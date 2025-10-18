ETV Bharat / bharat

'मानवाधिकारों की गारंटी का उल्लंघन' : SC ने हिरण के सींग रखने पर NRI के खिलाफ मुकदमा रद्द किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अनिवासी भारतीय (NRI) की मुश्किल घड़ी का अंत किया. उसे जनवरी 2025 में दिल्ली में हिरण का सींग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. फोरेंसिक जांच में पता चला कि वह बारहसिंगा का सींग था, जो भारतीय वन्यजीव कानून के तहत संरक्षित प्रजाति नहीं है. एनआरआई को 14 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा तथा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कई महीनों तक कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ा. 13 अक्टूबर को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने रॉकी अब्राहम के अभियोजन को रद्द करते हुए कहा, "यह कोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मामलों को संभालने वाली संबंधित क्षेत्राधिकार एजेंसियों को यह आवश्यक करने की तत्काल आवश्यकता महसूस करता है कि वे किसी अंतरराष्ट्रीय यात्री को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का कठोर कदम उठाने से पहले अपने अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में संवेदनशील बनाएं." पीठ ने कहा कि उसका मानना ​​है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल एयरपोर्टों से संबंधित मामलों को संभालने वाली अधिकारिता एजेंसियों को जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. पीठ ने कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया जाना चाहिए और उचित कानूनी राय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए." याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है जो पिछले 23 वर्षों से इटली में बसा हुआ है और वह अपनी वार्षिक छुट्टी और घुटने की सर्जरी के लिए इटली से दिल्ली होते हुए कोच्चि जा रहा था. उन्हें 16 जनवरी, 2025 को दिल्ली घरेलू हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल टर्मिनल से घरेलू टर्मिनल की ओर जाते समय गिरफ्तार किया गया था. कथित तौर पर उनके पास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण का सींग पाया गया. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 20 जनवरी, 2025 को जारी फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया, "संस्थान में प्राप्त साक्ष्य नमूनों के डीएनए आधारित प्रयोगशाला विश्लेषण में एफ-5363 के रूप में चिह्नित जैविक नमूना रेनडियर (रैंगिफर टेरंडस) पाया गया." वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची के अनुसार हिरण संरक्षित या निषिद्ध पशु की श्रेणी में शामिल प्रजाति नहीं है. अब्राहम ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बेगुनाही की दलील दी, क्योंकि जमानत की शर्त के कारण उसकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध था, और उसे अपनी नौकरी खोने का खतरा था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी फोरेंसिक रिपोर्ट के मद्देनजर, उपरोक्त एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है और पूरी संभावना है कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी.