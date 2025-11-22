दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, बदले गए GRAP के नियम; जानें क्या-क्या हुआ बदलाव ?
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने विभिन्न एजेंसियों के साथ बातचीत करने के पश्चात यह संशोधन किया.
Published : November 22, 2025 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर की हवा दमघोंटू हो गई है, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है. साफ शब्दों में कहें तो, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है. मौजूदा समय में दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में कई संशोधन किए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने विभिन्न एजेंसियों के साथ बातचीत करने के पश्चात यह संशोधन किया है.
वर्तमान समय में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 21 नवंबर 2025 को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में संशोधन करते हुए अब इसे और सख्त कर दिया है. ग्रेप के नियमों में किए गए बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ''GRAP एक आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली एनसीआर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टार और मौसम संबंधी पूर्व अनुमानों के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया जाता है. GRAP में संशोधन वैज्ञानिक आंकड़ों, विशेषज्ञों के सुझावों और पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखकर किए गए हैं.''
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलाव इस प्रकार
स्टेज-1 (AQI 201-300: Poor)
पहले दूसरी स्टेज में लागू होने वाले उपाय आप पहली स्टेज में ही लागू होंगे.
- डीजल जनरेटर सेट्स जैसे वैकल्पिक पावर स्रोतों के उपयोग को रोकने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना.
- ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर करना और ट्रैफिक जाम वाले स्थान पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करना.
- विभिन्न माध्यमों से प्रदूषण संबंधी जागरूकता और दिशा निर्देश जारी करना.
- सार्वजनिक परिवहन; सीएनजी बस, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना.
- ऑफबीट यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए किराए में छूट प्रदान करना.
स्टेज-2 (AQI 301-400: Very Poor)
जो कदम पहले स्टेज 3 में लागू होते थे अब स्टेज 2 में लागू होंगे
- दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों को सरकारी दफ्तरों और नगर निगम के समय में बदलाव पर निर्णय लेना होगा. विशेष तौर पर गुरुग्राम फरीदाबाद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में.
- राज्य सरकारें सरकारी विभागों और नगर निकायों की ऑफिस टाइम में बदलाव करें.
- केंद्र सरकार भी दिल्ली-एनसीआर में अपने कार्यों के समय में बदलाव करें.
स्टेज-2 (AQI 401-500: Severe)
स्टेज 4 के उपाय अब स्टेज 3 में लागू होंगे.
- दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्यों एवं निजी कार्यालय को 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालय खोलने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने पर निर्णय करना होगा.
- केंद्र सरकार भी अपने दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्णय ले सकती है.
बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 322 गाजियाबाद में 316 ग्रेटर नोएडा में 328 और नोएडा में 325 अंक बना हुआ है. जबकि राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
