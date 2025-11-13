ETV Bharat / bharat

अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध ब्रेजा कार मिली है जो शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है. बम निरोधक दस्ता पहुंचा है.

Brezza car was found inside Al Falah University in Faridabad registered in the name of Shaheen Saeed
अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 3:42 PM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुकेश कुमार की रिपोर्ट

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी मिली है. गाड़ी शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है. बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली शाहीन की कार : फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने और दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के लिए हॉट स्पॉट बनी हुई है. आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी मिली है. ब्रेजा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर HR 87U9988 है. गाड़ी शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है. गाड़ी में जो एड्रेस लिखा गया है, वो फरीदाबाद के अल फलाह स्कूल आफ मेडिकल साइंस का है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार (Etv Bharat)

बम निरोधक दस्ता पहुंचा : गाड़ी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है. यूनिवर्सिटी के अंदर जो ब्रेजा गाड़ी खड़ी है उसकी जांच की जा रही है.अल फलाह यूनिवर्सिटी और अस्पताल का स्टाफ बाहर निकल रहा है. पूरे अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस को पुलिस टीमों ने घेरकर सुरक्षा घेरे में ले रखा है.

बम निरोधक दस्ता पहुंचा अल फलाह यूनिवर्सिटी (Etv Bharat)

फरीदाबाद पुलिस ने की पुष्टि : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी मिली है जिसकी जांच की जा रही है.

Brezza car was found inside Al Falah University in Faridabad registered in the name of Shaheen Saeed
शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड (Etv Bharat)

अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें : ईटीवी भारत को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें भी मिली है जिसमें आप अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें देख सकते हैं.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें (Etv Bharat)

लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी मिली थी : आपको बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद पुलिस ने बुधवार को लाल रंग की इकोस्पोर्ट DL 10 CK 0458 को फरीदाबाद के खंदावली गांव से ढूंढ निकाला था जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. दिल्ली पुलिस को ब्लास्ट केस में लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की तलाश थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 था. दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस से भी शेयर कर रखी दी. दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट्स के आधार पर हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 वाली लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने बरामद कर लिया. पुलिस ने आगे की जांच के लिए कार को अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिसके मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है.

Brezza car was found inside Al Falah University in Faridabad registered in the name of Shaheen Saeed
अल फलाह यूनिवर्सिटी (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार, ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को थी तलाश

ये भी पढ़ें - मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार

ये भी पढ़ें - दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

Last Updated : November 13, 2025 at 4:20 PM IST

TAGGED:

FARIDABAD AL FALAH UNIVERSITY CAR
FARIDABAD BREZZA CAR
SHAHEEN SAEED CAR
DELHI BOMB BLAST UPDATE
FARIDABAD AL FALAH UNIVERSITY CAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.