ब्राजीलियाई मॉडल को घर में अकेला देख डिलीवरी बॉय ने की छेड़छाड! गिरफ्तार
पुलिस ने अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की. पीड़िता के बयान की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : October 27, 2025 at 10:01 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की आरटी नगर पुलिस ने ब्राजील की एक मॉडल का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 22 वर्षीय डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है.
क्या है घटनाः
पुलिस के मुताबिक, घटना 17 अक्टूबर की है. पीड़िता, एक मॉडल है. दो महीने पहले रोज़गार वीज़ा पर बेंगलुरु आई थी. वह आरटी नगर में दो अन्य विदेशी महिलाओं के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है. घटना के दिन ऐप के जरिए किराने का सामान ऑर्डर किया था. आरोपी कुमार सामान की डिलिवरी देने आया. इस दौरान उसने कथित तौर पर महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया. घर के दरवाज़े पर बिना उसकी मर्जी के छुआ.
पुलिस के पास दर्ज करायी शिकायतः
शुरुआत में महिला ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया. वह डरी हुई थी. कुछ दिनों बाद, उसने अपने सहकर्मी कार्तिक को इस बारे में बताया. जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया. सहकर्मी की मदद से पीड़िता ने थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज करायी.
सीसीटीवी से मिले सबूतः
शिकायत के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांचकर्ताओं ने बताया कि अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गयी. महिला के बयान की पुष्टि हुई है. इसके बाद डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान, कुमार ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार कर लिया.
क्या कहते हैं अधिकारीः
उत्तरी डिवीजन के डीसीपी नेमागौड़ा ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.
