होते हैं. हालांकि, आधिकारिक भोज के लिए, मेन्यू में किसी खास क्षेत्र या इलाके के व्यंजनों को शामिल किया जा सकता है. अगर अधिकारी किसी विशेष क्षेत्र को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो कॉन्टिनेंटल खान-पान के साथ उस क्षेत्र के पकवानों को भी परोसा जा सकता है.

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नई दिल्ली में BRICS इंडिया समिट 2026 के दौरान तेजपुर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को फेस्टिव स्ट्रिंग लाइट्स से सजाया गया. (IANS)

अलघ ने बताया कि इसके बावजूद, उत्तर भारतीय भोजन हमेशा मेन्यू का एक आम हिस्सा बना रहता है. चूंकि प्रतिनिधियों और अधिकारियों को अक्सर लंबी बैठकों में शामिल होना पड़ता है, इसलिए खाना भी बहुत ज्यादा भारी होने के बजाय आम तौर पर हल्का रखा जाता है.

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन (पब्लिक रिलेशन काउंसिल) राजन सहगल ने कहा कि प्रतिनिधि आम तौर पर भारतीय भोजन का आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही खास मेहमान अपने साथ खाने-पीने का सामान और खाना बनाने के इंतजाम लेकर आते हैं.

सहगल ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रतिनिधि आम तौर पर भारतीय खाना पसंद करते हैं. लेकिन उदाहरण के लिए, कुछ वीआईपी मेहमान अपनी सामग्री साथ लाते हैं. वे अपना खाना बनाने का इंतजाम और यहां तक कि अपना पीने का पानी भी साथ ला सकते हैं. यानी, वे अपना पूरा सेटअप अपने साथ लाते हैं. कुछ मामलों में तो उनका पूरी तरह से एक अलग और स्वतंत्र सेटअप होता है."

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन राजन सहगल ने कहा कि प्रतिनिधि आम तौर पर भारतीय भोजन का आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही खास मेहमान अपने साथ खाने-पीने का सामान और खाना बनाने के इंतजाम लेकर आते हैं.

सहगल ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रतिनिधि आम तौर पर भारतीय खाना पसंद करते हैं. उदाहरण के लिए, कुछ वीआईपी मेहमान अपनी सामग्री साथ लाते हैं. वे अपना खाना बनाने का इंतजाम और यहां तक कि अपना पीने का पानी भी साथ ला सकते हैं. यानी, वे अपना पूरा सेटअप अपने साथ लाते हैं. कुछ मामलों में तो उनका पूरी तरह से एक अलग और स्वतंत्र सेटअप होता है."

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