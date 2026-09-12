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Gen Z जैसा आत्मविश्वासी हुआ BRICS @ 20: जानें क्या है पीएम मोदी का 'नेशन फर्स्ट' प्लान

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS समिट के दौरान एक ग्रुप फोटो में. ( IANS )