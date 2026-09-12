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ब्रिक्स घोषणापत्र: भारत ने आतंकवाद, ड्रग्स और कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूत सहयोग पर जोर दिया

18वें ब्रिक्स सम्मेलन में अपनाए गए 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में भारत ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों को उठाया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

BRICS declaration India pushes operational cooperation against terror and drugs youth radicalisation
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 8:59 PM IST

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नई दिल्ली: भारत ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल आतंकवाद, सीमा-पार आतंकी नेटवर्क और युवाओं के कट्टरपंथ की समस्या को समूह के सुरक्षा एजेंडे में मजबूती से शामिल करने के लिए किया. हालांकि, शनिवार को 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में पाकिस्तान का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं किया गया. इस घोषणापत्र में 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. साथ ही, आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया गया.

सावधानीपूर्वक तैयार की गई भाषा ने भारत को घोषणापत्र को एक द्विपक्षीय भारत-पाकिस्तान दस्तावेज बनाए बिना, अपनी सीमाओं के पार से होने वाले आतंकवाद पर अपनी मुख्य चिंताओं को उजागर करने की अनुमति दी.

महत्वपूर्ण रूप से, ईटीवी भारत ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें आतंकवाद विरोधी बयानबाजी पर बने ब्रिक्स घोषणापत्र को व्यावहारिक सहयोग में बदलने के भारत के प्रयास पर प्रकाश डाला गया था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, जाने-माने भू-राजनीतिक विशेषज्ञ सिकंदर रिजवी ने कहा कि संयुक्त घोषणा सीमा पार एक स्पष्ट संदेश भेजेगी.

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता (ANI)

रिजवी ने कहा, "यह एक बहुत ही मजबूत बयान है. संदेश सीधे तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को दिया गया है. ऐसी स्थिति में जब सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह संयुक्त घोषणा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली विरोधी ताकतों को एक कड़ा संदेश देगी."

ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला हर हाल में किया जाना चाहिए, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो. उन्होंने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों के अस्तित्व की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

इस घोषणापत्र में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थक नेटवर्कों को जिम्मेदार ठहराने तथा प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया गया. इसमें आतंकवाद के प्रति "कतई बर्दाश्त न करने" की नीति अपनाने का भी आग्रह किया गया और आतंकवादी खतरों से निपटने में दोहरे मानदंडों को खारिज किया गया.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का जिक्र भारत के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि इस घोषणा में आतंकवाद का सिर्फ आम जिक्र नहीं किया गया है. इसमें 22 अप्रैल के हमले का खास तौर पर जिक्र है और भारत की सुरक्षा चिंताओं को ब्रिक्स के आतंकवाद-विरोधी व्यापक ढांचे में शामिल किया गया है.

युवा पीढ़ी के कट्टरपंथ पर दिया गया ध्यान

पारंपरिक आतंकवाद-रोधी उपायों से आगे बढ़ते हुए, यह घोषणापत्र भारत के लिए एक उभरते हुए चिंताजनक क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, जो कि युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव और उनकी भर्ती है.

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए समूह के नेता (ANI)

ब्रिक्स नेताओं ने चरमपंथ और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के बीच, और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने सहित ब्रिक्स देशों और उनके सक्षम अधिकारियों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया.

युवाओं पर यह जोर आतंकवादी भर्ती की बदलती प्रकृति को दर्शाता है, जहां चरमपंथी संगठन समाज के संवेदनशील वर्गों को प्रभावित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन संचार का तेजी से सहारा ले रहे हैं.

भारत के लिए, ऑनलाइन कट्टरपंथ, भर्ती नेटवर्क, चरमपंथी प्रचार और गलत सूचनाओं व चरमपंथी नैरेटिव को फैलाने के लिए तकनीक के उपयोग पर चिंताओं के बीच यह मुद्दा विशेष महत्व रखता है.

नेताओं ने ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी रणनीति, आतंकवाद-रोधी कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र के तहत संचालित ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्य समूह और उसके पांच उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत किया. वे आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन (CCIT) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया.

आतंक के वित्तपोषण और संगठित अपराध को सुरक्षा ढांचे में लाया गया

इस घोषणापत्र में आतंकवादी वित्तपोषण को अवैध वित्तीय गतिविधियों के एक व्यापक नेटवर्क के समकक्ष रखा गया है. ब्रिक्स नेताओं ने अवैध वित्तीय प्रवाह, आतंकवाद के वित्तपोषण, हथियारों और व्यक्तियों की तस्करी, मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की कमाई को वैध बनाने, अवैध वर्चुअल एसेट के प्रवाह, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की.

उन्होंने सीमा पार स्कैम नेटवर्क और तथाकथित स्कैम कंपाउंड्स से बढ़ते खतरे पर भी जोर दिया, जो डिजिटल तकनीकों, भुगतान प्रणालियों और कमजोर व्यक्तियों का शोषण करते हैं.

रिजवी ने कहा, "वित्तीय नेटवर्क पर जोर देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को खुफिया और पुलिस से आगे बढ़ाकर वित्तीय खुफिया जानकारी, सीमा शुल्क, कराधान, प्रौद्योगिकी मंचों और नियामक एजेंसियों तक बढ़ाता है."

उन्होंने कहा कि इस घोषणापत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की योजनाओं की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए बेहतर सूचना-साझाकरण, डेटा एनालिटिक्स और क्षमता-निर्माण की मांग की गई है. इसमें डिजिटल वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सहयोग पर भी जोर दिया गया है.

गुवाहाटी घोषणापत्र ने मादक पदार्थ विरोधी सहयोग को गति दी

भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक अन्य प्रत्यक्ष क्षेत्र में, ब्रिक्स नेताओं ने ब्रिक्स के मादक पदार्थ विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों द्वारा जारी गुवाहाटी घोषणा का स्वागत किया.

नई दिल्ली घोषणापत्र में कहा गया है कि गुवाहाटी घोषणापत्र ब्रिक्स के नशीले पदार्थों के खिलाफ काम करने वाले निकायों के बीच परिचालन और तकनीकी सहयोग को आसान बनाएगा.

इससे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चर्चा किए गए मादक पदार्थ विरोधी सहयोग को अधिक राजनीतिक समर्थन मिलता है और सदस्य देशों की एजेंसियों को नशीली दवाओं के उत्पादन, तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ मिलकर अधिक बारीकी से काम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है.

ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया भर में गैर-कानूनी ड्रग्स के उत्पादन, तस्करी और उनके गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई. उन्होंने इस समस्या को सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि इससे टिकाऊ विकास भी कमजोर होता है.

परिचालन और तकनीकी सहयोग पर जोर देना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी का दायरा तेजी से संगठित अपराध, अवैध वित्तीय प्रवाह, तस्करी नेटवर्क और कुछ मामलों में आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ता जा रहा है.

यह भी पढ़ें- 18th BRICS Summit: आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, लेकिन राह में हैं कई रोड़े!

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