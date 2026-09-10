BRICS Summit 2026: दिल्ली में तीन दिन के लिए भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन जाने के लिए देखें वैकल्पिक मार्ग
फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है तो भूलकर भी न जाएं इन 35 रास्तों पर, ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन.
Published : September 10, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 7:23 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, गणमान्य अतिथियों व वैश्विक प्रतिनिधियों की निर्बाध आवाजाही तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से नई दिल्ली जिले व आसपास के क्षेत्रों में विशेष यातायात नियम लागू किए गए हैं. ऐसे में जिन यात्रियों को फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है. उन्हें वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, अतिरिक्त समय लेकर निकलें और निजी वाहनों के बजाय मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली में कुल 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं और 35 से अधिक सड़कों/मार्गों को नियंत्रित घोषित किया गया है.
🌍 BRICS SUMMIT 2026 | 11–13 SEPTEMBER— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 10, 2026
We know. Restrictions may cause some inconvenience.
We understand. Your journey matters.
🚦 Know the Controlled Areas, Diversions & Alternate Routes.
🔗 Traffic Advisory: [https://t.co/Io2guqQDVX]
❓ Have a doubt? Check our FAQs.
💬 Still… pic.twitter.com/afPhJLIU3J
इन मार्गों पर जाने से बचें
मथुरा रोड (आश्रम से सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग), सी-हेक्सागन, शेरसाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड, तिलक मार्ग, सिकंदरा रोड, भगवान दास मार्ग, पंडित पंत मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, कौटिल्य मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, अकबर रोड, जनपथ, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, फिरोजशाह रोड, पृथ्वीराज रोड समेत आसपास की अन्य सड़कों पर जाने से बचें. क्योंकि इन सड़कों पर डायवर्जन रहेगा.
सार्वजनिक परिवहन व मेट्रो सेवाएं
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो सेवाएं सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी. हालांकि, सुरक्षा कारणों से कुछ विशिष्ट स्टेशनों (जैसे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन) पर प्रवेश व निकास नियंत्रित या अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है. बसों, ऑटो/टैक्सी के रूट्स भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान परिवर्तित किए जाएंगे. गूगल मैप और मैपल एप पर भी डायवर्जन और बंद किए गए रास्तों की लाइव जानकारी उपलब्ध रहेगी.
भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
दिल्ली से बाहर जाने वाले या दिल्ली में जिनका कोई निर्धारित गंतव्य नहीं है, ऐसे भारी और वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि एंबुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर बिना बाधा रास्ता दिया जाएगा.
एयरपोर्ट जाने के लिए सुझाये गए मार्गः
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग
मार्ग 1: गुरुग्राम से (T3, T4, T2 के लिए)
रूट: NH-48 ➔ राव गजराज सिंह मार्ग ➔ ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम रोड ➔ UER II ➔ सर्विस रोड NH-48 ➔ T3 टर्मिनल रोड.
मार्ग 2: गुरुग्राम से (T1 के लिए)
रूट: NH-48 ➔ महिपालपुर फ्लाई-ओवर के नीचे ➔ T-3 रोड / Ulan Batar Marg ➔ T-1 रोड.
मार्ग 3: द्वारका से (T3, T4, T2, T1 के लिए)
रूट: सेक्टर-22 द्वारका रोड ➔ UER II (नई निर्मित टनल से T3)
मार्ग 4: नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली से (T3, T4 के लिए)
रूट: एम्स चौक (AIIMS) ➔ रिंग रोड ➔ मोती बाग चौक ➔ RTR मार्ग ➔ शंकर विहार फ्लाई-ओवर के नीचे ➔ संजय T-पॉइंट ➔ सर्विस रोड NH-48 ➔ महिपालपुर फ्लाई-ओवर रंगपुरी के नीचे ➔ T-3 रोड.
मार्ग 5: नई दिल्ली व दक्षिण दिल्ली से (T3, T4, T2, T1 के लिए)
रूट: एम्स चौक ➔ रिंग रोड ➔ मोती बाग चौक ➔ RTR मार्ग ➔ शंकर विहार फ्लाई-ओवर ➔ उलान बटार मार्ग
मार्ग 6: पश्चिमी दिल्ली से (T3, T4, T2, T1 के लिए)
रूट: पंजाबी बाग चौक ➔ रिंग रोड ➔ राजा गार्डन चौक ➔ नजफगढ़ रोड ➔ पंखा रोड ➔ डाबरी ➔ द्वारका रोड ➔ रोड नं. 224, डाबरी-गुरुग्राम रोड ➔ सेक्टर-22 द्वारका रोड ➔ UER-II ➔ सर्विस रोड NH-48 ➔ T3 टर्मिनल रोड.
