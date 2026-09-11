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BRICS@20: ब्रिक्स को ताकतवर बनाने का मंच बनेगा दिल्ली शिखर सम्मेलन? जानिए विस्तार, उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे की राह

दुनिया में युद्ध और संकटों के बीच नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है.

BRICS@20: उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे की राह
BRICS@20: उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे की राह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 5:20 PM IST

6 Min Read
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ईटीवी भारत वीडियो टीम

एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ अमेरिका-ईरान और इजरायल की जंग, तीसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ वॉर... संघर्षों के त्रिकोण में फंसी दुनिया सप्लाई चेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट का सामना कर रही है. इन्हीं संकटों के बीच नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. ये दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो दुनिया के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. ब्रिक्स किन परिस्थितियों में बना. कैसे बढ़ा, इसने क्या हासिल किया और आगे की राह क्या है?

मौजूदा विश्व में ब्रिक्स की जरूरत

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनीं वैश्विक संस्थाएं– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ और विश्व बैंक आज की दुनिया की वास्तविकताओं को नहीं दिखाती हैं. उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने भारी आर्थिक ताकत हासिल कर ली है, लेकिन इन संस्थानों में उनकी आवाज उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए. दूसरी तरफ, दुनिया में एकध्रुवीयता बढ़ रही है. संरक्षणवाद, एकतरफा कार्रवाई और अमेरिकी वर्चस्व वाली वित्तीय व्यवस्था दुनिया को परेशान कर रही है. 2022 में रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने यह साफ कर दिया कि जिस वित्तीय व्यवस्था पर दुनिया निर्भर है, वह कितनी कमजोर है.

इन्हीं चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों को एक ऐसे मंच की जरूरत थी, जहां वे अपनी आवाज उठा सकें, अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें. साथ ही, एक निष्पक्ष और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में काम कर सकें. इसी जरूरत ने ब्रिक्स को जन्म दिया.

ब्रिक्स की शुरुआत

ब्रिक्स की कहानी शुरू होती है 2006 से, जब ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई. तब इसका नाम था ब्रिक(BRIC). 2009 में, रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन हुआ. 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ 'ब्रिक' 'ब्रिक्स' बन गया.

फिर साल 2024 में ब्रिक्स के इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार हुआ. 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने. इसके बाद जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया. आज ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य हैं. इसके अलावा 10 साझेदार देश भी हैं. इनके नाम हैं- बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम. ब्रिक्स की बढ़ती वैश्विक अहमियत इसी से जाहिर हो जाता है कि 30 से अधिक अन्य देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने या साझेदार बनने की रुचि दिखाई है.

ब्रिक्स की उपलब्धियां

स्थापना से लेकर अब तक यानी पिछले बीस सालों में ब्रिक्स ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इनमें पहली उपलब्धि है- न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NBD. ब्रिक्स के मूल पांच सदस्यों ने मिलकर NDB की स्थापना की. ये बैंक विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए वित्त मुहैया कराता है. अब तक NDB ने 139 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें कुल 42.9 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिली. इन परियोजनाओं में नवीकरणी उर्जा, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और जल और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.

ब्रिक्स की दूसरी बड़ी उपलब्धि है ग्लोबल साउथ' की आवाज बनाना. ब्रिक्स आज 'ग्लोबल साउथ' का सबसे प्रभावशाली मंच बन गया है. ब्रिक्स के देश दुनिया की लगभग 47% आबादी, वैश्विक जीडीपी का लगभग 40% और वैश्विक व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करते हैं.

ब्रिक्स की तीसरी बड़ी उपलब्धि है– वैश्विक शासन में सुधार. ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग को एक मजबूत आवाज दी है. इसके साथ ही, व्यावहारिक सहयोग ब्रिक्स की चौथी बड़ी उपलब्धि है. ब्रिक्स ने '2030 के लिए ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति पर प्रगति की है. 2026-2030 ब्रिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन्स एक्शन प्लान' को अपनाया गया है, जो सप्लाई चेन को अधिक लचीला और विविधतापूर्ण बनाएगा.

ब्रिक्स की चुनौतियां

इन उपलब्धियों के साथ, ब्रिक्स के सामने कई चुनौतियां भी हैं. इसमें सबसे गंभीर चुनौती है-आंतरिक मतभेद. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और वैश्विक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा जारी है. चीन ब्रिक्स के भीतर आर्थिक रूप से काफी प्रभावशाली है, जिससे भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को आर्थिक असमानता की चिंता है. ब्रिक्स की दूसरी चुनौती– असहमति की स्थिति. मई 2026 में नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका. इसका मुख्य कारण था– ईरान-अमेरिका संघर्ष पर सदस्यों के बीच अलग-अलग रुख. ईरान चाहता है कि ब्रिक्स अमेरिकी कार्रवाई की औपचारिक निंदा करे, लेकिन इस पर सभी सदस्य सहमत नहीं हैं.

ब्रिक्स की तीसरी चुनौती है- बाहरी दबाव. अमेरिकी टैरिफ नीतियां और एकतरफा कार्रवाइयां ब्रिक्स देशों पर आर्थिक दबाव डाल रही हैं. साथ ही, ब्रिक्स के विस्तार ने सदस्यों की विविधता और प्राथमिकताओं को बढ़ा दिया है, जिससे आंतरिक समन्वय और मुश्किल हो गया है.

इसके साथ ही, संस्थागत कमज़ोरियां ब्रिक्स के सामने बड़ी चुनौतियां हैं. ब्रिक्स के पास मुद्रा, व्यापार और महंगाई के मुद्दों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र नहीं हैं. डॉलर अभी भी वैश्विक व्यापार तंत्र में हावी है. सप्लाई चेन में आई बाधा और अमेरिकी दबदबे ने दुनिया में अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है.

ब्रिक्स का दिल्ली शिखर सम्मेलन और आगे की राह

इन चुनौतियों के बीच, नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है. भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन की थीम है – लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण.

इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है- स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना और डॉलर पर निर्भरता कम करना. सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करना. न्यू डेवलपमेंट बैंक की पूंजी बढ़ाना. लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देना. AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग. साथ ही, 2026-2030 ग्लोबल वैल्यू चेन्स एक्शन प्लान को लागू करना.

भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है. भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और विकास-उन्मुख बनाना है. महज राजनीतिक बयानों से आगे बढ़कर व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में ठोस सहयोग लाना उसकी प्राथमिकता है.

ब्रिक्स ने 20 सालों में एक छोटे से समूह से दुनिया की सबसे ताकतवर 'ग्लोबल साउथ' संस्थाओं में से एक बनने का सफर तय किया है. दिल्ली शिखर सम्मेलन तय करेगा कि 'बड़ा ब्रिक्स' अपनी विविधता को ताकत में बदल पाता है या नहीं. क्या ब्रिक्स सिर्फ एक मंच रहेगा, या वैश्विक शासन की एक नई दिशा तय करेगा – यह सवाल अब 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में तय होगा.

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