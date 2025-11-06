ETV Bharat / bharat

सामने आई ब्राजीलियन मॉडल, हरियाणा चुनाव में धोखाधड़ी के राहुल गांधी के दावे पर दी प्रतिक्रिया, कहा- मेरी तस्वीर कर रहे इस्तेमाल

ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में अपनी तस्वीर का कथित इस्तेमाल होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

नई दिल्ली: लारिसा नाम की एक ब्राजीलियाई मॉडल ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में अपनी तस्वीर का कथित तौर पर कई बार इस्तेमाल होने की सूचना मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इस दावे को उजागर किया था.

एक वीडियो में लारिसा ने कहा, "दोस्तों मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हू्ं - यह बहुत ही भयानक है! वे भारत में चुनावों के लिए मेरी एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं. मुझे भारतीय दिखा रहे हैं. क्या गड़बड़ है! एक रिपोर्टर तो मेरे वर्कप्लेस पर इंटरव्यू के लिए भी पहुंच गया. जब एक दोस्त ने मुझे दोबारा वह तस्वीर भेजी, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ."

इस वीडियो को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा, जिनकी तस्वीर हरियाणा में फर्जी वोटों के लिए इस्तेमाल की गई है. उन्होंने राहुल गांधी द्वारा आज साझा किए गए बड़े खुलासे और अनियमितताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

वोटर लिस्ट में 'सीमा, स्वीटी, सरस्वती' नाम दर्ज
राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 'एच-फाइल्स' का खुलासा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा में हर आठ में से एक मतदाता फर्जी है. उन्होंने दावा किया कि लगभग 25 लाख मतदाता रिकॉर्ड या तो डुप्लिकेट हैं, मौजूद ही नहीं हैं, या उनमें हेराफेरी की गई है.

ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल
ब्रीफिंग के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता ने वोटर लिस्ट का एक हिस्सा दिखाया, जिसमें एक ही महिला की तस्वीर को सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि और विल्मा जैसे अलग-अलग नामों से बार-बार इस्तेमाल किया गया था . उन्होंने पूछा, "यह महिला कौन है? वह कहां से आई है? और फिर जोर देकर कहा कि वह महिला भारतीय नहीं, बल्कि एक ब्राजीलियाई मॉडल है, जिसकी स्टॉक तस्वीर का दुरुपयोग किया गया है.

हरियाणा में 25 लाख वोटर फेक होना का दावा
कांग्रेस ने भी एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, "ब्राजील के नागरिक मैथ्यूस फेरोरो की तस्वीर हरियाणा में स्वीटी से लेकर सरस्वती तक, अलग-अलग नामों से 22 बार इस्तेमाल की गई है." राहुल ने बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का दावा करते हुए, डाक और बूथ वोटों के बीच अस्पष्ट अंतर की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है.

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं कि (हरियाणा में) 25 लाख मतदाता फर्जी हैं, या तो वे हैं ही नहीं या वे डुप्लिकेट हैं या किसी के भी वोट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं... हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, यानी 12.5 प्रतिशत."

राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस की अनुमानित जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी और उन्होंने पुख्ता सबूतों के साथ दावों का हवाला देते हुए युवा मतदाताओं से ध्यान देने का आग्रह किया. "सभी (एग्जिट) पोल (हरियाणा में) कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे थे. दूसरी बात जो हमारे लिए चौंकाने वाली थी, वह यह थी कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार डाक मत वास्तविक मतदान से अलग थे. हरियाणा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. इसलिए, हमने सोचा, 'चलो विस्तार से जानते हैं.'

कांग्रेस सांसद ने कहा, जब मैंने पहली बार यह जानकारी देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ. मैं सदमे में था. मैंने टीम से कई बार क्रॉस-चेक करने के लिए कहा. मैं चाहता हूं कि भारत के युवा, जेनरेशन Z इसे अच्छी तरह समझें क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है... मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं. इसलिए मैं इसे 100 फीसदी सबूतों के साथ कर रहा हूं."

राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार
वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल के आरोपों का मजाक उड़ाया और कहा, "राहुल गांधी कहते हैं कि परमाणु बम फटेगा, लेकिन उनका परमाणु बम कभी क्यों नहीं फटता?" वह किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं लेते और यहां तक कह देते हैं कि हाइड्रोजन बम फट जाएगा."

मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, "राहुल गांधी ने जिसे 'हाइड्रोजन बम' कहा, वह बम ही नहीं था. वह बस एक छोटा सा पटाखा था. उसमें न कोई आवाज थी, न कोई ऊर्जा.हुल गांधी अब लोकतंत्र को ठीक से काम न करने देने के एजेंडे पर चल रहे हैं.

