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वैश्विक उथल-पुथल के बीच उम्मीद जगाए ब्रिक्स, नकारात्मकता छोड़ आशावाद की ओर बढ़ें कदम: राजीव कुमार

नई दिल्ली: भारत जैसे-जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हो रहा है समूह से उम्मीदें बढ़ रही हैं. उद्योग विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसका बढ़ता आर्थिक वजन वैश्विक अनिश्चितता, संरक्षणवाद और आर्थिक विखंडन का मुकाबला करने में मदद कर सकता है.

ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि ब्रिक्स को मौजूदा 'नकारात्मकता' को उलट देना चाहिए और विश्वास और आशावाद को बहाल करना चाहिए. उन्होंने भारत की प्राथमिकताओं, चीन और रूस के साथ संबंधों, जलवायु चिंताओं और डीडॉलरीकरण के बारे में भी बात की.

सवाल: भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है. ऐसे में मुख्य प्राथमिकताएं और आर्थिक एजेंडा क्या होना चाहिए. हमें समिट से क्या उम्मीद करनी चाहिए.

राजीव कुमार: मैं भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बिल्कुल साफ हूं. भारत को ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, जो अब नए देशों के जुड़ने से बहुत ताकतवर हो गया है. इसमें अब 11 देश हैं और इसमें कैपिटल सरप्लस वाले देश और एनर्जी सरप्लस वाले देश शामिल हैं. इसके अलावा आबादी के हिसाब से दुनिया के दो सबसे बड़े देश भी इस समूह में हैं.

यह बहुत शक्तिशाली मंच और एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में मदद कर सकता है. भारत को इसका उपयोग अधिक स्थिरता लाने, अनिश्चितता और अशांति को कम करने के लिए करना चाहिए. साथ ही इसे दुनिया में संघर्ष और विखंडन की प्रक्रिया को रोकना चाहिए. अंत में ये सभी चीजें भारत के हितों के लिए हानिकारक हैं.

मध्य पूर्व संकट के साथ, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं. रूस यूक्रेन संकट के साथ हमारे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं. निवेश का माहौल भी कमजोर और अनिश्चित हो जाता है. ब्रिक्स मंच की ताकत को देखते हुए मेरा मानना ​​है कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं G7 अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा योगदान देती हैं. भारत को इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया पर छा रही नकारात्मक लहर को पलटने के लिए करना चाहिए. हम एक तरह की नकारात्मकता देख रहे हैं और दुनिया अपना आशावाद खो रही है. यह निवेश को प्रभावित करता है और यह भारत के लिए अच्छा नहीं है.

सवाल: अमेरिका ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है. क्या ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करते हुए अमेरिका के साथ रिश्तों में संतुलन बनाना भारत के लिए चुनौती होगी?

राजीव कुमार: भारत ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है. दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह ब्रिक्स को जितना हो सके मजबूत करे और ग्लोबल ऑर्डर में इसे एक मजबूत एक्टर बनाए. अगर इसका मतलब वॉशिंगटन कंसेंसस या दुनिया में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देना है, तो ऐसा ही हो. मुझे नहीं लगता कि हमें ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के हितों को आवाज देने या प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है. इससे कुछ हद तक हमारा स्टैंड कमजोर होगा और दूसरे सदस्यों के बीच हमारी साख भी कमजोर होगी.

रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब यह नहीं है कि दूसरे देश के हितों को अलग-अलग मंचों पर प्रतिनिधित्व किया जाए. भारत के लिए अच्छा होगा कि वह ब्रिक्स में मौजूद एजेंडा पर फोकस करे. एक जरूरी मकसद आज दुनिया में अशांति के स्तर को कम करना होना चाहिए क्योंकि इसका सभी देशों पर बुरा असर पड़ रहा है. चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों.

सवाल: चीन भी एक अहम हिस्सा होगा. भारत-चीन रिश्तों में हाल के तनाव को देखते हुए, क्या ब्रिक्स का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है?

राजीव कुमार: ब्रिक्स द्विपक्षीय रिश्तों और द्विपक्षीय मुद्दों पर गहराई से बात करने का मंच नहीं है. उन मुद्दों पर अलग-अलग और अलग-अलग बात करनी होगी. हमें चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की जरूरत है. चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां आ रहे हैं.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे. अगर आपको याद हो तो गलवान से पहले, शी जिनपिंग का अहमदाबाद दौरा हुआ था. पीएम मोदी का शियान दौरा हुआ था और महाबलीपुरम में बैठक हुई थी. आज हम ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच भरोसे का स्तर बढ़ाने और दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए कर सकते हैं.

व्यापार घाटा, बॉर्डर के मुद्दों या निवेश की जरूरतों की बारीकियों में जाने के बजाय मैं चाहूंगा कि दोनों देशों के नेता पहले जैसा अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करें. समिट सही माहौल बना सकता है ताकि द्विपक्षीय बातचीत का मतलब और गहरा हो और हम आज जहां हैं उससे भी आगे जा सकें.

सवाल: भारत 2047 तक एक विकसित देश बनना चाहता है. क्या ब्रिक्स ट्रेड, एनर्जी, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है जो इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी होंगे?

राजीव कुमार: एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर ब्रिक्स का इस्तेमाल वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने और मौजूदा नकारात्मकता को पलटने के लिए किया जा सकता है. अगर भारत को विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना है तो उसे वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत ज्यादा एकीकृत और बड़ा हिस्सा बनना होगा. अगर संरक्षणवाद बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं होगा. मुझे उम्मीद है कि ब्रिक्स संरक्षणवाद के खिलाफ और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के पक्ष में एक बहुत मजबूत बयान देगा.

2047 की ओर बढ़ते हुए हम एक बिखरी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं चाहते हैं जहां विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी रुकावटें खड़ी कर रही हों. यह हमारे लिए बुरा होगा. ब्रिक्स ट्रेड, अर्थव्यवस्था या वित्त के हथियार बनाने के खिलाफ भी आ सकता है. वह भी हो रहा है. इससे हमें कोई मदद नहीं मिलती. अगर ब्रिक्स पूरी दुनिया को एक साथ लाने के पक्ष में एक मजबूत बयान दे सकता है तो मुझे लगता है कि इससे भारत को पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास को तेज करने के अपने मकसद को हासिल करने में मदद मिलेगी.