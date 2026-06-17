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दुनिया भर में फैले ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ जॉइंट एक्शन का समर्थन, 7 ब्रिक्स देश आगे आए

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स अपराध ( अवैध मादक पदार्थों) एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. इनसे निपटने के लिए 7 ब्रिक्स देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है.

ड्रग तस्करी के खिलाफ मिलकर आगे बढ़ने के लिए चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत सात BRICS (ब्रिक्स) देश आगे आए हैं.

ब्रिक्स देशों ने गैर-कानूनी ड्रग तस्करी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने, जानकारी के आदान-प्रदान को मजबूत करने और ड्रग के गलत इस्तेमाल और अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स अपराध की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए मिलकर कोशिशें बढ़ाने का अपना वादा दोहराया है.

भारत की अध्यक्षता में सोमवार को 8वीं ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग हुई. इसमें अपने-अपने देशों में मौजूदा ड्रग की स्थिति की समीक्षा की गई और उभरते खतरों, तस्करी के रास्तों, ऑपरेशनल चुनौतियों और लागू करने की रणनीतियों पर अपने आकलन साझा किए गए.

बैठक का एक मुख्य प्रस्ताव यह मानना ​​था कि दुनिया भर में ड्रग व्यापार के बदलते स्वरूप के लिए और करीब अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है. इसमें शामिल देश इंटेलिजेंस शेयरिंग (खुफिया जानकारी साझा करना) को मजबूत करने, लागू करने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर करने और सीमा पार तस्करी नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए समय पर जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के महत्व पर सहमत हुए.

वर्किंग ग्रुप ने ड्रग कानून लागू करने में तकनीकी विशेषज्ञता, जांच तकनीकों और सबसे अच्छे तरीकों को साझा करके ब्रिक्स सदस्यों के बीच क्षमता-निर्माण की पहल को बढ़ाने का भी संकल्प लिया. प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत संस्थागत सहयोग और खास ट्रेनिंग से सदस्य देशों की नारकोटिक्स उत्पादन और तस्करी में शामिल तेजी से बढ़ते आपराधिक सिंडिकेट से निपटने की क्षमता बेहतर होगी.

चर्चा से एक और बड़ी बात यह मिली कि ड्रग सप्लाई और ड्रग डिमांड दोनों के खिलाफ मिलकर कोशिशों को आगे बढ़ाने का सामूहिक प्रतिबद्धता जताई गई. प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवर्तन उपायों के साथ निवारक शिक्षा, पुनर्वास कार्यक्रम और जन जागरूकता अभियान भी होने चाहिए, जिनका मकसद मादक द्रव्यों के सेवन को कम करना और कमजोर आबादी, खासकर युवाओं की रक्षा करना है.

बैठक में सिंथेटिक नारकोटिक्स के फैलाव और तस्करी संगठनों द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल सहित उभरते ड्रग ट्रेंड्स पर नजर रखने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमत हुए कि इन बदलते खतरों से निपटने के लिए लगातार नीति नवाचार, बेहतर डेटा साझाकरण और उन्नत जांच उपकरण को अपनाने की जरूरत होगी.

बैठक से जुड़े एनसीबी के एक सीनियर अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि भारत ने इस मंच का इस्तेमाल ड्रग के खतरे के खिलाफ अपनी पक्की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराने के लिए किया, और अवैध ड्रग तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया.

अधिकारी ने कहा, "भारतीय दृष्टिकोण तस्करी के जाल को रोकने, सीम प्रबंधन को मजबूत करने, गैर-कानूनी ड्रग ट्रेड से जुड़े वित्तीय प्रवाह को टारगेट करने और राष्ट्रीय और अंतरारष्ट्रीय दोनों स्तर पर अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देने पर फोकस करता है."