ETV Bharat / bharat

BRICS सम्मेलन 2026: दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर 'पियर C' का संचालन शुरू, अंतरराष्ट्रीय यात्री क्षमता में होगी 50% की वृद्धि

BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रियों के लिए टर्मिनल-3 के पियर C को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए संचालन शुरू.

दिल्ली एयरपोर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें BRICS (ब्रिक्स) शिखर सम्मेलन से पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान परिचालन व यात्री सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने टर्मिनल-3 के 'पियर C' को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आवागमन के लिए खोलने की घोषणा की है. इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे की अंतरराष्ट्रीय यात्री क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत तक का बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है.

डायल (DIAL) द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक पियर C का संचालन 9 सितंबर की रात से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जा रहा है. शुरुआती चरण में यहां सिर्फ विदेशों से आने वाली (इंटरनेशनल अराइवल) उड़ानों को ही प्रबंधित किया जाएगा. इसके उपरांत 10 सितंबर की शाम से इस पियर से अंतरराष्ट्रीय आगमन व प्रस्थान दोनों तरह की सेवाओं का पूर्ण संचालन शुरू कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा, तकनीकी मानकों और नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़ी सभी आवश्यक जांच व मंजूरियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं.

सालाना 3.1 करोड़ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालने में सक्षम

टर्मिनल-3 के पियर C के चालू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की कुल अंतरराष्ट्रीय यात्री वहन क्षमता बढ़कर सालाना 3.1 करोड़ तक पहुंच जाएगी. यह विस्तार हवाई अड्डे की मौजूदा परिचालन क्षमता की तुलना में करीब आधी वृद्धि दर्शाता है. इसके अतिरिक्त इस नए पियर के माध्यम से आधुनिक व विशाल आकार वाले (वाइड-बॉडी) नए जमाने के वाणिज्यिक विमानों को भी आसानी से हैंडल किया जा सकेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय रूटों पर उड़ानों की फ्रिक्वेंसी और कनेक्टिविटी और बेहतर होगी.

ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर विशेष प्रबंध

राजधानी में 11 से 13 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम निर्धारित किया गया है. इस दौरान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी राजनयिकों, विशाल प्रतिनिधिमंडलों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों का आगमन हो रहा है. इसके चलते हवाई अड्डे पर अचानक बढ़ने वाले हवाई यातायात को सुचारू रखने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इमिग्रेशन विभाग, कस्टम्स व संबंधित एयरलाइंस के साथ मिलकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. डायल की विशेष टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी, जिससे विदेशी मेहमानों व सामान्य यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT
BHARAT MANDAPAM
DELHI
दिल्ली एयरपोर्ट
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.