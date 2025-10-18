'मानवाधिकारों की गारंटी का उल्लंघन' : SC ने हिरण के सींग रखने पर NRI के खिलाफ मुकदमा रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने की अनुमति देना कोर्ट की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अनिवासी भारतीय (NRI) की मुश्किल घड़ी का अंत किया. उसे जनवरी 2025 में दिल्ली में हिरण का सींग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. फोरेंसिक जांच में पता चला कि वह बारहसिंगा का सींग था, जो भारतीय वन्यजीव कानून के तहत संरक्षित प्रजाति नहीं है.
एनआरआई को 14 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा तथा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कई महीनों तक कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ा.
13 अक्टूबर को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने रॉकी अब्राहम के अभियोजन को रद्द करते हुए कहा, "यह कोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मामलों को संभालने वाली संबंधित क्षेत्राधिकार एजेंसियों को यह आवश्यक करने की तत्काल आवश्यकता महसूस करता है कि वे किसी अंतरराष्ट्रीय यात्री को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का कठोर कदम उठाने से पहले अपने अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के बारे में संवेदनशील बनाएं."
पीठ ने कहा कि उसका मानना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल एयरपोर्टों से संबंधित मामलों को संभालने वाली अधिकारिता एजेंसियों को जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.
पीठ ने कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया जाना चाहिए और उचित कानूनी राय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए."
याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है जो पिछले 23 वर्षों से इटली में बसा हुआ है और वह अपनी वार्षिक छुट्टी और घुटने की सर्जरी के लिए इटली से दिल्ली होते हुए कोच्चि जा रहा था. उन्हें 16 जनवरी, 2025 को दिल्ली घरेलू हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल टर्मिनल से घरेलू टर्मिनल की ओर जाते समय गिरफ्तार किया गया था. कथित तौर पर उनके पास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण का सींग पाया गया.
भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 20 जनवरी, 2025 को जारी फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया, "संस्थान में प्राप्त साक्ष्य नमूनों के डीएनए आधारित प्रयोगशाला विश्लेषण में एफ-5363 के रूप में चिह्नित जैविक नमूना रेनडियर (रैंगिफर टेरंडस) पाया गया."
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची के अनुसार हिरण संरक्षित या निषिद्ध पशु की श्रेणी में शामिल प्रजाति नहीं है. अब्राहम ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बेगुनाही की दलील दी, क्योंकि जमानत की शर्त के कारण उसकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध था, और उसे अपनी नौकरी खोने का खतरा था.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी फोरेंसिक रिपोर्ट के मद्देनजर, उपरोक्त एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है और पूरी संभावना है कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाई कोर्ट के समक्ष लंबित रिट याचिका में संबंधित एसएचओ द्वारा दायर 20 मार्च, 2025 की स्थिति रिपोर्ट से भी उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति प्रतिबिंबित होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डीएनए विश्लेषण में याचिकाकर्ता से बरामद वस्तु हिरण का मांस पाई गई थी, जो भारत में वन या वन्यजीव से संबंधित कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है."
पीठ ने कहा कि मामले की संवेदनशील प्रकृति और याचिका में मांगी गई राहतों को देखते हुए जमानत बांड प्रस्तुत करने के मामले में जटिलताओं और जेल में दयनीय स्थितियों को देखते हुए, 1 सितंबर, 2025 को पारित आदेश के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को भी रिट याचिका में एक पक्ष बनाया गया था.
नालसा ने कोर्ट का ध्यान एक पूर्व आदेश की ओर आकर्षित किया, जिसके तहत जमानत प्रस्तुत करने में असमर्थता या कठोर जमानत शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों की प्रणालीगत समस्या के समाधान के लिए पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर एयरपोर्ट पर हुई एक हालिया घटना का हवाला दिया, जहां एक अस्सी वर्षीय यात्री की पुरानी रोलेक्स घड़ी को विलासिता का सामान होने के संदेह में जब्त कर लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह घड़ी वैध रूप से उसकी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ऐसी गलत सलाह वाली कार्रवाइयों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, साथ ही मानवाधिकारों की गारंटी का भी उल्लंघन होता है." अब्राहम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा."
मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब्राहम को 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था. बाद में, 22 जनवरी, 2025 को तीस हजारी कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी, और याचिकाकर्ता के देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी.
उनके रिश्तेदारों को जमानत का इंतजाम करने के लिए केरल से दिल्ली आना पड़ा, जिससे उनकी रिहाई में देरी हुई. अदालत में अब्राहम का प्रतिनिधित्व वकील विल्स मैथ्यूज़ ने किया.
जबकि दिल्ली हाई कोर्ट अभी भी अब्राहम की एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर विचार कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब्राहम के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त कर दिया.
"परिणामस्वरूप, हम याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर तथा उसके तहत की जाने वाली सभी कार्यवाही को गैरकानूनी घोषित करते हैं. इन्हें रद्द किया जाता है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाई कोर्ट में लंबित रिट याचिका और क्षेत्राधिकार वाली निचली अदालत में लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, भी बंद हो जाएगी."
