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नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सबकुछ ठीक है! बढ़ते असंतोष के बीच उमर अब्दुल्ला ने असंतुष्ट विधायकों से की मुलाकात

नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतुष्ट नेताओं के साथ बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ( ETV Bharat )

श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित अपने आवास पर नाराज पार्टी विधायकों के साथ बैठक की. यह बैठक सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए हुई. यह बैठक पिछले महीने उमर के कैबिनेट विस्तार के बाद 20 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के खुले विरोध के बाद हुई.

पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की शिकायतों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया. मीडिया से बात करते हुए विधायकों में से एक नजीर गुरेजी ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखीं. वहीं मुख्यमंत्री ने जल्द ही उनके समाधान का भरोसा दिया.