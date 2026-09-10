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BRICS Summit 2026: दिल्ली में तीन दिन के लिए भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन जाने के लिए देखें वैकल्पिक मार्ग

दिल्ली में 11 से 13 सितंबर को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के वैकल्पिक मार्ग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, गणमान्य अतिथियों व वैश्विक प्रतिनिधियों की निर्बाध आवाजाही तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से नई दिल्ली जिले व आसपास के क्षेत्रों में विशेष यातायात नियम लागू किए गए हैं. ऐसे में जिन यात्रियों को फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है. उन्हें वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, अतिरिक्त समय लेकर निकलें और निजी वाहनों के बजाय मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली में कुल 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं और 35 से अधिक सड़कों/मार्गों को नियंत्रित घोषित किया गया है.

इन मार्गों पर जाने से बचें

मथुरा रोड (आश्रम से सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग), सी-हेक्सागन, शेरसाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड, तिलक मार्ग, सिकंदरा रोड, भगवान दास मार्ग, पंडित पंत मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, कौटिल्य मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, अकबर रोड, जनपथ, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, फिरोजशाह रोड, पृथ्वीराज रोड समेत आसपास की अन्य सड़कों पर जाने से बचें. क्योंकि इन सड़कों पर डायवर्जन रहेगा.

सार्वजनिक परिवहन व मेट्रो सेवाएं

ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो सेवाएं सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी. हालांकि, सुरक्षा कारणों से कुछ विशिष्ट स्टेशनों (जैसे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन) पर प्रवेश व निकास नियंत्रित या अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है. बसों, ऑटो/टैक्सी के रूट्स भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान परिवर्तित किए जाएंगे. गूगल मैप और मैपल एप पर भी डायवर्जन और बंद किए गए रास्तों की लाइव जानकारी उपलब्ध रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस की यात्रियों के लिए मुख्य सुझाव व सलाह (ETV Bharat)

भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

दिल्ली से बाहर जाने वाले या दिल्ली में जिनका कोई निर्धारित गंतव्य नहीं है, ऐसे भारी और वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि एंबुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर बिना बाधा रास्ता दिया जाएगा.