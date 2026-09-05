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"मजबूरी, मजदूरी और भिक्षावृत्ति की बेड़ियां टूटीं...'', अभिलाषा की डिजिटल शिक्षा से सैकड़ों मासूमों की बदल रही तकदीर

डिजिटल शिक्षा के जरिए गरीब, मजदूर और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों को दिया जा रहा है नया भविष्य. रिपोर्ट- शशिकला सिंह

अभिलाषा की डिजिटल शिक्षा से बदल रही मासूमों की तकदीर
अभिलाषा की डिजिटल शिक्षा से बदल रही मासूमों की तकदीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2026 at 10:57 AM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: हर वर्ष 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर पूरा देश शिक्षक दिवस मनाता है. डॉ. राधाकृष्णन का यह सपना था कि शिक्षा का उजियारा समाज के हर तबके, विशेषकर अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे तक पहुंचे. आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में, उनके इसी सपने को धरातल पर सच कर रही हैं 'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा. जहां एक ओर गरीबी और बेबसी के कारण हजारों नौनिहाल भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी के दलदल में फंस जाते हैं, वहीं अभिलाषा इन वंचित और जरूरतमंद बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उनके जीवन को एक नई और सम्मानजनक राह दिखा रही हैं.

अभिलाषा बताती हैं कि अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर सफर करते समय जब छोटे बच्चों को भीख मांगते देखती थीं, तो मन विचलित हो उठता था. इसी दौरान उनके मन में एक विचार आया कि जो बच्चे सामने दिख रहे हैं, वे तो महज एक छोटा सा हिस्सा हैं. समाज में न जाने ऐसे कितने ही और मासूम होंगे जो सही मार्गदर्शन और मदद के अभाव में अपना भविष्य खो रहे हैं. बस, इसी एक निस्वार्थ सोच और मजबूत इरादे के साथ उन्होंने 'बाल सेवा संस्थान' की नींव रखी. आज यही संस्थान मजदूर और बेसहारा बच्चों के हाथों में डिजिटल शिक्षा थमाकर, बदलते भारत की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिख रहा है.

डिजिटल शिक्षा से सैकड़ों मासूमों की बदल रही तकदीर (ETV Bharat)

कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा की मशाल

अभिलाषा ने बताया कि इस बड़ी मुहिम की शुरुआत महज तीन बच्चों से हुई थी. लेकिन असल परीक्षा तब शुरू हुई जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी. स्कूल, कॉलेज और तमाम शिक्षण संस्थान रातों-रात बंद हो गए थे. ऐसे में संपन्न परिवारों के बच्चों ने तो ऑनलाइन क्लास का रुख कर लिया, लेकिन समाज के वंचित और शोषित वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ाई जारी रखना एक चुनौती बन गया. स्मार्टफोन और इंटरनेट तो दूर, इन परिवारों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया था.

अभिलाषा की 'बाल सेवा संस्थान' के बारे में जानिए
अभिलाषा की 'बाल सेवा संस्थान' के बारे में जानिए (ETV Bharat)

लेकिन, विपत्ति के इसी दौर में 'संस्थान' इन बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया. उन्होंने बताया कि इसी दौर में उनकी संस्था और टीम ने जरूरतमंद बच्चों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने और पढ़ाने का प्रयास शुरू किया. ताकि, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, मजदूर वर्ग और घरेलू कामगारों के बच्चों को डिजिटल साक्षरता मिले, जिससे वे मुख्यधारा से जुड़ सके.

डिजिटल शिक्षा से बच्चों की बदल रही तकदीर
डिजिटल शिक्षा से बच्चों की बदल रही तकदीर (ETV Bharat)

पुराने लैपटॉप और जनसहयोग से मिली मजबूती

अभिलाषा ने बताया कि शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी और अन्य व्यावहारिक चुनौतियां सामने आईं, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर संस्था आगे बढ़ती रही. संस्था ने लोगों से अपील की कि वे अपने पुराने या इस्तेमाल न होने वाले लैपटॉप व कंप्यूटर दान करें. जनसहयोग से जुटाए गए इन संसाधनों की मदद से बच्चों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करना शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि यह पहल केवल बुनियादी शिक्षा तक सीमित नहीं रही. कोरोना काल के बाद बच्चों को संस्थान में बुलाकर नियमित प्रशिक्षण दिया गया.

'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा
'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा (ETV Bharat)

शिक्षा के साथ बुनियादी जरूरतों का भी रखा जा रहा ध्यान

अभिलाषा का मानना है कि पढ़ाई के लिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है. इसी सोच के तहत बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ भोजन, स्नेक्स और पीने का पानी कपड़े, जूते-चप्पल, बैग, वॉटर बॉटल और लंच बॉक्स जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं. इसके अलावा, संस्था की ओर से लगभग 30 विधवा महिलाओं के परिवारों को नियमित राशन भी दिया जा रहा है.

