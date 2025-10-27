ETV Bharat / bharat

ब्राजीलियाई मॉडल को घर में अकेला देख डिलीवरी बॉय ने की छेड़छाड! गिरफ्तार

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की आरटी नगर पुलिस ने ब्राजील की एक मॉडल का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 22 वर्षीय डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है.

क्या है घटनाः

पुलिस के मुताबिक, घटना 17 अक्टूबर की है. पीड़िता, एक मॉडल है. दो महीने पहले रोज़गार वीज़ा पर बेंगलुरु आई थी. वह आरटी नगर में दो अन्य विदेशी महिलाओं के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है. घटना के दिन ऐप के जरिए किराने का सामान ऑर्डर किया था. आरोपी कुमार सामान की डिलिवरी देने आया. इस दौरान उसने कथित तौर पर महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया. घर के दरवाज़े पर बिना उसकी मर्जी के छुआ.

पुलिस के पास दर्ज करायी शिकायतः

शुरुआत में महिला ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया. वह डरी हुई थी. कुछ दिनों बाद, उसने अपने सहकर्मी कार्तिक को इस बारे में बताया. जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया. सहकर्मी की मदद से पीड़िता ने थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज करायी.