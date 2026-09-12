BRICS Summit 2026: दिल्ली घोषणा पत्र में देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच सहयोग और मजबूत होते रिश्ते
ब्रिक्स देश सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग में जानकारी के लेन-देन और बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने को बढ़ावा देते हैं. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...
Published : September 12, 2026 at 8:18 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स दिल्ली घोषणा को अपनाने की घोषणा की, जिसके तहत सांस्कृतिक और लोगों के बीच सहयोग, और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देकर लोगों के फायदे के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना शामिल है.
दिल्ली घोषणापत्र के अनुसार, ब्रिक्स देश 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा को अपनाने का स्वागत करते हैं, जो लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और ब्रिक्स देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से पक्का करता है.
वे सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की मांग करते हैं, जिसमें लड़ाई-झगड़े वाले इलाके भी शामिल हैं, ताकि सांस्कृतिक संपत्ति को नुकसान और गैर-कानूनी तस्करी से बचाया जा सके, जो प्रभावित समुदायों के इतिहास और पहचान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है. साथ ही, वे सांस्कृतिक विरासत, पुरानी चीजों और आध्यात्मिक, पुश्तैनी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को उनके देश में वापस भेजने की जरूरत पर भी जोर देते हैं.
वे म्यूज़ियम, अभिलेखागार, लाइब्रेरी और दूसरे संबंधित सांस्कृतिक संस्थान के बीच जानकारी, डॉक्यूमेंटेशन और संस्थागत सहयोग के लेन-देन के जरिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देते हैं.
ये देश सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों में जानकारी के लेन-देन और सर्वोत्तम प्रैक्टिस को शेयर करने को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कलाकारों और सांस्कृतिक लोगों के लिए ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के एरिया भी शामिल हैं.
हम अपनी मर्ज़ी से हिस्सा लेने वाले सदस्यों के लिए प्रायोगिक आधार पर एक आर्टिस्ट रजिस्ट्री बनाने और विकसित करने की पहल पर ध्यान देते हैं. इस बारे में, वे सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग पर प्लेटफ़ॉर्म और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां की पहचान और दस्तावेजीकरण जैसी पहलों को मानते हैं.
ब्रिक्स देश देशों और लोगों के बीच आपसी समझ, दोस्ती और सहयोग बढ़ाने में ब्रिक्स लोगों के बीच लेन-देन और पहल के महत्व को दोहराते हैं. देशों ने अलग-अलग संस्कृति का सम्मान करने, विरासत, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बहुत महत्व देने, मिलकर मज़बूत अंतरराष्ट्रीय लोगों के बीच लेन-देन और सहयोग की वकालत करने और यूएनजीए के 'सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' नाम के प्रस्ताव को अपनाने को याद करने की अपील की.
“देशों ने कोच्चि में हुई ब्रिक्स महिला मंत्री बैठक के नतीजों का स्वागत किया, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और महिलाओं के हर तरह के विकास के विजन पर आधारित है. इसमें कहा गया है, वे महिलाओं को लीडर, फैसले लेने वाले और आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के चालक के तौर पर पहचानते हैं."
ब्रिक्स देश इस बात पर सहमत हैं कि गवर्नेंस में महिलाओं की भागीदारी, उनका वित्तीय और डिजिटल समावेशन; उनकी क्षमता निर्माण, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर तक पहुंच, उद्यमिता को समर्थन, उत्पादक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच और जलवायु कार्रवाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, जो आपस में जुड़े हुए हैं, सतत विकास के लिए जरूरी हैं.
ब्रिक्स देशों ने भुवनेश्वर में हुई 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग के नतीजों की तारीफ की और सतत विकास, समावेशी विकास और लोगों के बीच लेन-देन की प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए सतत विकास के मुख्य चालक के रूप में शिक्षा में सहयोग को मजबूत करने का अपना वादा दोहराया.
वे प्रोजेक्ट सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय मंच बनाने, जानकारी के लेन-देन को बढ़ावा देने, संसाधन साझाकरण करने और सदस्य देशों के बीच टीवीईटी के संयुक्त विकास को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स टीवीईटी कोऑपरेशन गठबंधन (BRICS-TCA) की अहम भूमिका को बहुत मानते हैं.
