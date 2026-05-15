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ब्रिक्स देशों की कड़ी चेतावनी: आम नागरिकों और मानवीय सहायता कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं

विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार, 15 मई, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान. ( IANS )

उन्होंने कहा कि आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के वैश्विक प्रयास पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके दायित्वों के अनुरूप होने चाहिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र (UN) का चार्टर, विशेष रूप से इसके उद्देश्य और सिद्धांत, और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (जहां लागू हो) शामिल हैं.

आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को खारिज करते हुए, उन्होंने आतंकवाद से लड़ने में राज्यों (देशों) की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर दिया.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार, 15 मई, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पर्रिला से मुलाकात की. (IANS)

आतंकवाद के सीमा पार मूवमेंट, आतंकी फंडिंग और उनके सुरक्षित ठिकानों सहित इसके सभी रूपों और तरीकों से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने फिर से कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी गतिविधियों और उन्हें बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उन्हें प्रासंगिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए.

भारत ने आगे कहा कि मंत्रियों ने आतंकवाद के किसी भी कृत्य को आपराधिक और अनुचित बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो और उसे कब, कहां और किसके द्वारा भी अंजाम दिया गया हो. उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे.

बयान में कहा गया, "उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सभी उल्लंघनों की कड़ी निंदा की, जिसमें नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर किए गए हमले शामिल हैं. इसके साथ ही, मानवीय सहायता पहुंचने से रोकने या बाधा डालने और मानवीय कर्मियों को निशाना बनाने की भी निंदा की गई. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सभी उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान, पालन और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स सदस्यों द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को भी मान्यता दी."

मंत्रियों ने दुनिया भर में मानवीय संकटों से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही धीमी प्रतिक्रियाओं पर चिंता व्यक्त की.

बयान में कहा गया, "सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में मौजूदा संकट के जल्द समाधान की आवश्यकता, बातचीत और कूटनीति के महत्व, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से समुद्री व्यापार के सुरक्षित और निर्बाध प्रवाह के महत्व तथा नागरिक बुनियादी ढांचे और नागरिक जीवन की सुरक्षा शामिल थी. कई सदस्यों ने वैश्विक आर्थिक स्थिति पर हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव पर भी जोर दिया."

नई दिल्लीः दो दिवसीय ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बैठक में मंत्रियों ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर कुछ सदस्यों के बीच अलग-अलग विचार थे. शुक्रवार को बैठक के समापन पर,अध्यक्ष का बयान जारी करते हुए भारत ने कहा कि ब्रिक्स सदस्यों ने अपने-अपने राष्ट्रीय रुख व्यक्त किए और विभिन्न दृष्टिकोण साझा किए.

ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी रणनीति, ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी कार्य योजना और सीटीडब्ल्यूजी (CTWG) स्थिति पत्र पर आधारित 'ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी कार्य समूह' (CTWG) और इसके पांच उप-समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हुए, मंत्रियों ने आतंकवाद-विरोधी सहयोग को और गहरा करने की इच्छा जताई. इसके साथ ही, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) के ढांचे के भीतर 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन' (CCIT) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और उसे अपनाने का आह्वान किया.

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मिलकर ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया. मंत्रियों ने विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के बीच उग्रवाद और कट्टरपंथ से निपटने के महत्व पर भी जोर दिया, और बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा करने सहित ब्रिक्स देशों और उनके सक्षम अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार, 15 मई, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान. (IANS)

उन्होंने अवैध वित्तीय प्रवाह को लेकर भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं. इसमें आतंकी फंडिंग, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की कमाई को वैध बनाना (मनी लॉन्ड्रिंग), आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) का उपयोग, अवैध वर्चुअल एसेट प्रवाह (जैसे क्रिप्टो करेंसी), भ्रष्टाचार और उससे जुड़ी अवैध गतिविधियां, मनी लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराधों के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी और घरेलू नियामक ढांचे की अनदेखी करना शामिल हैं. जिनका आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता और संगठित अपराध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

आतंकी फंडिंग को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने माना कि ये गतिविधियां, जिनमें वर्चुअल एसेट (जैसे क्रिप्टो करेंसी) का अवैध उपयोग और घरेलू नियामक ढांचों का उल्लंघन शामिल है. आर्थिक स्थिरता, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

उन्होंने संगठित घोटाला नेटवर्क के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता जताई. इसमें सीमा पार धोखाधड़ी के संचालन और तथाकथित स्कैम कंपाउंड शामिल हैं, जो डिजिटल तकनीकों, भुगतान प्रणालियों और संकट में फंसे कमजोर लोगों का शोषण करते हैं. उन्होंने इन अवैध नेटवर्क को नष्ट करने, अपराध की कमाई का पता लगाने व उसे वसूलने, पीड़ितों की सुरक्षा करने और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए वित्तीय संस्थानों व नए भुगतान तरीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया.

ध्रुवीकरण और अविश्वास के मौजूदा वैश्विक संदर्भ को रेखांकित करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देते हुए, भारत ने कहा कि मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और सुरक्षा खतरों से निपटने का आह्वान किया. उन्होंने संघर्ष की संभावनाओं को कम करने के लिए राजनीतिक-राजनयिक उपायों को अपनाने और संघर्षों को रोकने के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें उनके मूल कारणों का समाधान करना भी शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BRICS सदस्य देशों के विदेश मंत्री गुरुवार, 14 मई, 2026 को नई दिल्ली में ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज़ देते हुए. (IANS)

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों के बीच सुरक्षा अविभाज्य है और बातचीत, परामर्श व कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

इसके अलावा, मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में जी-20 (G20) की मुख्य भूमिका पर बल दिया. उन्होंने कहा कि यह मंच उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं को समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी आधार पर बातचीत करने का अवसर देता है, ताकि वैश्विक चुनौतियों के साझा समाधान मिलकर खोजे जा सकें. बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा दिया जा सके और एक खुली, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष व समावेशी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और वैल्यू चैन सुनिश्चित की जा सके.

उन्होंने साल 2022-2025 में ब्रिक्स देशों के पास लगातार रही जी-20 की अध्यक्षताओं- इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की विरासत को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपनी इच्छा दोहराई. साथ ही, उन्होंने वैश्विक आर्थिक शासन प्रणाली में 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को और अधिक बुलंद करने का संकल्प लिया.

संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव की चल रही चयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रासंगिक प्रावधानों को याद करते हुए, मंत्रियों ने उल्लेख किया कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के केवल एक नागरिक ने अब तक इस पद को संभाला है, और महासचिव की भूमिका के लिए अब तक किसी भी महिला का चुनाव नहीं हुआ है.

भारत ने कहा कि मंत्रियों ने ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों/अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बैठक आयोजित करने के लिए भारत की सराहना की और साल 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता (Chairship) को अपना पूरा समर्थन दिया. उन्होंने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (XVIII BRICS Summit) की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.

मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA 81) के इतर आयोजित होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अगली बैठक की उम्मीद जताई, जिसकी मेजबानी साल 2027 में ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में चीन द्वारा की जाएगी.