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BRICS Summit 2026 : ब्रिक्स नेताओं ने मजबूत जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया

नई दिल्ली : ब्रिक्स देशों ने शनिवार को 'नई दिल्ली घोषणा'' के साथ जलवायु कार्रवाई, रूपांतरण, जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधन और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग को मजबूत करने का वादा किया.

इसमें कहा गया, "हम 2026 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की भूमिका को पहचानते हैं, जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात और सेनेगल गणराज्य मिलकर मेजबानी करेंगे और यह 8 से 10 दिसंबर 2026 तक अबू धाबी में होगा, और स्वच्छ जल और स्वच्छता पर सतत विकास लक्ष्य 6 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रगति और चर्चाओं को आगे के लिए उत्सुक हैं."

शहरीकरण, औद्योगीकरण और बदलते उपभोग पैटर्न के कारण शहरीकरण की वजह से कचरा पैदा होने के बढ़ते पैमाने और मुश्किलों पर ध्यान देते हुए, ब्रिक्स देशों ने कहा, "हम इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं, जिसे राष्ट्रीय नीति उपकरण जैसे विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR), पर्यावरण-डिजाइन और टिकाऊ सार्वजनिक खरीद, एडवांस निगरानी तंत्र और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुसार सामग्री परिपत्र और संसाधन दक्षता में सुधार हो सके."

इसने सतत जीवन शैली में नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन्स का एक नेटवर्क बनाने की पहल का भी स्वागत किया. "जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हाई-क्वालिटी डेवलपमेंट के अपने दूसरे सुनहरे दशक में प्रवेश कर रहा है, हम सभी शेयरहोल्डर देशों और ग्लोबल साउथ में विकास और आधुनिकीकरण के एक मजबूत और रणनीतिक एजेंट के तौर पर इसकी बढ़ती भूमिका को पहचानते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं."

इसमें कहा गया, "हम ईएमडीसी की विकास प्राथमिकताएं और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर देते हैं."

पर्यावरणविदों के विचार

'नई दिल्ली घोषणा' का जिक्र करते हुए, भारतीय वन सेवा (IFoS) की रिटायर्ड ऑफिसर प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा है कि इसके नतीजे एक्शन लेने लायक होने के बजाय उम्मीद जगाने वाले ज़्यादा हैं.

"हालांकि ब्रिक्स समझौते में पर्यावरण सहयोग के लिए कई बड़े फ्रेमवर्क पेश किए गए हैं, लेकिन इसमें गहरी सिस्टम से जुड़ी उलझनें और अंदरूनी जवाबदेही की कमी है. यह टेक्स्ट बिना किसी बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य, अनुपालन न करने पर दंड या पालन ​​की गारंटी के लिए प्रवर्तन तय किए बिना, गैर-बाध्यकारी राजनयिक बयानबाजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है.