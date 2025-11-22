ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, बदले गए GRAP के नियम; जानें क्या-क्या हुआ बदलाव ?

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर की हवा दमघोंटू हो गई है, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है. साफ शब्दों में कहें तो, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है. मौजूदा समय में दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में कई संशोधन किए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने विभिन्न एजेंसियों के साथ बातचीत करने के पश्चात यह संशोधन किया है.

वर्तमान समय में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 21 नवंबर 2025 को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में संशोधन करते हुए अब इसे और सख्त कर दिया है. ग्रेप के नियमों में किए गए बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.

दिल्ली एनसीआर में सांस लेने लायक नहीं बची हवा. (दिल्ली एनसीआर में सांस लेने लायक नहीं बची हवा.)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ''GRAP एक आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली एनसीआर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टार और मौसम संबंधी पूर्व अनुमानों के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया जाता है. GRAP में संशोधन वैज्ञानिक आंकड़ों, विशेषज्ञों के सुझावों और पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखकर किए गए हैं.''

दिल्ली एनसीआर में सांस लेने लायक नहीं बची हवा. (दिल्ली एनसीआर में सांस लेने लायक नहीं बची हवा.)

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलाव इस प्रकार