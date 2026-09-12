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Gen Z जैसा आत्मविश्वासी हुआ BRICS @ 20: जानें क्या है पीएम मोदी का 'नेशन फर्स्ट' प्लान

भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी देश के दबाव में तय नहीं होगी. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट

BRICS at 20
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS समिट के दौरान एक ग्रुप फोटो में. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्लीः 20 साल की उम्र में, ब्रिक्स (BRICS) एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. आज की युवा पीढ़ी (Gen Z) की तरह, यह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी, मुखर और दुनिया में अपनी जगह पक्का करने के लिए तैयार है. इसके अलावा, भारत में हो रहा यह आयोजन नई दिल्ली के बढ़ते राजनयिक प्रभाव को भी दिखाता है.

ब्रिक्स की शुरुआत मुख्य रूप से एक आर्थिक समूह के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है. इस सम्मेलन में भारत का संदेश है कि ब्रिक्स को अब दुनिया के कामकाज के तरीकों को बदलने के लिए अपनी बढ़ती ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए. अब मुख्य सवाल यह नहीं है कि 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की आवाज मजबूत होनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या मौजूदा वैश्विक व्यवस्था उन्हें यह जगह देने के लिए तैयार है.

अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक 'विशेषाधिकार के पिरामिड' को 'साझेदारी के मंच' में बदलने का आह्वान ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती को दर्शाता है. ग्लोबल साउथ के देश अक्सर युद्धों, आर्थिक झटकों, ऊर्जा संकट और अन्य वैश्विक संकटों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, फिर भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के नियम बनाने वाली संस्थाओं में उनका प्रभाव बहुत सीमित है. भारत का तर्क है कि यह असंतुलन अब और आगे नहीं चल सकता.

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन यह साफ संदेश भी देता है कि विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में एक मजबूत भूमिका चाहते हैं. वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों के नियम तय करने में भी बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं. उनका यह भी तर्क है कि संकट आने पर वैश्विक संस्थाओं को तेजी से कदम उठाना चाहिए. ये सिर्फ सुधार की मांगें नहीं हैं, बल्कि यह भरोसे के साथ निष्पक्षता और सही प्रतिनिधित्व की बात है.

BRICS at 20
शनिवार, 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पौधरोपण अभियान में हिस्सा लेते हुए. (IANS/MEA)

आवाज से लेकर एक्शन तक

ब्रिक्स को आखिरकार इस बात से आंका जाएगा कि उसने क्या हासिल करके दिखाया, न कि इस बात से कि उसने क्या बयान जारी किए. इस संदर्भ में, मजबूत संस्थाओं और 'ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप' के लिए भारत के प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण हैं. इसका उद्देश्य एक पुरानी समस्या का समाधान करना और आपसी सहमति को हकीकत में बदलना है. अगर ब्रिक्स ग्लोबल साउथ को सिर्फ एक मजबूत आवाज देने से आगे बढ़कर वास्तविक नतीजे देना शुरू कर देता है, तो इसका 20वां साल एक अधिक सार्थक और महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत साबित हो सकता है.

BRICS @ 20

  • ग्लोबल साउथ को चाहिए फैसले लेने की मेज पर असली जगह
  • सुधार, सही प्रतिनिधित्व और तेजी से एक्शन पर है पूरा फोकस
  • एआई (AI), फाइनेंस और ग्लोबल गवर्नेंस बने नए कूटनीतिक मैदान
  • अब आर्थिक ताकत राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदल रही है


भारत की कूटनीतिक स्वतंत्रता का गवाह

यह बात बार-बार कही जा रही है कि वैश्विक व्यवस्था बदल रही है. महाशक्तियों का संतुलन भी नए सिरे से तय हो रहा है और आने वाला समय पहले की तुलना में कहीं अधिक बहुध्रुवीय हो सकता है. ऐसे समय में भारत को अपने रणनीतिक संबंधों, व्यापारिक हितों और अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच एक बहुत ही सावधानी भरा संतुलन बनाना होगा.

नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स बैठक ने एक बार फिर भारत के इस कूटनीतिक संतुलन को केंद्र में ला दिया है. भारत रूस और ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, साथ ही चीन के साथ भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए है. इसके साथ ही, भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह से उसके अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकातें भी इसी नजरिए को दर्शाती हैं.

BRICS at 20
शनिवार, 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक करते हुए. (IANS/PMO)

ब्रिक्स सम्मेलन से अलग हुई द्विपक्षीय बैठकें, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और अन्य नेताओं के साथ मुलाकातें शामिल हैं, एक बड़ा संदेश देती हैं. संदेश यह कि वैश्विक संस्थाओं को आज की राजनीतिक और आर्थिक सच्चाइयों को बेहतर ढंग से दिखाने की जरूरत है. इसके अलावा, वैश्विक फैसलों में उभरती हुई महाशक्तियों, विशेष रूप से विकासशील देशों की हिस्सेदारी और बड़ी होनी चाहिए.

इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. एक तरफ अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी है और वह क्वाड (Quad) व इंडो-पैसिफिक के विभिन्न मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है. दूसरी तरफ, वह ब्रिक्स जैसे एक बड़े बहुपक्षीय समूह के जरिए रूस, चीन, ईरान और 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के साथ लगातार जुड़ा हुआ है.

पहली नजर में ये अलग-अलग दिशाएं लग सकती हैं. लेकिन असलियत में, यही बात भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी कूटनीतिक स्वतंत्रता को दर्शाती है. किसी एक गुट की विदेश नीति के ढांचे का हिस्सा बनने के बजाय, भारत अपने रिश्तों की दिशा और रफ्तार को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई देता है, यानी 'नेशन फर्स्ट' का नजरिया.

BRICS at 20
नई दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक ग्रुप फ़ोटो में (बाएं से दाएं) ब्राज़ील के विदेश मंत्री मौरो विएरा, UAE के राज्य मंत्री सईद बिन मुबारक अल हाजेरी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली. (IANS/MEA)

बदलते वैश्विक समीकरण

कोविड महामारी के बाद, वैश्विक सप्लाई चेन के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गईं. इसके बाद, भारत को एक प्रमुख वैकल्पिक सप्लाई चेन हब के रूप में देखा जाने लगा. अमेरिका और क्वाड के अन्य सदस्य देश भी चीन की बढ़ती भूमिका को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दिए.

बाद में अमेरिकी नीति में हुए बदलावों ने इन समीकरणों को बदल दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 'अमेरिका फर्स्ट' के नजरिए ने अमेरिकी हितों को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रख दिया. इसने चीन के प्रभाव को कम करने और विकल्प के रूप में भारत को बढ़ावा देने की पुरानी रणनीति को भी बदल दिया है.

आज, लगातार जारी चिंताओं और मतभेदों के बावजूद, चीन और भारत अपने व्यापारिक व आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बातचीत कर रहे हैं. इस बदलाव को केवल भारत और चीन के संबंधों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता. यह बदलती वैश्विक व्यवस्था की उस व्यापक हकीकत को दर्शाता है जिसमें देश लगातार अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर रहे हैं.

रूस के साथ रिश्ते मजबूत

यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस के साथ भारत के मजबूत होते संबंध इस बदलती कूटनीति का एक और बड़ा उदाहरण हैं. पश्चिमी देशों के दबाव और रूस को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतभेदों के बावजूद, भारत ने मॉस्को के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को कमजोर नहीं होने दिया है. दोनों देश आज रक्षा और ऊर्जा से कहीं आगे बढ़कर व्यापार, उद्योग, तकनीक और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाश रहे हैं.

ब्रिक्स मंच पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात ने भी यह साफ संदेश दिया कि भारत किसी तीसरे देश के दबाव में आकर अपने पुराने रणनीतिक संबंधों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है.

इजरायल से संबंध, ईरान से बातचीत

रूस और चीन के अलावा, ब्रिक्स ने पश्चिम एशिया के प्रति भारत की नीति के एक और महत्वपूर्ण पहलू को सामने रखा है. इजरायल के साथ भारत के मजबूत और रणनीतिक संबंध हैं. इसके साथ ही, ईरान से भी भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय हित जुड़े हुए हैं. पिछले कुछ समय से ऐसी धारणा बनी हुई थी कि इजरायल से बढ़ती नजदीकियों के कारण भारत ईरान से दूरी बना रहा है.

