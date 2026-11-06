नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सबकुछ ठीक है! बढ़ते असंतोष के बीच उमर अब्दुल्ला ने असंतुष्ट विधायकों से की मुलाकात
आर्टिकल 370 पर विधायकों ने उमर सरकार से केंद्र के प्रति अपना समझौता वाला तरीका छोड़ने को कहा है.
Published : November 6, 2026 at 2:41 PM IST
श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित अपने आवास पर नाराज पार्टी विधायकों के साथ बैठक की. यह बैठक सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए हुई. यह बैठक पिछले महीने उमर के कैबिनेट विस्तार के बाद 20 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के खुले विरोध के बाद हुई.
पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने विधायकों की शिकायतों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया. मीडिया से बात करते हुए विधायकों में से एक नजीर गुरेजी ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखीं. वहीं मुख्यमंत्री ने जल्द ही उनके समाधान का भरोसा दिया.
गुरेजी पार्टी को मांगों का ज्ञापन देने वाले 20 से ज्यादा विधायकों में शामिल थे. उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे थे और हमने उन्हें मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के सामने रखा. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि चाहे वह राजनीतिक मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे सबका समाधान होगा. कुछ मुद्दों को तुरंत सुलझाया जाएगा जबकि दूसरे मुद्दों को भी धीरे-धीरे सुलझाया जाएगा.
बैठक करीब दो घंटे तक चली. बैठक के बाद उमर और फारूक ने विधायकों के साथ मीडिया से बात की. उमर गुरुवार को जम्मू से नाराज विधायकों की शिकायतें और मांगें सुनने के लिए लौटे. नाराज विधायक मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में पूरी तरह से बदलाव की मांग कर रहे हैं.
जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों के विधायकों ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी नेतृत्व को फिर से बनाने की मांग की है. उन्होंने पार्टी से आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने की भी मांग की है. साथ ही उमर सरकार से इस मुद्दे पर केंद्र के प्रति अपना समझौता वाला तरीका छोड़ने को कहा है.
बता दें कि 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की अनबन खुलकर सामने आ गई. करीब 19 नाराज विधायकों ने श्रीनगर में बैठक की और एक प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद में बड़े बदलाव और अब्दुल्ला परिवार के दो करीबी लोगों को हटाने की मांग की.
इस प्रस्ताव में उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में दो साल पूरे कर चुके सभी मंत्रियों को हटाने और मेरिट और इलाके के आधार पर मंत्री पद भरने की बात कही गई है. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया था कि नाराज विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दो करीबी नासिर असलम वानी और सांसद शम्मी ओबेरॉय को हटाने की भी मांग की है. बैठक में ज्यादातर कश्मीर के विधायकों ने जरूरी फैसलों, पार्टी के मामलों और शासन में दोनों के दखल की बात उठाई.