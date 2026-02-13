ETV Bharat / bharat

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला 18 फरवरी को भारत आएंगे, 14 मंत्री और कई सीईओ होंगे साथ

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भारत की पांच दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva and PM Modi
ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा व पीएम मोदी (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 5:37 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा 18 फरवरी से पांच दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे. ब्राजील के राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मुताबिक 19 से 20 फरवरी तक वह राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले दूसरे एआई प्रभाव समिट में हिस्सा लेंगे. भारत के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति दोनों के बीच 21 फरवरी को द्विपक्षीय बैठक होनी है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक विज्ञप्ति में ब्राजील के राष्ट्रपति की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा, "राष्ट्रपति लूला की राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनसे मुलाकात करने की उम्मीद है, और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया जाएगा.

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के राष्ट्रपति लूला से मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी 21 फरवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति से मिलेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. इसमें कहा गया है, "प्रधानमंत्री आने वाले मेहमान के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी करेंगे."

अपनी बैठक के दौरान, दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी अपने विचार-विमर्श करेंगे. इसमें बहुपक्षीय मंचों में सहयोग, सुधारित बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. ब्राजील के साथ करीब 14 मंत्री और ब्राजील की कंपनियों के टॉप सीईओ का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आने की उम्मीद है.

साथ आए मंत्री अपने भारतीय समकक्षों के साथ बैठक करेंगे. इसमें कहा गया है, "सीईओ के ब्राजील के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आयोजित किए जा रहे बिज़नेस फोरम में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड और कमर्शियल जुड़ाव को दिखाता है."

खास बात यह है कि आने वाला दौरा राष्ट्रपति लूला का छठा भारत दौरा होगा. वह पहली बार 2004 में गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि के तौर पर भारत आए थे और आखिरी बार सितंबर 2023 में जी20 समिट के लिए भारत आए थे. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला दोनों बीच-बीच में अक्सर मिलते रहे हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 7 से 8 जुलाई, 2025 तक राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया में थे, जो पिछले 57 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा थी. दोनों नेता नवंबर 2025 में जी20 के दौरान जोहान्सबर्ग में भी मिले.

भारत और ब्राजील के बीच एक अच्छी, करीबी और कई तरह की रणनीतिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों के बीच करीबी रिश्तों और खास सेक्टर्स में बढ़ते सहयोग पर आधारित है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों बड़े लोकतंत्र 2006 से रणनीतिक साझेदार हैं. ब्राजील एलएसी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं. इसमें रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, नवीनीकरण ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, रेयर अर्थ मटेरियल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों मं द्विपक्षीय जुड़ाव गहरा होता रहा है जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और एआई, अंतरिक्ष और लोगों से लोगों के संपर्क के क्षेत्र में सहयोग शामिल है.

इसमें कहा गया कि दोनों देश यूएन सुधार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से लड़ने सहित कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक जैसे विचार रखते हैं. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लूला का राजकीय दौरा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और आपसी हितों के मुद्दों पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक प्लेटफॉर्म पर सहयोग को और गहरा करने के लिए एक आगे का एजेंडा बनाने का मौका देगा.

