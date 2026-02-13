ETV Bharat / bharat

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला 18 फरवरी को भारत आएंगे, 14 मंत्री और कई सीईओ होंगे साथ

ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा व पीएम मोदी ( IANS )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा 18 फरवरी से पांच दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे. ब्राजील के राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मुताबिक 19 से 20 फरवरी तक वह राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले दूसरे एआई प्रभाव समिट में हिस्सा लेंगे. भारत के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति दोनों के बीच 21 फरवरी को द्विपक्षीय बैठक होनी है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक विज्ञप्ति में ब्राजील के राष्ट्रपति की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा, "राष्ट्रपति लूला की राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनसे मुलाकात करने की उम्मीद है, और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया जाएगा. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के राष्ट्रपति लूला से मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री मोदी 21 फरवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति से मिलेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. इसमें कहा गया है, "प्रधानमंत्री आने वाले मेहमान के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी करेंगे." अपनी बैठक के दौरान, दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी अपने विचार-विमर्श करेंगे. इसमें बहुपक्षीय मंचों में सहयोग, सुधारित बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. ब्राजील के साथ करीब 14 मंत्री और ब्राजील की कंपनियों के टॉप सीईओ का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आने की उम्मीद है. साथ आए मंत्री अपने भारतीय समकक्षों के साथ बैठक करेंगे. इसमें कहा गया है, "सीईओ के ब्राजील के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आयोजित किए जा रहे बिज़नेस फोरम में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड और कमर्शियल जुड़ाव को दिखाता है."