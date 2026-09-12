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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में बोले पीएम मोदी- 'दोनों देशों के अच्छे संबंधों के लिए सीमा शांति आवश्यक'

जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता आपसी संबंधों के विकास के लिए जरूरी है.

PM Modi shaking hands with Chinese President at the BRICS summit.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाते पीएम मोदी. (Photo/X@MEAIndia)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 9:46 PM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह संदेश दिया कि भारत-चीन संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता अत्यंत आवश्यक है. पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा प्रबंधन संबंधी मौजूदा समझौतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों को अपने संबंधों के प्रति रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि आर्थिक मोर्चे पर, मोदी और शी ने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें संरचनात्मक व्यापार असंतुलन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे शामिल हैं, साथ ही सार्थक और पूर्वानुमानित बाजार पहुंच को सुगम बनाना भी शामिल है.

मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और दोनों पक्षों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा प्रश्न के "निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य" समाधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की.

अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों पक्षों को संबंधों में "तीन पारस्परिक सिद्धांतों पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित" का पालन करना चाहिए.

ये बैठक शी जिनपिंग के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचने के कुछ घंटों बाद हुई। सात वर्षों में शी जिनपिंग की ये पहली भारत यात्रा है.

शी जिनपिंग की भारत यात्रा कई उच्च स्तरीय आदान-प्रदानों के बाद हुई है, इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हुई विशेष प्रतिनिधि वार्ता भी शामिल है हालांकि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं.

मोदी और शी जिनपिंग ने पिछले साल 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक वार्ता की थी.

पिछले कुछ महीनों में, दोनों पक्षों ने 2020 में गलवान घाटी में हुए घातक संघर्षों के बाद संबंधों में आए गंभीर तनाव को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने तियानजिन में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत-चीन संबंधों में हुई निरंतर प्रगति का स्वागत किया और इस बात की पुष्टि की कि "दोनों देशों को अपने संबंधों के प्रति रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए".

विदेश मंत्रालय ने कहा, "प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए एक आवश्यक आधार बनी हुई है."

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने सीमा संबंधी मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और समझ का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया."विदेश मंत्रालय ने कहा कि "दोनों नेताओं ने जन-जन संबंधों में हुई प्रगति का संज्ञान लिया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यापारिक संबंधों और आवागमन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया."

उन्होंने कहा, "दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर और चुनौतियों का सामना करने में दोनों पक्षों को साझा आधार का विस्तार करना जारी रखना चाहिए."

प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन और समूह के शिखर सम्मेलन की सफलता में उसके योगदान की सराहना की. टेलीविजन पर प्रसारित उद्घाटन भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग ने भारत-चीन संबंधों के विकास को हमेशा "रणनीतिक और दीर्घकालिक" दृष्टिकोण से देखा है.

उन्होंने मंदारिन भाषा में कहा, "यद्यपि हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियां भिन्न हैं, फिर भी हम एक-दूसरे का पूर्ण समर्थन कर सकते हैं और साझा विकास पथ पर चल सकते हैं." उन्होंने कहा, "जटिल और परस्पर जुड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थिति का सामना करते हुए, चीन और भारत दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों और वैश्विक दक्षिण के प्रमुख सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं."

उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों को मानवता के भविष्य और अपने लोगों के कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए. हमें सहयोग को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए."

पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय तक चले तनावपूर्ण संबंधों के बाद, गतिरोध समाप्त होने के बाद अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में मोदी और शी के बीच हुई बैठक के बाद भारत और चीन ने संबंधों को सुधारना शुरू किया था. मोदी और शी के बीच हुई वार्ता में व्यापार घाटे को कम करने, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

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