दिल्ली घोषणापत्र के अनुसार, देश ब्रिक्स-टीसीए द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट और ब्रिक्स-टीसीए सतत कौशल पहलों का संग्रह का इंतजार कर रहे हैं.
वे ब्रिक्स देशों में कौशल विकास प्रणालियां, डिजिटल साक्षरता को मजबूत करने और ब्रिक्स देशों में कार्यबल की तैयारी को बढ़ाने के अपने कमिटमेंट को दोहराते हैं, साथ ही टीवीईटी इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़कर, बदलती मार्केट मांग और सतत विकास प्राथमिकताएं के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को अलाइन करने को बढ़ावा देते हैं.
ये देश ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी समेत मौजूदा ब्रिक्स एजुकेशन सिस्टम के जरिए लगातार सहयोग का समर्थन करते हैं, और पारंपरिक और देसी ज्ञान सिस्टम पर एकेडमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मार्गदर्शक सिद्धांत को फैलाने में भारत की पहल की तारीफ करते हैं, और ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के हिसाब से बने गवर्नेंस प्रोसेस के अनुसार, एक अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विषयगत समूह (ITG) के तौर पर पारंपरिक, देसी और स्थानीय ज्ञान सिस्टम को शामिल करने पर विचार करने के लिए बढ़ावा देते हैं.
वे सर्वोत्तम प्रथाएं शेयर करने, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा में सहयोग (ECCE) और आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) में सहयोग, योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिशीलता, डिजिटल साक्षरता, एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत नई टेक्नोलॉजी का सुरक्षित, नैतिक, इंसानी-केंद्रित इस्तेमाल, और मजबूत संस्थागत साझेदारियां को बढ़ावा देते हैं.
ये देश संस्थागत शासन को बेहतर बनाने, एजुकेशन में क्वालिटी और अभिगम्यता बढ़ाने, और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स (STEM) समेत अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट स्तर पर एक्सचेंज और स्कॉलरशिप प्रोग्राम को बढ़ावा देने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और जॉब के मौके बढ़ाने के लिए टीवीईटी-इंडस्ट्री लिंकेज, इनोवेशन और नॉलेज एक्सचेंज के लिए मिलकर किए जाने वाले कामों को भी बढ़ावा देते हैं ताकि स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन्स भविष्य के मौकों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो सकें.
इस बारे में, देश सामाजिक सुरक्षा की पहुंच बढ़ाने और वर्कर्स की भलाई के लिए सबको साथ लेकर चलने और आसानी से पहुंचने में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदलाव लाने वाली भूमिका को पहचानते हैं, और गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी में वर्कर्स के लिए सोशल प्रोटेक्शन कवरेज बढ़ाने के लिए नए, देश के हिसाब से पॉलिसी बनाने के तरीकों को खोजने की अहमियत को मानते हैं.
वे डिजिटल, ग्रीन, केयर और दूसरे जरूरी क्षेत्र में लेबर मार्केट ट्रेंड्स का विश्लेषण करके स्किल्स की जरूरतों का अनुमान लगाने में सहयोग को मज़बूत करने का वादा करते हैं. हम ब्रिक्स कनेक्ट को अपनाने का स्वागत करते हैं, जो सामाजिक सुरक्षा सहयोग के लिए मौजूदा ब्रिक्स वीएलओ में शामिल होगा.
घोषणा में कहा गया कि देश बॉर्डर पार करने वाले वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा करने, लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने और सोशल सुरक्षा योगदान के डबल कवरेज से बचने के महत्व को समझते हैं.
वे मजबूत लेबर मार्केट बनाने के अपने सामूहिक प्रतिबद्धता को फिर से पक्का करते हैं जो औपचारिक, सबको साथ लेकर चलने वाले, उत्तरदायी, डिजिटल रूप से सशक्त और भविष्य के लिए तैयार हों, और यह पक्का करें कि कोई भी वर्कर पीछे न छूटे. उन्होंने ब्रिक्स देशों के लिए “दूरस्थ रोजगार के लिए अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म” स्थापित करने की पहल पर ध्यान दिया.
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