'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा
'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा (ETV Bharat)

ग्राफिक डिजाइनिंग सीख आत्मनिर्भर बन रहे बच्चे

अभिलाषा की बरसों की यह कोशिश अब धरातल पर रंग ला रही है. कल तक जिन हाथों में भिक्षा का कटोरा या मजदूरी के औजार हुआ करते थे, आज वे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे हैं. यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अब सिर्फ सामान्य किताबी शिक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आधुनिक तकनीकी और कौशल विकास के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगा रहे हैं. संस्था ने विशेष शिक्षकों को नियुक्त कर बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग और कंप्यूटर कौशल सिखाया, जिससे कई बच्चे अब तकनीकी क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने के योग्य बन रहे हैं.

डिजिटल शिक्षा ग्रहण करते बच्चे
डिजिटल शिक्षा ग्रहण करते बच्चे (ETV Bharat)

अभिलाषा का यह भगीरथ प्रयास पूरे समाज को एक बड़ा संदेश देता है कि यदि नीयत साफ हो और प्रयास सच्चे हों, तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े, तंगहाली से जूझ रहे बच्चे भी अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं. अभिलाषा की यह डिजिटल पाठशाला वाकई बदलते भारत की एक ऐसी स्वर्णिम इबारत है, जो हर एक नागरिक को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करती है.

अभिलाषा बच्चों के साथ
'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा मासूम बच्चों के साथ (ETV Bharat)

हर जरूरतमंद बच्चे का स्वागत

अभिलाषा का कहना है कि

संस्था के प्रतिनिधियों और शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों और वंचित वर्ग के बच्चों को कभी उस गरीबी और संघर्ष भरी जिंदगी में वापस न लौटना पड़े, जिससे उनके माता-पिता गुजरे हैं. इसके साथ ही अभिलाषा ने स्पष्ट किया है कि जो भी बच्चे संसाधनों के अभाव में डिजिटल शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए उनके द्वार हमेशा खुले हैं.

डिजिटल और एआई (AI) के इस युग में वंचित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था के साथ जुड़े शिक्षक मोहित कक्कड़ एक अनूठी पहल चला रहे हैं. मोहित ने शुरुआत में इन बच्चों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारियों से परिचित कराया, जिसमें विंडोज इंस्टॉल करना, विभिन्न सॉफ्टवेयर की समझ विकसित करना और कंप्यूटर खरीदने के सही तरीकों के बारे में सिखाना शामिल था. बुनियादी ज्ञान से शुरू हुआ यह सफर अब एडवांस लेवल पर पहुँच चुका है. आज मोहित कक्कड़ इन बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 2D एवं 3D एनीमेशन, वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक और प्रोफेशनल कोर्सेज सिखा रहे हैं. इन तकनीकी कौशलों को सीखकर ये बच्चे अब कॉरपोरेट और आईटी (IT) सेक्टर के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं.

'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा और मासूम बच्चे
'बाल सेवा संस्थान' की संस्थापिका अभिलाषा और मासूम बच्चे (ETV Bharat)

14-15 बच्चे हुए सफल, अब AI कोर्स की तैयारी

पिछले दो सालों में लगातार मेहनत के बाद प्रशिक्षित 14 से 15 युवा आज अच्छी नौकरियों पर कार्यरत हैं और आत्मनिर्भर बन चुके हैं. मोहित कक्कड़ का कहना है कि बदलते समय और एआई (Artificial Intelligence) की मांग को देखते हुए वे अब नए बैच के बच्चों को एआई आधारित तकनीकों की ट्रेनिंग देंगे, ताकि उनका भविष्य और अधिक उज्ज्वल हो सके.

खुद सीखकर दूसरों को बना रहे हैं सक्षम

वर्ष 2019 में जब हिमांशु ने संस्था में प्रवेश लिया था, तब उन्हें कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी नहीं था. लेकिन शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बल पर हिमांशु ने न केवल कंप्यूटर की समझ हासिल की, बल्कि आज वे अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं. हिमांशु अब खुद सक्षम होकर छोटे बच्चों को गणित और डिजिटल व ऑनलाइन कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं. वे प्रतिदिन करीब 2 से 3 घंटे छोटे बच्चों की पढ़ाई और डिजिटल ज्ञान के लिए समर्पित करते हैं.

अपनी निजी पढ़ाई के समय के बारे में बताते हुए हिमांशु ने कहा कि उनका ज़्यादातर समय स्कूल में बीतता है, लेकिन वे समय निकालकर सुबह और देर रात में अपनी खुद की पढ़ाई पूरी करते हैं. वे समय का सही प्रबंधन करते हुए खुद की पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा दोनों को बखूबी संभाल रहे हैं. भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने पर हिमांशु ने बताया कि वे बड़े होकर जज (Judge) बनना चाहते हैं और न्याय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

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