ब्रिक्स समिट 2026 : मिलेट पुलाव, पनीर लबाबदार, शहतूत फिरनी के साथ-साथ सिंफनी प्रस्तुति
गाला डिनर में भारत और अन्य देशों के कलाकारों ने किया प्रदर्शन. कई राज्यों के सीएम भी थे मौजूद.
Published : September 13, 2026 at 11:04 AM IST
नई दिल्ली : 18वें ब्रिक्स समिट के दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शानदार डिनर का आयोजन किया था, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए. इस डिनर में नेताओं और प्रतिनिधियों को 'पनीर लबाबदार', 'गुच्छी मार्मिक', 'मिलेट पुलाव' और 'शहतूत फिरनी' जैसे भारतीय व्यंजन परोसे गए.हालांकि इसके लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति आराम करने के लिए अपने होटल लौट गए थे.
इससे पहले दिन में, शी नई दिल्ली पहुंचे थे, समिट में शामिल हुए थे और पीएम मोदी के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक की थी. यह लगभग सात वर्षों में उनकी भारत की पहली यात्रा थी.यह शानदार डिनर पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं, ब्रिक्स समिट में भाग लेने वाले अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए भारत मंडपम में आयोजित किया था. अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी इस हाई-लेवल डिनर में शामिल नहीं हुए.
ब्रिक्स गाला डिनर में कौन-कौन शामिल हुआ -रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिक्स के अन्य नेता डिनर में शामिल हुए. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे. डिनर में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्रियों में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान शामिल थे. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र), सुवेंदु अधिकारी (पश्चिम बंगाल) और हिमंत बिस्वा सरमा (असम) जैसे मुख्यमंत्री भी डिनर में शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री संसद भवन से भारत मंडपम में डिनर की जगह तक दो बसों में गए.
मेनू में क्या-क्या था -मेनू में स्टार्टर के तौर पर 'खांडवी मिल' और 'खुम्ब गलौटी' शामिल थे. 'खांडवी मिल' भाप में पके बेसन के रोल होते हैं, जिन पर राई, नारियल और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है. इसे केसर-आम, माइक्रो-ग्रीन्स और दही की ड्रेसिंग के साथ परोसा जाता है.'खुम्ब गलौटी' नरम पैन-ग्रिल्ड मशरूम कबाब होते हैं, जिनमें पुदीने के दाने (मिंट पर्ल्स) होते हैं और इन्हें शीरमल ब्रेड के ऊपर परोसा जाता है.
मेन मेनू में 'पनीर लबाबदार' शामिल था, जिसमें छोटे प्याज और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी में नरम पनीर के टुकड़े पकाए जाते हैं. 'गुच्छी मार्मिक' जिसमें हिमालयन मोरेल मशरूम और नरम शतावरी (एस्पैरागस) को केसर, किशमिश और ममरा बादाम के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. 'गाजर-बीन पोरियाल' जिसमें गाजर और हरी बीन्स का मिश्रण होता है, जिसे हाथ से निकाले गए वर्जिन नारियल तेल में खुशबूदार दक्षिण भारतीय मसालों के साथ भूना जाता है और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर तैयार किया जाता है.
मेनू में शामिल अन्य चीजों में 'थक्कली बेले सारू'- ताजे टमाटर और करी पत्ते के साथ बनी अरहर दाल की हल्की रसेदार डिश, 'मिलेट पुलाव' -- मसालों और मौसम की खुशबूदार चीजों के साथ पके हुए खुशबूदार बासमती चावल और पर्ल मिलेट (बाजरा), 'चुकंदर का रायता'- चुकंदर और ताजी जड़ी-बूटियों के साथ ठंडा दही, और कई तरह की भारतीय रोटियां शामिल थीं. ये सभी शाकाहारी मेनू का हिस्सा थीं.
डेजर्ट (मीठे) में 'पुरानी दिल्ली की फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी'- फल और हल्की व्हिप्ड क्रीम के साथ कुरकुरी मीठी जलेबी, और 'शहतूत फिरनी' - दूध और चावल से धीरे-धीरे पकाई गई फिरनी, जिस पर मीठे शहतूत और सोने का वर्क लगा था. शानदार डिनर के दौरान 100 से अधिक कलाकारों के समूह ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें अधिकतर कलाकार भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों से थे.
VIDEO | BRICS Summit 2026: Union Ministers and Chief Ministers return to Parliament after attending Prime Minister Narendra Modi's gala dinner at Bharat Mandapam.— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/GVwB8DBDit
A spectacular cultural panorama unfolded at the BRICS Gala Dinner hosted by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji at Bharat Mandapam.— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) September 12, 2026
Through Navarasa — the universe of shared emotions — Bharat brought alive a magnificent fusion of the rich cultural traditions of BRICS… pic.twitter.com/i495jRoAkG
डिनर प्रोग्राम में जिन कलाकारों ने प्रदर्शन किया, उनमें भारतीय शास्त्रीय नर्तक और संगीतकार शामिल थे. समूह में करीब 160 कलाकार शामिल थे. विदेश मंत्रालय की सांस्कृतिक शाखा, 'इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस' द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 'ब्रिक्स सिम्फनी – वन रिदम, मेनी कल्चर्स' (एक लय, कई संस्कृतियाँ) को पेश किया गया, जिसमें ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के संगीतकारों ने एक अनोखे सहयोगी संगीत प्रदर्शन के लिए साथ मिलकर प्रस्तुति दी. एक अधिकारी ने बताया, "अलग-अलग संगीत परंपराओं को अपनाते हुए, 'सिम्फनी' का मकसद एक ऐसी साझा कलात्मक अभिव्यक्ति तैयार करना है जो ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना को दर्शाती हो."
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