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BRICS@20: ब्रिक्स को ताकतवर बनाने का मंच बनेगा दिल्ली शिखर सम्मेलन? जानिए विस्तार, उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे की राह

BRICS@20: उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे की राह ( Etv Bharat )

ईटीवी भारत वीडियो टीम एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ अमेरिका-ईरान और इजरायल की जंग, तीसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ वॉर... संघर्षों के त्रिकोण में फंसी दुनिया सप्लाई चेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट का सामना कर रही है. इन्हीं संकटों के बीच नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. ये दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो दुनिया के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. ब्रिक्स किन परिस्थितियों में बना. कैसे बढ़ा, इसने क्या हासिल किया और आगे की राह क्या है? मौजूदा विश्व में ब्रिक्स की जरूरत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनीं वैश्विक संस्थाएं– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ और विश्व बैंक आज की दुनिया की वास्तविकताओं को नहीं दिखाती हैं. उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने भारी आर्थिक ताकत हासिल कर ली है, लेकिन इन संस्थानों में उनकी आवाज उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए. दूसरी तरफ, दुनिया में एकध्रुवीयता बढ़ रही है. संरक्षणवाद, एकतरफा कार्रवाई और अमेरिकी वर्चस्व वाली वित्तीय व्यवस्था दुनिया को परेशान कर रही है. 2022 में रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने यह साफ कर दिया कि जिस वित्तीय व्यवस्था पर दुनिया निर्भर है, वह कितनी कमजोर है. इन्हीं चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों को एक ऐसे मंच की जरूरत थी, जहां वे अपनी आवाज उठा सकें, अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें. साथ ही, एक निष्पक्ष और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में काम कर सकें. इसी जरूरत ने ब्रिक्स को जन्म दिया. ब्रिक्स की शुरुआत ब्रिक्स की कहानी शुरू होती है 2006 से, जब ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई. तब इसका नाम था ब्रिक(BRIC). 2009 में, रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन हुआ. 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ 'ब्रिक' 'ब्रिक्स' बन गया. फिर साल 2024 में ब्रिक्स के इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार हुआ. 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने. इसके बाद जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया. आज ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य हैं. इसके अलावा 10 साझेदार देश भी हैं. इनके नाम हैं- बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम. ब्रिक्स की बढ़ती वैश्विक अहमियत इसी से जाहिर हो जाता है कि 30 से अधिक अन्य देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने या साझेदार बनने की रुचि दिखाई है. ब्रिक्स की उपलब्धियां स्थापना से लेकर अब तक यानी पिछले बीस सालों में ब्रिक्स ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इनमें पहली उपलब्धि है- न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NBD. ब्रिक्स के मूल पांच सदस्यों ने मिलकर NDB की स्थापना की. ये बैंक विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए वित्त मुहैया कराता है. अब तक NDB ने 139 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें कुल 42.9 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिली. इन परियोजनाओं में नवीकरणी उर्जा, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और जल और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. ब्रिक्स की दूसरी बड़ी उपलब्धि है ग्लोबल साउथ' की आवाज बनाना. ब्रिक्स आज 'ग्लोबल साउथ' का सबसे प्रभावशाली मंच बन गया है. ब्रिक्स के देश दुनिया की लगभग 47% आबादी, वैश्विक जीडीपी का लगभग 40% और वैश्विक व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करते हैं.