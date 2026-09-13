प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर 15 विश्व नेताओं से मुलाकात की
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन दिनों में 15 द्विपक्षीय बैठकें कीं.
By PTI
Published : September 13, 2026 at 9:13 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले तीन दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुखों के साथ 15 औपचारिक द्विपक्षीय बैठकें कीं. सरकारी सूत्रों ने रविवार को बताया कि इन द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ संक्षिप्त अनौपचारिक मुलाकातें भी कीं.
मोदी ने जिन नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, उनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद शामिल थे.
मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो सहित अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं.
भारत ने 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. इसमें ब्रिक्स समूह के 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के नेताओं के अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.
अहम बात यह है कि यह संपर्क केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं था. ब्रिक्स के दौरान प्रधानमंत्री ने कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नेताओं के साथ अलग से छोटी मुलाकातें भी कीं.
इतना ही नहीं ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने जहां बहुपक्षीय सहयोग, वैश्विक दक्षिण की आवाज, संयुक्त राष्ट्र सुधार और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया, वहीं पीएम मोदी की लगातार द्विपक्षीय बैठकों ने भारत को अलग-अलग देशों के साथ अपने विशिष्ट हितों पर सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया.
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