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ब्रिक्स बाजार में विजिटर्स के लिए क्राफ्ट्स और सांस्कृतिक चीजें दिखाई जाएंगी

बाजार के स्टॉल्स में अलग-अलग तरह की कला, डिज़ाइन और प्रोडक्ट्स को देखने का मौका मिलेगा.

A view of the BRICS Bazaar, which is being held in New Delhi
नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स बाजार का एक दृश्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 9:30 PM IST

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नई दिल्ली : ब्रिक्स समिट 2026 का आयोजन 12 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में किया गया है. इस राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में ब्रिक्स बाजार विजिटर्स को पारंपरिक क्राफ्ट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, आर्टवर्क और दूसरे रचनात्मक उत्पादों की अलग-अलग रेंज देखने का मौका दे रहा है.

यह बाजार ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के कारीगरों, डिजाइनरों और क्रिएटिव कंपनियों को एक साथ लाता है, और उन्हें अपनी कारीगरी, डिजाइन और सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म देता है. राष्ट्रीय शिल्प बाज़ार में विज़िटर्स हैंडलूम प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अलग-अलग स्टाइल में महिलाओं के कपड़ों की वैरायटी वाले स्टॉल्स देख सकते हैं.

सरकार ने कहा कि ये डिस्प्ले बाजार में दिखाई जाने वाली अलग-अलग कलात्मक और डिजाइन परंपराओं की झलक दिखाते हैं.यह बाजार सिर्फ टेक्सटाइल और कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें असली क्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल, आर्टवर्क और दूसरे क्रिएटिव प्रोडक्ट भी मिलते हैं.

विजिटर्स के लिए, ये स्टॉल्स बाजार में दिखाई गई सांस्कृतिक विविधता को महसूस करते हुए, डिस्प्ले पर मौजूद शिल्प कौशल, डिज़ाइन और प्रोडक्ट्स को करीब से देखने का मौका देते हैं. अलग-अलग क्रिएटिव परंपराओं को एक जगह पर लाकर, ब्रिक्स बाजार विज़िटर्स को अलग-अलग तरह की कारीगरी, फ़ैशन और कलात्मक अभिव्यक्ति को देखने का मौका देता है.

ब्रिक्स लोगो
ब्रिक्स इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, भारत की अध्यक्षता के लिए ब्रिक्स लोगो अपने डिजाइन में परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लाता है.

इसकी पंखुड़ियां सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के चमकीले रंगों में चमकती हैं, जो उनकी सामूहिक ताकत और एकता का प्रतीक हैं. लोगो के बीच में सुंदर “नमस्ते” इशारा है, जो भारत की गर्मजोशी, सम्मान और मिलजुल कर काम करने की हमेशा रहने वाली भावना को दिखाता है.

विज़ुअल पहचान ब्रिक्स के तीन मुख्य पिलर्स को भी दिखाती है: राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय साझेदारी, और लोगों के बीच आदान-प्रदान. इन पिलर्स को लोगो के समावेशिता का संदेश, डायलॉग और साझा विकास के मैसेज के जरिए आसानी से बताया गया है. कुल मिलाकर, यह डिज़ाइन सहयोग, सतत विकास और वैश्विक तालमेल के ब्रिक्स के बड़े विज़न को दिखाता है.

थीम और प्राथमिकताएं
लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" विषय द्वारा निर्देशित है. इसमें कहा गया है कि यह थीम लोगों पर केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने वाला नजरिया दिखाती है.

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