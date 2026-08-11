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जयपुर में कल से ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार पर होगा मंथन

अगले दो दिन जयपुर में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक आयोजित होगी.

ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक,
ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (Photo ASource- BRICS 2026 X page)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 8:14 PM IST

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जयपुर: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 12 और 13 अगस्त को जयपुर में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (FMCBG) आयोजित होगी. दो दिवसीय इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे. बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय जरूरतों पर विस्तार से चर्चा होगी. इस बैठक में भाग लेने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ट्रेन से मंगलवार रात जयपुर पहुंचेंगी, जहां प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी उनका स्वागत करेंगी.

इस बैठक का अहम मकसद वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है. इसके साथ ही बहुपक्षीय वित्तीय प्राथमिकताओं पर समन्वय बढ़ाने और ऐसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा, जो अधिक लचीली, समावेशी और टिकाऊ हो. जयपुर में होने वाली बैठक में ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य देशों की भागीदारी रहेगी. ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य सदस्य देशों के वित्तीय प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे. इसके अलावा मिस्र, ईरान, यूएई, इथियोपिया और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी. बैठक में साझेदार देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी संभावना है. इससे वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच वित्तीय और आर्थिक सहयोग को व्यापक मंच मिलने की उम्मीद है.

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अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार रहेगा प्रमुख मुद्दा: जयपुर बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है. विकासशील देशों की बढ़ती वित्तीय जरूरतों, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और विकास के लिए आवश्यक पूंजी की उपलब्धता को लेकर ब्रिक्स देशों के बीच विचार-विमर्श होगा. मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक झटकों और बदलते अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के बीच ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं को अधिक मजबूत और लचीला बनाने के उपायों पर भी चर्चा होगी. बैठक में साझा प्राथमिकताओं पर सहमति बनाने और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका मजबूत करने पर जोर रहेगा.

डिजिटल भुगतान और फिनटेक सहयोग पर विशेष फोकस: ब्रिक्स वित्तीय बैठक में सीमा पार डिजिटल भुगतान व्यवस्था को आसान और अधिक प्रभावी बनाने का मुद्दा भी अहम रहेगा. सदस्य देशों के बीच भुगतान तंत्र को मजबूत करने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए साझा रणनीति पर विचार किया जाएगा. फिनटेक समूह और भुगतान कार्यबल की बैठकें भी समानांतर रूप से आयोजित होंगी. इनमें डिजिटल तकनीक के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुगम बनाने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और देशों के बीच भुगतान व्यवस्था में तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी. ब्रिक्स देशों के बीच ऐसे भुगतान तंत्र विकसित करने पर भी विचार हो सकता है, जिससे सीमा पार लेनदेन अधिक सुगम, सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके. नवाचार आधारित वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना भी बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेगा. ब्रिक्स देशों के बीच भुगतान प्रणालियों और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) को आपस में जोड़ने पर चर्चा को लेकर RBI गवर्नर ने भी जानकारी दी है.

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न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका मजबूत करने पर चर्चा: बैठक में न्यू डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने पर भी मंथन होने की संभावना है. विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने और विकास वित्त को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी. ब्रिक्स देशों के बीच विकास वित्त के नए मॉडल, दीर्घकालिक निवेश की संभावनाओं और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विकास को गति देने की रणनीति पर विचार होगा. इसका मकसद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बुनियादी ढांचे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए बेहतर वित्तीय अवसर उपलब्ध कराना है.

भारत की अध्यक्षता में चार प्रमुख प्राथमिकताएं: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रखा गया है. जयपुर में होने वाली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में इन्हीं व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी. ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय समन्वय मजबूत करने के साथ वैश्विक आर्थिक लचीलापन बढ़ाने, विकासशील देशों की आवाज को प्रभावी बनाने और वित्तीय संस्थाओं में सुधार की दिशा में साझा प्रयासों पर जोर रहेगा.

जयपुर में होने वाली यह बैठक ऐसे वक्त में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है. ब्याज दरों में बदलाव, मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितताओं और वैश्विक आर्थिक झटकों का असर विकासशील देशों पर भी पड़ रहा है. ऐसे में ब्रिक्स मंच के जरिए विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को सामने रखने के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में अधिक प्रभावी भूमिका की मांग को मजबूती दे सकती हैं. जयपुर बैठक को इसी लिहाज से वैश्विक दक्षिण की वित्तीय आवाज को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है.

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जयपुर में जुटेगा वैश्विक वित्तीय नेतृत्व: 12 और 13 अगस्त को जयपुर में होने वाली FMCBG बैठक केवल ब्रिक्स देशों की नियमित बैठक नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सदस्य देशों के बीच सहयोग की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर होगी. डिजिटल भुगतान से लेकर विकास वित्त, वित्तीय स्थिरता से लेकर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार तक कई अहम मुद्दों पर यहां विचार-विमर्श होगा. भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय सहयोग को नई दिशा मिलने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी, टिकाऊ और लचीला बनाने के लिए साझा रणनीति सामने आने की उम्मीद है.

राजस्थान की संस्कृति से होंगे रूबरू: BRICS वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के लिए जयपुर के सिटी पैलेस में राजस्थान की शाही विरासत और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए भव्य आयोजन किया जाएगा. 12 अगस्त को शाम करीब 5 बजे प्रतिनिधि होटल से सिटी पैलेस के लिए रवाना होंगे. सिटी पैलेस पहुंचने पर प्रतिनिधियों का प्रवेश सिंह पोल गेट से कराया जाएगा. इसके बाद वे सिलेह खाना गैलरी का भ्रमण करेंगे और राजेंद्र पोल गेट से आगे बढ़ेंगे. प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में सिटी पैलेस के शॉपिंग एरिया का दौरा भी शामिल है, जहां उन्हें PDKF स्टोर और Palace Atelier में खरीदारी का अवसर मिलेगा.

इसके बाद दरबार हॉल म्यूजियम में प्रतिनिधियों के लिए विशेष गाइडेड टूर आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्हें जयपुर के राजघराने की विरासत, कला और स्थापत्य से परिचित कराया जाएगा. शाम करीब 6:50 बजे प्रतिनिधि प्रीतम चौक पहुंचेंगे, जहां उनके लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम के जरिए राजस्थान की लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक पेश की जाएगी. इसके बाद प्रमुख अधिकारियों के लिए सर्वतो भद्र में विशेष रात्रिभोज का आयोजन होगा. इस पूरे आयोजन का उद्देश्य BRICS प्रतिनिधियों को राजस्थान की समृद्ध शाही विरासत, कला, संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव कराना है.

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