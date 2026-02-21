ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी से मिले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

ब्राजील के राष्ट्रपति डा सिल्वा 11 कैबिनेट मंत्री, 300 से बिजनेसमैन और 50 सीईओ के साथ भारत दौरे पर आए हैं. ऐतिहासिक डील की उम्मीद.

Brazil President ceremonial welcome
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा का औपचारिक स्वागत किया गया. वे भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं. राष्ट्रपति लूला को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

ब्राजील के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत किया. शुक्रवार को राष्ट्रपति लूला ने नई दिल्ली में ब्राजीलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी (एपेक्स) के पहले ऑफिस का उद्घाटन किया.

एक्स पर एक पोस्ट में डिटेल्स शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे विदेशों में ब्राजील के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा और ब्राजील की इकॉनमी के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकेगा. पोस्ट में आगे कहा गया, 'ब्राजील और भारत ग्लोबल साउथ के दो सबसे बड़े देश हैं. 2025 में हमारा ट्रेड फ्लो 15.2 बिलियन डॉलर था, जिसमें ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है.'

भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ दा नोब्रेगा ने शुक्रवार को एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन में भारत सरकार की कोशिशों की तारीफ की. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, जो भारत के राजकीय दौरे पर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और वे दोस्त भी हैं.

प्रेसिडेंट लूला और पीएम मोदी के बीच बढ़ते तालमेल पर एएनआई से खास बातचीत में उन्होंने कहा, 'यह दोनों देशों के रिश्तों को ऐतिहासिक रूप से एक नए लेवल पर ले जा रहा है. भारत में ब्राजील के राजदूत ने कहा, 'यह ग्लोबल साउथ में एक ऐतिहासिक समिट है. प्रधानमंत्री मोदी सच में ग्लोबल साउथ को टेक्नोलॉजी की इस जरूरी नई लहर में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एआई है, जो हमारी जिंदगी बदल देगी.' भारत में एआई समिट होस्ट करने के महत्व के बारे में पूछे जाने पर राजदूत ने कहा, 'हाँ, भारत निश्चित रूप से एआई के लिए एक नया हब बन रहा है.'

भारत में ब्राजील के राजदूत ने कहा, 'राष्ट्रपति लूला अब तक के सबसे बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं, जिसमें 11 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, 300 से ज्यादा बिजनेसमैन और 50 सीईओ शामिल हैं. यह दोनों देशों के रिश्तों को ऐतिहासिक रूप से एक नए लेवल पर ले जा रहा है.'

लूला का भारत दौरा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रासीलिया दौरे के बाद हो रहा है, जो 50 से ज्यादा सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है. ब्राजील के राष्ट्रपति ब्राजील की कंपनियों के टॉप सीईओ के एक बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं. उम्मीद है कि सीईओ एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे.

ये भी पढ़ें- कुछ देशों को सुधारना होगा... ट्रंप के मिनिस्टर लुटनिक ने भारत को दी खुली धमकी

TAGGED:

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
LULA DA SILVA INDIA VISIT
राष्ट्रपति भवन लूला सिल्वा स्वागत
ब्राजील राष्ट्रपति भारत दौरा
BRAZIL PRESIDENT CEREMONIAL WELCOME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.