ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सुरक्षा घेरे में सेंध: दिल्ली में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ तिब्बती युवाओं का उग्र प्रदर्शन
दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के वीवीआईपी सुरक्षा के बीच तिब्बती समर्थकों तथा तिब्बती यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन.बढ़ाई गई सुरक्षा
Published : September 13, 2026 at 9:18 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के वीवीआईपी सुरक्षा चक्र को ठेंगा दिखाते हुए तिब्बती समर्थकों तथा तिब्बती यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. आईटीओ और भारत मंडपम के अति-संवेदनशील इलाकों के पास हुए इस अचानक प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ-पांव फूल गए. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आगमन व वैश्विक नेताओं की मौजूदगी के दौरान भारत मंडपम की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे दर्जनों तिब्बती युवाओं को पुलिस ने आनन-फानन में हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में लुटियंस जोन से काफी दूर ले जाकर छोड़ा गया.
अभेद्य सुरक्षा घेरे में बड़ा 'इंटेलिजेंस और ग्राउंड फेलियर'
राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षों की आवाजाही को देखते हुए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. हर चौराहे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, छतों पर स्नाइपर्स व सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से पल-पल की निगरानी के बावजूद सुरक्षा में कई गंभीर खामियां उजागर हुईं.
• संवेदनशील टनल में घुसपैठ: शुक्रवार को 'स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत' के पांच सक्रिय कार्यकर्ता सबसे सुरक्षित माने जाने वाले प्रगति मैदान टनल के भीतर दाखिल हो गए. वे टनल के पिलरों पर चढ़े, तिब्बत का ध्वज फहराया और शी जिनपिंग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की..
• वीवीआईपी रूट तक बेरोक-टोक पहुंच: शनिवार रात कड़े पहरे व बैरिकेडिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी आईटीओ के रास्ते सीधे वीवीआईपी रूट के मुहाने और भारत मंडपम के मुहाने तक पहुंचने में कामयाब रहे.
• खुफिया तंत्र की नाकामी: स्थानीय खुफिया इकाइयों और स्पेशल ब्रांच को इस बात की तनिक भी भनक नहीं लगी कि दर्जनों प्रदर्शनकारी एक रणनीति के तहत प्रगति मैदान के आसपास कैसे एकत्र हो गए. यह सुरक्षा प्रोटोकॉल व अग्रिम सूचना प्रणाली की स्पष्ट विफलता है.
प्रदर्शन के दूरगामी व राजनीतिक पहलू: ये प्रदर्शन महज एक अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति और गहरा वैश्विक संदेश निहित था. • मानवाधिकार और चीन का दमनकारी रुख: प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत में चीन द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक अतिक्रमण, धार्मिक पाबंदियों व मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा वैश्विक पटल पर उठाया.
• वैश्विक मीडिया का ध्यान खींचना: भारत मंडपम में मौजूद दुनिया भर के मीडिया प्रतिनिधियों व राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति का लाभ उठाकर तिब्बती संगठनों ने यह संदेश दिया कि तिब्बत की संप्रभुता का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है.
• युवा तिब्बती नेतृत्व का आक्रामक रुख: तिब्बती यूथ कांग्रेस और छात्र संगठनों का यह निर्भीक प्रदर्शन दर्शाता है कि भारत में रह रही निर्वासित तिब्बतियों की नई पीढ़ी अपनी मांगों को लेकर पहले से अधिक मुखर व रणनीतिक हो चुकी है.
घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई कड़ी सतर्कता: प्रगति मैदान व आईटीओ पर हुई लगातार चूकों के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह सख्त रुख अपना रहे हैं. उत्तरी दिल्ली स्थित तिब्बती बहुल इलाके 'मजनू का टीला' को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मजनू का टीला से बाहर निकलने वाले सभी संकरे रास्तों व मुख्य सड़कों पर लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग कर दी गई है. पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को चौबीसों घंटे तैनात रखा गया है, जिससे प्रदर्शनकारी फिर से लुटियंस दिल्ली की ओर रुख न कर सकें.
मेट्रो स्टेशनों के निकास द्वारों पर बढ़ाई गई
इसके अतिरिक्त, भारत मंडपम की ओर आने वाली सभी टनल, अंडरपास और आसपास के मेट्रो स्टेशनों के निकास द्वारों पर पुलिस कर्मियों को सतर्क कर दिया गया है. खुफिया विभाग को भी तिब्बती शरणार्थी कॉलोनियों में पल-पल की रिपोर्ट देने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.
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