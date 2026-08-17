भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका पर जोर दिया
भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका पर जोर दिया है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : August 17, 2026 at 5:52 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने सोमवार को कहा कि ब्रिक्स (BRICS) गठबंधन अब सिर्फ आर्थिक बातचीत के दायरे से आगे बढ़कर एक ऐसा प्रभावशाली मंच बन गया है जो पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चुनौतियों, जैसे कि बढ़ता प्रदूषण, जैव-विविधता का नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम वैश्विक मुद्दे से निपटने के लिए अपनी रणनीति तय करता है.
यहां भारत मंडपम में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन व टिकाऊ विकास पर संपर्क समूह की ब्रिक्स (BRICS) वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुमार ने कहा, "हमारी साझेदारी टिकाऊ विकास, जलवायु के प्रति लचीलेपन और अनुकूलन, संसाधनों के कुशल उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी, साथ ही पर्यावरण से जुड़े कामकाज (गवर्नेंस) के मामले में और व्यापक हुई है."
यह बताते हुए कि ब्रिक्स 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से दिशा मिली है, उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग को 'मानवता-प्रथम' (humanity-first) के नरिए को आगे बढ़ाते हुए लोगों पर केंद्रित रहना चाहिए. कुमार ने कहा, "यह विजन अध्यक्षता की थीम, 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊपन के लिए निर्माण' में झलकता है. भारत ने ऐसे तरीकों से पर्यावरण से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जो पारिस्थितिक टिकाऊपन को विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं."
भारत की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए, सचिव ने कहा कि पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास पर संपर्क समूह ने मिलकर चार आपस में जुड़े हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया है. टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा से निपटने की क्षमता, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन.
उन्होंने कहा कि ये प्राथमिकताएं ब्रिक्स देशों के सामने मौजूद साझा पर्यावरणीय चुनौतियों और उनसे निपटने की सामूहिक समझ और ताकत, दोनों को दर्शाती हैं. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कुमार ने कहा, "वे इस आम सहमति को दर्शाते हैं कि जलवायु के प्रति लचीलापन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, संसाधनों का कुशल उपयोग और सतत विकास आपस में गहराई से जुड़ी चुनौतियां हैं, जिनके लिए अलग-अलग प्रयासों के बजाय एकीकृत और समग्र समाधान की आवश्यकता है."
उन्होंने आगे बताया कि, भारत की अध्यक्षता शुरू होने के बाद से, सदस्य देशों ने 21 वर्चुअल विषयगत और बातचीत वाली बैठकों, 10 द्विपक्षीय परामर्शों, 2 विषयगत संवादों और 2 तकनीकी वेबिनार के माध्यम से सहयोग किया है, जो साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी असाधारण प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
सचिव ने भरोसा जताया कि सहयोग और आपसी सम्मान की भावना, जिसने अब तक सामूहिक संवाद और चर्चाओं का मार्गदर्शन किया है, आगे भी बातचीत का मार्गदर्शन करती रहेगी. इस कार्यक्रम में ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने हिस्सा लिया.
सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के तौर पर भारत के सफल नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने आपसी सम्मान, भरोसे और आम सहमति से फैसले लेने के माहौल में, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर सार्थक बातचीत के जरिए सभी पक्षों को एक साथ लाने के लिए भारत को बधाई दी.
ये भी पढ़ें: भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन, ब्रिक्स सम्मलेन में होंगे शामिल