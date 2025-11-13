अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड, बम निरोधक दस्ता पहुंचा
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध ब्रेजा कार मिली है जो शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है. बम निरोधक दस्ता पहुंचा है.
Published : November 13, 2025 at 3:42 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 4:20 PM IST
मुकेश कुमार की रिपोर्ट
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी मिली है. गाड़ी शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है. बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है.
अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली शाहीन की कार : फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने और दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के लिए हॉट स्पॉट बनी हुई है. आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी मिली है. ब्रेजा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर HR 87U9988 है. गाड़ी शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है. गाड़ी में जो एड्रेस लिखा गया है, वो फरीदाबाद के अल फलाह स्कूल आफ मेडिकल साइंस का है.
बम निरोधक दस्ता पहुंचा : गाड़ी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है. यूनिवर्सिटी के अंदर जो ब्रेजा गाड़ी खड़ी है उसकी जांच की जा रही है.अल फलाह यूनिवर्सिटी और अस्पताल का स्टाफ बाहर निकल रहा है. पूरे अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस को पुलिस टीमों ने घेरकर सुरक्षा घेरे में ले रखा है.
फरीदाबाद पुलिस ने की पुष्टि : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी मिली है जिसकी जांच की जा रही है.
अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें : ईटीवी भारत को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें भी मिली है जिसमें आप अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें देख सकते हैं.
लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी मिली थी : आपको बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद पुलिस ने बुधवार को लाल रंग की इकोस्पोर्ट DL 10 CK 0458 को फरीदाबाद के खंदावली गांव से ढूंढ निकाला था जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. दिल्ली पुलिस को ब्लास्ट केस में लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की तलाश थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 था. दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस से भी शेयर कर रखी दी. दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट्स के आधार पर हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 वाली लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने बरामद कर लिया. पुलिस ने आगे की जांच के लिए कार को अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिसके मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है.
#WATCH | Delhi terror blast case | Faridabad, Haryana | Police take the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, for further probe. The vehicle was earlier seized from Khandawali village. pic.twitter.com/pkSZtWiYor— ANI (@ANI) November 13, 2025