BRICS at 20
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार, 12 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ. (IANS/MEA)

भारत का कूटनीतिक संतुलन

  • अमेरिका से साझेदारी, रूस से दोस्ती और चीन से संवाद
  • इजरायल से मजबूत संबंध, ईरान से भी बातचीत जारी
  • किसी एक गुट (Bloc) की विदेश नीति का हिस्सा नहीं
  • राष्ट्रीय हित ही है कूटनीति का असली आधार

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात, जिसमें दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का हाथ थाम रखा था, इस नजरिए को रेखांकित करती है. यह दिखाता है कि भारत इजरायल के साथ अपने संबंधों को ईरान के खिलाफ नहीं मानता, और न ही ईरान के साथ अपने जुड़ाव को इजरायल के खिलाफ देखता है. यह भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है- "किसी एक देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, बिना उन्हें किसी दूसरे देश की कीमत पर आने दिए."

दबाव में कोई कूटनीति नहीं

भारत का संदेश साफ है. वह न तो अमेरिका के दबाव में आकर रूस के साथ अपने संबंधों को तय करेगा, और न ही किसी दूसरे देश के कहने पर चीन के साथ अपने रिश्ते बनाएगा या बिगाड़ेगा. भारत अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों के आधार पर अपने संबंधों को तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है.

यही नजरिया भारत की कूटनीतिक स्वतंत्रता के केंद्र में है. किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ने का मतलब स्वचालित रूप से दूसरी महाशक्ति से दूरी बनाना नहीं है. इसके बजाय, भारत अलग-अलग और कभी-कभी एक-दूसरे के विरोधी सत्ता केंद्रों के बीच भी सहयोग की गुंजाइश बनाए रखने की कोशिश करता है.

BRICS at 20
शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS समिट के दौरान. बैकग्राउंड में BRICS 2026 के लोगो के साथ नटराज की एक मूर्ति दिखाई गई. (IANS)

एक बड़ा संदेश

ब्रिक्स का महत्व केवल समूह में शामिल देशों की संख्या या उनकी आर्थिक ताकत तक सीमित नहीं है. यह दुनिया में आ रहे एक बड़े बदलाव को भी दिखाता है, जहां पुरानी महाशक्तियों के संतुलन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उभरते हुए देश वैश्विक फैसलों में बड़ी भूमिका की मांग कर रहे हैं. वैश्विक संस्थाओं में सुधार, विकासशील देशों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने और आर्थिक सहयोग के नए तरीकों की मांग करना- यह सब इसी बदलाव का हिस्सा हैं.

सभी से संबंध लेकिन 'इंडिया फर्स्ट'

इसलिए भारत का नजरिया किसी एक पक्ष को चुनने के बारे में नहीं है. अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है, जितना कि क्वाड (Quad) में उसका रोल. इसके साथ ही, वह रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को अहमियत देना जारी रखता है और जहां हित मिलते हैं, वहां चीन के साथ भी जुड़ता है. इसके अलावा, वह इजरायल के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखेगा और ईरान के साथ भी बातचीत के रास्ते खुले रखेगा.

ये सभी संबंध मिलकर भारत की विदेश नीति की दिशा को दिखाते हैं. यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत किसी एक रिश्ते को दूसरे पर हावी होने दिए बिना, अलग-अलग सत्ता केंद्रों के साथ काम करना चाहता है.

एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बंट रही है और साथ ही बहुध्रुवीय हो रही है, सभी के साथ जुड़ने और स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की यह आजादी भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकतों में से एक बनती जा रही है. उस लिहाज से, ब्रिक्स सिर्फ सहयोग का एक मंच नहीं है; यह अपनी विदेश नीति की कमान पूरी तरह अपने हाथों में रखने के भारत के प्रयासों का एक रूप भी है.

BRICS at 20
शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स (BRICS) बिज़नेस फोरम 2026 में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा. (बाएं से दाएं). (IANS/MEA)

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