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ब्रिक्स घोषणापत्र: भारत ने आतंकवाद, ड्रग्स और कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूत सहयोग पर जोर दिया

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता ( ANI )

नई दिल्ली: भारत ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल आतंकवाद, सीमा-पार आतंकी नेटवर्क और युवाओं के कट्टरपंथ की समस्या को समूह के सुरक्षा एजेंडे में मजबूती से शामिल करने के लिए किया. हालांकि, शनिवार को 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में पाकिस्तान का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं किया गया. इस घोषणापत्र में 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. साथ ही, आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया गया. सावधानीपूर्वक तैयार की गई भाषा ने भारत को घोषणापत्र को एक द्विपक्षीय भारत-पाकिस्तान दस्तावेज बनाए बिना, अपनी सीमाओं के पार से होने वाले आतंकवाद पर अपनी मुख्य चिंताओं को उजागर करने की अनुमति दी. महत्वपूर्ण रूप से, ईटीवी भारत ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें आतंकवाद विरोधी बयानबाजी पर बने ब्रिक्स घोषणापत्र को व्यावहारिक सहयोग में बदलने के भारत के प्रयास पर प्रकाश डाला गया था. ईटीवी भारत से बात करते हुए, जाने-माने भू-राजनीतिक विशेषज्ञ सिकंदर रिजवी ने कहा कि संयुक्त घोषणा सीमा पार एक स्पष्ट संदेश भेजेगी. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता (ANI) रिजवी ने कहा, "यह एक बहुत ही मजबूत बयान है. संदेश सीधे तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को दिया गया है. ऐसी स्थिति में जब सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह संयुक्त घोषणा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली विरोधी ताकतों को एक कड़ा संदेश देगी." ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला हर हाल में किया जाना चाहिए, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो. उन्होंने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों के अस्तित्व की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. इस घोषणापत्र में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थक नेटवर्कों को जिम्मेदार ठहराने तथा प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया गया. इसमें आतंकवाद के प्रति "कतई बर्दाश्त न करने" की नीति अपनाने का भी आग्रह किया गया और आतंकवादी खतरों से निपटने में दोहरे मानदंडों को खारिज किया गया. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का जिक्र भारत के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि इस घोषणा में आतंकवाद का सिर्फ आम जिक्र नहीं किया गया है. इसमें 22 अप्रैल के हमले का खास तौर पर जिक्र है और भारत की सुरक्षा चिंताओं को ब्रिक्स के आतंकवाद-विरोधी व्यापक ढांचे में शामिल किया गया है. युवा पीढ़ी के कट्टरपंथ पर दिया गया ध्यान पारंपरिक आतंकवाद-रोधी उपायों से आगे बढ़ते हुए, यह घोषणापत्र भारत के लिए एक उभरते हुए चिंताजनक क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, जो कि युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव और उनकी भर्ती है. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता (ANI) ब्रिक्स नेताओं ने चरमपंथ और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के बीच, और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने सहित ब्रिक्स देशों और उनके सक्षम अधिकारियों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया.