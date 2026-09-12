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BRICS Summit 2026: दिल्ली घोषणा पत्र में देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच सहयोग और मजबूत होते रिश्ते

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स दिल्ली घोषणा को अपनाने की घोषणा की, जिसके तहत सांस्कृतिक और लोगों के बीच सहयोग, और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देकर लोगों के फायदे के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना शामिल है.

दिल्ली घोषणापत्र के अनुसार, ब्रिक्स देश 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा को अपनाने का स्वागत करते हैं, जो लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और ब्रिक्स देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से पक्का करता है.

वे सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की मांग करते हैं, जिसमें लड़ाई-झगड़े वाले इलाके भी शामिल हैं, ताकि सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान और गैर-कानूनी तस्करी से बचाया जा सके, जो प्रभावित समुदायों के इतिहास और पहचान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है. साथ ही, वे सांस्कृतिक विरासत, पुरानी चीजों और आध्यात्मिक, पुश्तैनी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को उनके देश में वापस भेजने की जरूरत पर भी जोर देते हैं.

वे म्यूज़ियम, अभिलेखागार, लाइब्रेरी और दूसरे संबंधित सांस्कृतिक संस्थान के बीच जानकारी, डॉक्यूमेंटेशन और संस्थागत सहयोग के लेन-देन के जरिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देते हैं.

ये देश सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों में जानकारी के लेन-देन और सर्वोत्तम प्रैक्टिस को शेयर करने को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कलाकारों और सांस्कृतिक लोगों के लिए ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के एरिया भी शामिल हैं.

हम अपनी मर्ज़ी से हिस्सा लेने वाले सदस्यों के लिए प्रायोगिक आधार पर एक आर्टिस्ट रजिस्ट्री बनाने और विकसित करने की पहल पर ध्यान देते हैं. इस बारे में, वे सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग पर प्लेटफ़ॉर्म और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां की पहचान और दस्तावेजीकरण जैसी पहलों को मानते हैं.

ब्रिक्स देश देशों और लोगों के बीच आपसी समझ, दोस्ती और सहयोग बढ़ाने में ब्रिक्स लोगों के बीच लेन-देन और पहल के महत्व को दोहराते हैं. देशों ने अलग-अलग संस्कृति का सम्मान करने, विरासत, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बहुत महत्व देने, मिलकर मज़बूत अंतरराष्ट्रीय लोगों के बीच लेन-देन और सहयोग की वकालत करने और यूएनजीए के 'सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' नाम के प्रस्ताव को अपनाने को याद करने की अपील की.

“देशों ने कोच्चि में हुई ब्रिक्स महिला मंत्री बैठक के नतीजों का स्वागत किया, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और महिलाओं के हर तरह के विकास के विजन पर आधारित है. इसमें कहा गया है, वे महिलाओं को लीडर, फैसले लेने वाले और आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के चालक के तौर पर पहचानते हैं."

ब्रिक्स देश इस बात पर सहमत हैं कि गवर्नेंस में महिलाओं की भागीदारी, उनका वित्तीय और डिजिटल समावेशन; उनकी क्षमता निर्माण, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर तक पहुंच, उद्यमिता को समर्थन, उत्पादक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच और जलवायु कार्रवाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, जो आपस में जुड़े हुए हैं, सतत विकास के लिए जरूरी हैं.

ब्रिक्स देशों ने भुवनेश्वर में हुई 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग के नतीजों की तारीफ की और सतत विकास, समावेशी विकास और लोगों के बीच लेन-देन की प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए सतत विकास के मुख्य चालक के रूप में शिक्षा में सहयोग को मजबूत करने का अपना वादा दोहराया.

वे प्रोजेक्ट सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय मंच बनाने, जानकारी के लेन-देन को बढ़ावा देने, संसाधन साझाकरण करने और सदस्य देशों के बीच टीवीईटी के संयुक्त विकास को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स टीवीईटी कोऑपरेशन गठबंधन (BRICS-TCA) की अहम भूमिका को बहुत मानते हैं.