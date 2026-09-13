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ब्रिक्स समिट 2026 : मिलेट पुलाव, पनीर लबाबदार, शहतूत फिरनी के साथ-साथ सिंफनी प्रस्तुति

ब्रिक्स डिनर प्रोग्राम का एक नजारा ( PTI )

नई दिल्ली : 18वें ब्रिक्स समिट के दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शानदार डिनर का आयोजन किया था, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए. इस डिनर में नेताओं और प्रतिनिधियों को 'पनीर लबाबदार', 'गुच्छी मार्मिक', 'मिलेट पुलाव' और 'शहतूत फिरनी' जैसे भारतीय व्यंजन परोसे गए.हालांकि इसके लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति आराम करने के लिए अपने होटल लौट गए थे. इससे पहले दिन में, शी नई दिल्ली पहुंचे थे, समिट में शामिल हुए थे और पीएम मोदी के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक की थी. यह लगभग सात वर्षों में उनकी भारत की पहली यात्रा थी.यह शानदार डिनर पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं, ब्रिक्स समिट में भाग लेने वाले अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए भारत मंडपम में आयोजित किया था. अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी इस हाई-लेवल डिनर में शामिल नहीं हुए. ब्रिक्स गाला डिनर में कौन-कौन शामिल हुआ -रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिक्स के अन्य नेता डिनर में शामिल हुए. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे. डिनर में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्रियों में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान शामिल थे. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र), सुवेंदु अधिकारी (पश्चिम बंगाल) और हिमंत बिस्वा सरमा (असम) जैसे मुख्यमंत्री भी डिनर में शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री संसद भवन से भारत मंडपम में डिनर की जगह तक दो बसों में गए. ब्रिक्स डिनर प्रोग्राम में अतिथियों के साथ पीएम मोदी (PTI) मेनू में क्या-क्या था -मेनू में स्टार्टर के तौर पर 'खांडवी मिल' और 'खुम्ब गलौटी' शामिल थे. 'खांडवी मिल' भाप में पके बेसन के रोल होते हैं, जिन पर राई, नारियल और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है. इसे केसर-आम, माइक्रो-ग्रीन्स और दही की ड्रेसिंग के साथ परोसा जाता है.'खुम्ब गलौटी' नरम पैन-ग्रिल्ड मशरूम कबाब होते हैं, जिनमें पुदीने के दाने (मिंट पर्ल्स) होते हैं और इन्हें शीरमल ब्रेड के ऊपर परोसा जाता है.