मार्ग 7: उत्तर और पूर्वी दिल्ली से (T3, T4, T2, T1 के लिए)
रूट: ISBT कश्मीरी गेट ➔ रानी झांसी फ्लाई-ओवर ➔ रोहतक रोड ➔ पंजाबी बाग चौक ➔ रिंग रोड ➔ राजा गार्डन चौक ➔ नजफगढ़ रोड ➔ पंखा रोड ➔ डाबरी ➔ द्वारका रोड ➔ रोड नं. 224 ➔ सेक्टर-22 द्वारका ➔ UER-II ➔ सर्विस रोड NH-48 ➔ T3 टर्मिनल रोड.
प्रमुख रेलवे स्टेशनों के लिए सुझाये गए मार्ग
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) के लिए वैकल्पिक मार्ग
|मार्ग-1 (दक्षिण/पश्चिम दिल्ली से):
रूटः धौला कुआं ➔ रिंग रोड ➔ मोती बाग चौक ➔ शांति पथ ➔ दयाल सिंह मार्ग ➔ जवाहरलाल नेहरू मार्ग ➔ अजमेरी गेट की तरफ.
|मार्ग 2 (उत्तर/पूर्व दिल्ली से):
रूटः ISBT कश्मीरी गेट ➔ रानी झांसी मार्ग ➔ झंडेवालान ➔ पंचकुइयां रोड ➔ आउटर सर्किल कनॉट प्लेस ➔ चेम्सफोर्ड रोड ➔ पहाड़गंज साइड प्रवेश द्वार.
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन (DLI) के लिए वैकल्पिक मार्ग
|मार्ग 1 (दक्षिण/पश्चिम दिल्ली से):
रूटः आश्रम चौक ➔ रिंग रोड ➔ राजघाट ➔ नेताजी सुभाष मार्ग ➔ छत्ता रेल ➔ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन.
|मार्ग 2 (उत्तर/पश्चिम दिल्ली से):
रूटः आजादपुर चौक ➔ जीटी करनाल रोड ➔ मोरी गेट ➔ कौड़िया पुल ➔ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन.
हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए वैकल्पिक मार्ग
|मार्ग: रिंग रोड ➔ आश्रम चौक ➔ सराय काले खां मार्ग ➔ निज़ामुद्दीन स्टेशन एंट्री रोड.
आनंद विहार रेलवे स्टेशन (AVTN) के लिए वैकल्पिक मार्ग
|मार्ग: एनएच-24 (मेरठ एक्सप्रेसवे) / विकास मार्ग ➔ आनंद विहार बस टर्मिनस रोड ➔ आनंद विहार रेलवे स्टेशन.
शहरभर में 22 डायवर्जन पॉइंट्स व 35 से अधिक नियंत्रित सड़कें
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी अधिकारिक नक्शे व एडवाइजरी के मुताबिक पूरे नई दिल्ली जिले और उससे सटे प्रमुख कॉरिडोर्स पर विशेष यातायात नियम लागू रहेंगे.
• 22 प्रमुख डायवर्जन जंक्शन: सुरक्षा कारणों से शहर के 22 महत्वपूर्ण चौराहों व जंक्शनों पर पिकेट्स तैनात कर वाहनों का मार्ग बदला जाएगा. इनमें मुख्य रूप से डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक (आई.टी.ओ.), मीर दर्द चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, जनपथ-कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, गोल डाकखाना, और तीन मूर्ति मार्ग शामिल हैं.
• 35+ नियंत्रित वीवीआईपी कॉरिडोर्स: सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, अकबर रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, पृथ्वीराज रोड, पुराना किला रोड, सी-हेक्सागन (इंडिया गेट) और सफदरजंग रोड जैसी 35 से अधिक मुख्य सड़कों पर सामान्य निजी व वाणिज्यिक वाहनों की सीधी आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
ये भी पढ़ें: